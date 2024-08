Les candidatures générées par l'IA sont décrites comme étant fades et de faible qualité

Certains candidats ont même recours à l'IA pour tricher lors des tests de recrutement

Le marché de l'emploi est actuellement tendu et confronté à des licenciements massifs

L'IA générative a bouleversé le marché de l'emploi, notamment avec des changements majeurs dans le processus de postulation aux offres d'emploi et le processus d'embauche. La technologie permet maintenant aux candidats de générer rapidement des CV et des lettres de motivation afin de postuler à différents postes. Mais si l'IA semble faciliter la tâche aux demandeurs d'emploi, ce n'est pas forcément le cas chez les recruteurs. D'une part, les recruteurs et les employeurs se plaignent de l'augmentation importante du nombre de candidatures et d'autre part, de la faible des dossiers très médiocres générés par l'IA.Khyati Sundaram, directeur général d'Applied, une plateforme de recrutement, a expliqué que l'avalanche de candidatures générées par l'IA a conduit à plus que doubler le nombre de candidats par poste alors que la barrière à l'entrée est plus faible. « Nous constatons sans aucun doute un volume plus important et une qualité moindre, ce qui signifie qu'il est plus difficile de faire le tri. Un candidat peut copier et coller n'importe quelle question de candidature dans ChatGPT, puis la copier et la coller à nouveau dans le formulaire de candidature », a-t-elle ajouté. Il peut répéter l'opération pour une dizaine de candidatures.Sur la base des estimations d'employeurs et de recruteurs qui ont parlé au Financial Times, ainsi que de multiples enquêtes publiées, ce chiffre atteindrait 50 % des candidats. Selon une enquête menée auprès de 2 500 travailleurs britanniques par la startup Beamery, environ 46 % des demandeurs d'emploi utilisent l'IA générative pour rechercher des postes et y postuler. Dans un autre sondage réalisé par la plateforme Canva auprès de 5 000 demandeurs d'emploi du monde entier, 45 % d'entre eux ont utilisé l'IA pour créer ou améliorer leur CV. Selon les recruteurs, il y a des détails qui peuvent mettre la puce à l'oreille.Il y a notamment : un langage générique ou maladroit, des candidatures fades, etc. « Nous constatons une utilisation accrue de l'IA », a déclaré Andy Heyes, directeur général régional du recruteur technologique Harvey Nash, dont le siège est au Royaume-Uni. Il a ajouté que les signes révélateurs [comme] la grammaire américaine et les candidatures fades donnaient une indication sur l'utilisation de l'IA par les candidats.« Si le CV n'est pas correctement édité, le langage sera lourd et générique, et les recruteurs pourront le détecter. Le CV doit montrer la personnalité du candidat, ses passions, son histoire, et c'est quelque chose que l'IA ne peut tout simplement pas faire », a déclaré Victoria McLean, directrice générale de la société de conseil en carrière CityCV. Cependant, ces candidatures sont encore largement difficiles à déceler De nombreux grands employeurs ont une attitude de tolérance zéro à l'égard de l'utilisation de l'IA, selon plusieurs personnes connaissant leurs processus. Les quatre grands comptables - Deloitte, EY, PwC et KPMG - ont mis en garde les diplômés contre l'utilisation de l'IA dans leurs candidatures.Les responsables du recrutement sont aujourd'hui confrontés à des volumes importants de CV générés par l'IA. Certains ajoutent que les chiffres réels pourraient être bien plus élevés, mais ces estimations sont basées sur les CV qui sont manifestement détectés, généralement parce qu'ils ont été copiés-collés sans modification. Une étude publiée par ResumeBuilder en avril de l'année dernière indique que 82 % des recruteurs n'ont pas réussi à repérer les lettres de motivation produites par ChatGPT. Ce qui signifie que seuls 18 % ont soupçonné qu'ils étaient confrontés à un document potentiellement généré par l'IA.Des candidats utilisent même l'IA pour répondre aux tâches d'évaluation complexes lors des processus d'embauche, ce qui brouille encore davantage les pistes et fait perdre du temps à tout le monde. Et un nombre croissant de candidats utilisent l'IA pour tricher lors des tests de recrutement. « Au cours des 18 derniers mois, j'ai constaté un niveau d'agitation sans précédent du côté des employeurs », a déclaré Jamie Betts, fondateur et directeur des produits chez Neurosight.Neurosight est un cabinet de conseil qui conseille des entreprises telles que Virgin Media, Grant Thornton et le NHS en matière de tests psychométriques. Betts a mis l'accent sur le secteur des premières carrières, où les candidats ont tendance à être plus jeunes et très habiles à utiliser l'IA générative avancée et capables d'éviter d'être détectés. Pour y voir plus clair, Neurosight a récemment réalisé une enquête auprès de 1 500 étudiants à la recherche d'un emploi.Le cabinet a constaté que 57 % d'entre eux avaient utilisé ChatGPT pour