Le PDG de Ford met en garde contre la pénurie de travailleurs manuels capables de construire des centres de données IA et d'exploiter des usines : « rien ne vient soutenir cette ambition »

« L'IA va littéralement remplacer la moitié des cols blancs », a déclaré Jim Farley lors du Aspen Ideas Festival le 27 juin. Dans un contexte où les embauches dans les entreprises technologiques diminuent rapidement, il a mis en garde contre le fait que le système éducatif américain privilégie les diplômes en quatre ans plutôt que les métiers. Le marché de l'emploi dans le secteur de la technologie se rétrécit alors que l'IA redéfinit les exigences de l'industrie.
Lors de son discours, il a expliqué pourquoi les emplois manuels constituent « l'économie essentielle » qui est le pilier de notre société et comment nous échouons pour la plupart à la préserver. Selon lui, l'effervescence autour des innovations de la Silicon Valley a occulté l'importance des emplois manuels.
« L'IA va littéralement remplacer la moitié des cols blancs aux États-Unis. Savez-vous quels emplois ne seront pas remplacés ? Eh bien, je veux parler de l'installation de lignes électriques, de la construction d'usines, de la mise en place de nouveaux réseaux d'adduction d'eau. Ce n'est pas seulement important pour notre main-d'uvre, c'est également important pour la défense », a déclaré Jim Farley au Aspen Ideas Festival le 27 juin.
Plus récemment, Jim Farley a souligné que les États-Unis avaient négligé la main-d'uvre nécessaire pour construire et entretenir les centres de données et les installations de fabrication. Bien que le président Donald Trump ait imposé des droits de douane élevés pour forcer les entreprises à construire des usines aux États-Unis et créer des emplois, le secteur manufacturier américain continue de connaître des problèmes de recrutement et de fidélisation.
« Je pense que l'intention est là, mais rien ne vient soutenir cette ambition », a déclaré Jim Farley à Axios le 27 septembre 2025. « Comment pouvons-nous relocaliser tout cela si nous n'avons pas de personnel pour y travailler ? » En bref, les États-Unis ne disposent pas de la main-d'uvre qualifiée pour exploiter les usines.
Pénurie de travailleurs dans « l'économie essentielle » : risques pour l'IA
Les analystes estiment que l'IA devrait atteindre un marché de 4 800 milliards de dollars d'ici 2033. La technologie est en plein essor et les entreprises injectent des milliards de dollars dans son développement. Les Big Tech américains (Tesla, Amazon, Google, Meta, Microsoft, etc.) se sont engagés à dépenser un montant record de 320 milliards de dollars en investissements cette année, dont une grande partie sera consacrée aux infrastructures pour l'IA.
L'industrie technologique prêche que l'IA générative va transformer l'économie. La plupart des experts s'accordent à dire que ce sera le cas. Goldman Sachs prévoit que l'IA générative ajoutera 7 000 milliards de dollars au PIB mondial et augmentera la croissance de la productivité de 1,5 % d'ici la fin de la décennie. Cependant, le PDG de Ford souligne que la main-d'uvre nécessaire pour répondre à cette demande croissante n'est pas disponible.
Une étude de Global Work AI rapporte qu'un diplôme universitaire ne garantit plus un travail qualifié dans l'économie mondiale de l'emploi de plus en plus tournée vers l'IA. Les professionnels de niveau intermédiaire se contentent de petits boulots pour survivre alors que les postes techniques restent hors de portée. Pour le PDG de Ford, seuls les emplois de l'économie essentielle seront à l'abri des bouleversements que l'IA provoquera dans les années à venir.
Dans un message publié sur LinkedIn en juin 2025, Jim Farley a déclaré que les États-Unis manquent actuellement de 600 000 ouvriers d'usine et de 500 000 ouvriers du bâtiment, et auront besoin de 400 000 techniciens automobiles au cours des trois prochaines années. Les analystes attribuent cette pénurie au vieillissement de la main-d'uvre nationale, ainsi qu'aux politiques d'immigration restrictives qui limitent la croissance démographique.
Jim Farley, en revanche, attribue cette pénurie à un manque de sensibilisation. Dans le même temps, Jim Farley pense que la moitié des cols blancs aux États-Unis pourraient perdre leur emploi au profit de l'IA dans les années à venir. Certaines prévisions évoquent une ruée des jeunes vers les métiers en col bleu.
Impacts de la pénurie de travailleurs sur le secteur des infrastructures d'IA
Cette pénurie de main-d'uvre se fait déjà sentir dans le secteur de l'IA. Dame Dawn Childs, PDG de Pure Data Centres Group, un opérateur de centres de données basé au Royaume-Uni, a déclaré que si la demande en centres de données est en plein essor, la pénurie de travailleurs du bâtiment entrave les projets d'expansion. « Il n'y a tout simplement pas assez de travailleurs qualifiés dans le secteur de la construction », a-t-elle déclaré à la BBC.
De plus, les centres de données auraient également du mal à remplir leurs fonctions spécialisées en raison de la pénurie de main-d'uvre qualifiée. Dans une enquête menée en 2020 auprès des opérateurs de centres de données, Uptime Institute, une société de gestion de services informatiques, a constaté que la moitié des opérateurs de centres de données avaient des difficultés à trouver des candidats pour les postes vacants, contre 38 % en 2018.
Un rapport de Deloitte publié en avril 2025 a révélé que ce problème persistait, 51 % des 120 dirigeants de compagnies d'électricité et de centres de données basés aux États-Unis interrogés déclarant que la pénurie de main-d'uvre qualifiée dans le domaine des centres de données constitue un « défi majeur ». Plus de 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu'il s'agit de leur principal défi. La pénurie ralentit le déploiement des infrastructures.
L'IA stimule une augmentation de la demande pour les centres de données
Alors que les entreprises manquent que travailleurs qualifiés pour renforcer les infrastructures nécessaires au développement de l'IA, McKinsey rapporte que la demande en centres de données informatiques continue de monter en flèche et devrait nécessiter 6 700 milliards de dollars de dépenses d'investissement mondiales d'ici 2030. Les grands fournisseurs de services cloud, appelés hyperscaleurs, devraient dépenser 300 milliards de dollars rien qu'en 2025.
« À première vue, cela ressemble à un problème humain, et c'est le cas pour la plupart. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. C'est un problème de sensibilisation. C'est un problème sociétal », a déclaré Jim Farley à Axios. Il a déclaré que la résolution de la pénurie de main-d'uvre nécessiterait également des changements politiques.
Il a plaidé en faveur d'une augmentation des investissements dans la formation professionnelle et les possibilités d'apprentissage, ainsi que de politiques favorables au commerce et d'une réforme réglementaire visant à renforcer les capacités. « Si nous réussissons, lorsque nous réussirons, nous nous attaquerons à des problèmes plus importants et plus complexes. « Pour l'instant, les problèmes que nous essayons de résoudre sont assez pratiques. J'ai besoin de 6 000 techniciens dans mes concessions lundi matin », a-t-il déclaré.
Les travailleurs de la technologie perdent le pouvoir face à l'IA
L'essor de l'IA générative permet aux entreprises d'automatiser des tâches et de rationaliser les opérations. Amazon prévoit de réduire son effectif au cours des prochaines années en raison de « l'efficacité accrue » permise par l'IA. Des entreprises comme Shopify et Duolingo ont indiqué que les futures embauches dépendraient de la possibilité d'automatiser les tâches, bien que certaines entreprises font marche arrière dans leur stratégie en matière d'IA.
En avril, la plateforme d'apprentissage Duolingo a annoncé qu'elle va remplacer ses travailleurs contractuels par l'IA.
