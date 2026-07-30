Les demandeurs d'emploi utilisent des outils d'automatisation tels que LazyApply et LifeShack pour remplir et envoyer automatiquement leurs candidatures sur Greenhouse et les plateformes offrant des services similaires.
« Il suffit de faire une recherche sur Google pour trouver des outils qui, comme l'annoncent leurs publicités, utilisent l'IA pour postuler automatiquement à toutes les offres d'emploi sur Greenhouse. Il suffit d'acheter cet outil, qui coûte environ 20 dollars, pour pouvoir envoyer des candidatures à tout va à autant d'offres que l'on veut », explique le responsable de la plateforme d'offres d'emploi.
Le PDG de Greenhouse est davis que « lintelligence artificielle naméliore pas les processus de recrutement. Cest plutôt linverse » et sexplique sur une série de points :
La filière du recrutement est bloquée dans un cercle vicieux animé par les outils dintelligence artificielle
Les candidats utilisent des outils dintelligence artificielle pour postuler en masse et personnaliser leurs CV, ce qui engorge les bases de données de candidatures et empêche les recruteurs d'évaluer de manière raisonnable chaque dossier.
Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, les candidats ont de plus en plus recours à l'IA pour automatiser et personnaliser leurs CV, tandis que les recruteurs peinent à garantir la qualité des embauches face à un volume de candidatures écrasant.
Pour gérer ce volume, les recruteurs s'appuient sur des automatisations basées sur l'IA qui filtrent une grande partie des candidats, ce qui incite ces derniers à multiplier encore davantage les candidatures. Ce cercle vicieux détériore l'expérience des deux parties et nuit à l'efficacité du recrutement.
Lintégration de lintelligence artificielle dans les processus de recrutement mène au dilemme quantité contre qualité
Bien que le nombre doffres demploi continue daugmenter, en particulier dans le secteur des technologies, le volume écrasant et lhomogénéisation des CV générés par lIA nuisent à la qualité des profils. Les candidats se ressemblent de plus en plus, ce qui rend plus difficile lidentification des véritables talents. Le problème qui en résulte, celui de « laiguille dans la botte de foin », frustre tant les recruteurs que les candidats, exacerbant ainsi les inefficacités systémiques.
Lutilisation de lIA dans le processus de recrutement induit une crise de confiance
Limplémentation des artifices de tromperies par les candidats est très répandue, près de la moitié dentre eux admettant avoir recouru à des techniques telles que linjection de réponses pour contourner les filtres dIA. La prolifération des entretiens assistés par lIA, notamment des outils générant des réponses en temps réel, brouille les frontières entre aide légitime et tricherie. Du côté des intentions malveillantes, les cas de fraudes sophistiquées menées par des acteurs soutenus par des États cherchant à infiltrer des postes dingénieurs à distance ajoutent une nouvelle dimension en matière de sécurité, soulignant la nécessité dune vérification didentité rigoureuse.
Face à la prolifération de CV générés par l'IA et aux candidatures en masse, certains recruteurs reviennent à des méthodes analogiques comme le format papier ou des tests physiques
Cette tendance de l'ancienne école vise à contrer la fraude, le manque d'authenticité et l'infinité de profils créés par les robots. Cest ainsi que de petites et moyennes structures abandonnent parfois les portails numériques pour imposer des dépôts physiques ou des candidatures directes. Sim Bhatia, responsable des opérations humaines chez Reality Defender, une entreprise qui détecte les "deepfakes", explique qu'elle n'utilise pas d'outils d'IA pour évaluer les candidats, car ces outils ne sont pas matures. « Pour l'instant, les outils ne sont pas aussi utiles qu'ils sont risqués », dit-elle. Bhatia a expliqué qu'elle examine elle-même les candidatures, en consultant les CV et en sélectionnant les candidats par téléphone, ce qui lui prend environ 10 heures par semaine, alors que la petite équipe de l'entreprise cherche à s'étoffer. Toutefois, comme beaucoup d'autres recruteurs, elle n'écarte pas le potentiel de l'avenir.
L'avenir de l'IA dans le recrutement reste incertain. Bien qu'elle offre des avantages potentiels, il reste des obstacles importants à surmonter avant qu'elle ne devienne un outil fiable et digne de confiance. Comme de plus en plus d'outils d'IA générative sont intégrés dans les systèmes utilisés par les recruteurs, ces derniers sont encore en train d'apprendre où l'IA fonctionne et où elle ne fonctionne pas dans le processus.
Source : Entretien du PDG de Greenhouse (vidéo)
Et vous ?
Pour ou contre lutilisation de lintelligence artificielle dans les processus de recrutement ? Partagez vos anecdotes
Partagez-vous l'avis du PDG de Greenhouse selon « Lintelligence artificielle naméliore pas les processus de recrutement. Cest plutôt linverse » ?
Le retour aux méthodes classiques de recrutement comme le format papier ou des tests physiques est-il l'approche idoine ? Est-il souhaitable ?
Voir aussi :
Le FBI affirme que des personnes utilisent des deepfakes pour postuler à des emplois à distance, les imposteurs auraient pour but de voler les données sensibles des entreprises
Travail égal, salaire inégal : une étude révèle des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans le freelance informatique, avec une différence de salaire horaire de 26,4 % en faveur des hommes
Entretiens d'embauche : 10 questions directes pour faire bonne impression, par Mensur Durakovic
Vous avez lu gratuitement 1 226 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.