étayer leurs candidatures. L'enquête a également révélé que ceux qui utilisaient la version gratuite de ChatGPT avaient moins de chances de réussir les tests psychométriques, alors que ceux qui utilisaient la version payante avaient de grandes chances de les réussir. « Le quart des demandeurs d'emploi qui ont payé l'abonnement à la version avancée de ChatGPT ont réussi avec brio », a déclaré Betts.Il a ajouté : « ils [les candidats qui utilisent la version payante de ChatGPT] sont en grande majorité issus de milieux socio-économiques plus élevés, des candidats masculins, non handicapés, majoritairement blancs parce qu'il y a une corrélation avec le statut socio-économique ». De nombreux employeurs et recruteurs espèrent que, si un candidat a triché ou menti au cours du processus, l'entretien final, en personne ou virtuel, le démasquera.« Les candidats deviennent assez paresseux quant à la manière dont ils se distinguent sur le marché de l'emploi, alors ils se tournent vers l'IA générative pour donner une version gonflée de leur expérience réelle. En ce moment, tout est automatisé autant que possible, mais [...] il y aura toujours un besoin d'interaction humaine avant la sélection finale », a déclaré Ross Crook, directeur général mondial de l'agence de recrutement Morgan McKinley.Les recruteurs ont reçu au cours des derniers mois beaucoup plus de candidatures pour chaque poste, car les marchés du travail se sont affaiblis des deux côtés de l'Atlantique. Les employeurs doivent pourvoir moins de postes vacants et davantage de personnes recherchent un emploi après avoir été licenciées. Résultat, les employeurs et les recruteurs sont inondés de candidatures de mauvaise qualité sur un marché du travail déjà tendu. Selon les analystes, la tendance devrait se poursuivre pendant les prochains mois. Dans le même temps, l'adoption de l'IA générative par les entreprises pourrait aggraver la situation.Le nombre total de licenciements dans l'industrie technologique en 2024 s'élève à ce jour à 130 482. Cisco a annoncé cette semaine la suppression de plus de 4 000 emplois pour la deuxième fois cette année. Tout ou partie des ressources récupérées pourrait être réaffecté aux projets d'IA. En juin, Cisco a lancé un fonds d'un milliard de dollars pour investir dans les startups d'IA et a réalisé 20 acquisitions et investissements dans ce domaine au cours des dernières années.La réduction des coûts contribue à compenser ces investissements importants, bien que les investissements dans l'IA générative aient produit jusqu'à présent des résultats mitigés. De nombreux rapports soulignent que les investisseurs et les entreprises craignent que le retour sur investissement ne soit pas à la hauteur des milliards injectés. Google, Microsoft, Meta, OpenAI, etc. sont tous confrontés à une augmentation significative de leurs dépenses en matière d'IA.Intel, quant à elle, connaît sa pire période depuis des années et prévoit de supprimer 15 000 emplois. En janvier, Duolingo inc., le fabricant de logiciels pour l'apprentissage des langues, s'est séparé d'environ 10 % de ses sous-traitants au profit de l'IA générative. Dans une lettre adressée aux actionnaires en novembre, le PDG Luis von Ahn a déclaré que l'entreprise utilise l'IA générative pour produire de nouveaux contenus beaucoup plus rapidement.Elle utilise également l'IA pour générer des voix dans l'application et a introduit un niveau supérieur, Duolingo Max, avec des commentaires générés par l'IA et des conversations dans d'autres langues. Un nouveau rapport indique que Duolingo a étendu l'utilisation de l'IA à d'autres sections de son application. À la même période, la plateforme sociale Discord a annoncé une réduction de 17 % de son personnel. Unity Software a déclaré qu'il supprimait 25 % de ses effectifs.Certains analystes estiment que si les choses continuent ainsi, le nombre de licenciements dans le secteur de la technologie en 2024 risque de surpasser celui des deux dernières années. Selon la plateforme de suivi des licenciements dans le secteur technologique Layoffs.fyi, 397 entreprises technologiques ont licencié 130 482 employés jusqu'à présent en 2024. Pendant toute l'année 2023, 1 193 entreprises du secteur ont licencié 264 220 travailleurs.Au cours des dernières années, les grandes entreprises technologiques ont licencié des centaines de milliers d’employés, invoquant l’IA comme justification. Cette tendance soulève des questions sur l’impact de l’IA sur l’emploi et la manière dont les entreprises gèrent cette transition.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'utilisation accrue de l'IA par les demandeurs d'emploi pour générer leurs CV et leurs lettres de motivation ?À quoi s'exposent les candidats qui utilisent l'IA générative pour générer leurs dossiers de candidature ?Quels impacts l'IA pourrait-elle avoir sur les capacités rédactionnelles des apprenants, des enseignants et des travailleurs à l'avenir ?Les compétences rédactionnelles seront-ils toujours utiles dans les années à venir ?