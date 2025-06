Les employeurs sont submergés par une masse insoutenable de CV générés par l’IA qui manquent de nuance et d’éléments personnels

Sur une simple demande, ChatGPT, le chatbot d'IA développé par OpenAI, insère dans un CV tous les mots clés d'une description de poste. Certains candidats vont plus loin en payant pour des agents d'IA capables de trouver des emplois de manière autonome et de postuler en leur nom. Les recruteurs affirment qu'il devient de plus en plus difficile de savoir qui est réellement qualifié ou intéressé, et que de nombreux CV se ressemblent étrangement.Les outils informatiques aident à la création de CV depuis des décennies, et tout, de la machine à écrire aux traitements de texte en passant par les correcteurs orthographiques et les modèles de CV, a facilité la création d'un CV compétent. Mais l'IA a poussé cette tendance à l'extrême. La possibilité de créer un nombre infini de résultats rend l'IA fondamentalement différente de ses prédécesseurs. Selon les experts, le phénomène devrait s'aggraver.La frustration a atteint un point tel que les entreprises spécialisées dans l'IA elles-mêmes renoncent à leur propre technologie lors du processus de recrutement. Anthropic a récemment conseillé aux candidats à l'emploi de « ne pas utiliser les grands modèles de langage (LLM) dans le cadre de leurs candidatures », ce qui est un aveu surprenant de la part d'une entreprise dont le modèle économique repose sur l'utilisation de l'IA dans tous les domaines.Katie Tanner, consultante en ressources humaines dans l'Utah, savait que le poste serait populaire : il s'agissait d'un poste à distance, au sein d'une entreprise technologique, qui n'exigeait que trois ans d'expérience. Mais elle a été choquée. Au bout de 12 heures, 400 candidatures avaient été envoyées. Au bout de 24 heures, il y en avait 600. Quelques jours plus tard, il y en avait plus de 1 200, et c'est à ce moment-là qu'elle a supprimé l'offre d'emploi.Trois mois plus tard, Katie Tanner est toujours en train de réduire le nombre de candidats. « C'est fou. On est submergé », a-t-elle déclaré. Hung Lee, ancien recruteur et auteur d'une newsletter très suivie sur le secteur, explique : « C'est un véritable tsunami de candidatures qui ne va faire que s'amplifier ».Le flot de CV générés par l'IA et de candidatures soumises par des robots a déclenché une course à l'armement entre les demandeurs d'emploi et les employeurs, les deux parties déployant des outils d'IA de plus en plus sophistiqués dans un affrontement entre robots qui échappe rapidement à tout contrôle. L'outil de sélection par et de planification par chatbot de Chipotle, surnommé Ava Cado, permettrait de réduire le temps de recrutement de 75 %.HireVue, une plateforme populaire d'entretiens vidéo par IA, offre aux recruteurs la possibilité de demander à l'IA d'évaluer les réponses et de classer les candidats. Ainsi, les candidats utilisent désormais des outils d'IA sophistiqués pour générer des réponses aux entretiens, tandis que les entreprises déploient l'IA pour les détecter , créant ainsi une situation où les machines parlent aux machines, tandis que les humains se perdent dans la mêlée.Ironiquement, LinkedIn s'est immiscé dans cette crise en fournissant encore plus d'IA, avec de nouveaux outils visant à aider à la fois les candidats et les recruteurs à affiner leurs recherches. Par exemple, un agent d'IA lancé à la fin de l'année dernière peut rédiger des messages de suivi, mener des entretiens de sélection, suggérer les meilleurs candidats et rechercher des recrues potentielles en utilisant le langage naturel sur la plateforme.Au-delà du volume, la fraude représente une menace croissante. En janvier, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé des inculpations dans le cadre d'un stratagème visant à placer des ressortissants nord-coréens à des postes informatiques à distance dans des entreprises américaines. Gartner affirme que les cas d'usurpation d'identité se multiplient rapidement, estimant que d'ici 2028, environ 1 candidat sur 4 pourrait être frauduleux.En outre, des chercheurs en sécurité ont également découvert que les systèmes d'IA peuvent cacher du texte invisible dans les candidatures, ce qui permet potentiellement aux candidats de tromper les systèmes de sélection en utilisant des injections de texte que les examinateurs humains ne peuvent pas détecter.Même lorsqu'ils fonctionnent comme prévu, les outils de sélection basés sur l'IA présentent des biais similaires à ceux des recruteurs humains, préférant les noms masculins blancs sur les CV, ce qui soulève des questions juridiques en matière de discrimination. La loi européenne sur l'IA classe déjà le recrutement dans sa catégorie à haut risque, avec des restrictions strictes. Aux États-Unis, les lois générales contre la discrimination restent applicables.Les CV, qui constituent autrefois un indicateur significatif de l'intérêt et des qualifications des candidats, sont donc peut-être en train de devenir rapidement obsolètes. Et selon certains experts, ce peut-être que ce n'est pas grave. Lorsque n'importe qui peut générer des centaines de candidatures personnalisées à partir de quelques indications, le document qui démontrait autrefois l'effort et l'intérêt sincère pour un poste est devenu insignifiant.Au contraire, l'avenir du recrutement pourrait nécessiter l'abandon complet du CV traditionnel au profit de méthodes que l'IA ne peut pas facilement reproduire, telles que des sessions de résolution de problèmes en direct, des examens de portfolios ou des périodes d'essai, pour ne citer que quelques idées parfois envisagées. La question de savoir si ces idées sont bonnes ou pas fait l'objet de nombreuses discussions dans la communauté.Pour l'instant, les employeurs et les demandeurs d'emploi restent enfermés dans une course effrénée où les machines filtrent les résultats d'autres machines, tandis que les humains qu'elles sont censées servir peinent à établir des liens authentiques dans un monde de plus en plus inauthentique.Certains candidats ont même recours à l'IA pour tricher lors des tests de recrutement. Ils utilisent l'IA pour répondre aux tâches d'évaluation complexes lors des processus d'embauche, ce qui brouille encore davantage les pistes et fait perdre du temps à tout le monde. « Au cours des 18 derniers mois, j'ai constaté un niveau d'agitation sans précédent du côté des employeurs », a déclaré Jamie Betts, fondateur et directeur des produits chez Neurosight.Neurosight est un cabinet de conseil qui conseille des entreprises telles que Virgin Media, Grant Thornton et le NHS en matière de tests psychométriques. Jamie Betts a mis l'accent sur le secteur des premières carrières, où les candidats ont tendance à être plus jeunes et très habiles à utiliser l'IA et capables d'éviter d'être détectés. Pour y voir plus clair, Neurosight a réalisé une enquête auprès de 1 500 étudiants à la recherche d'un emploi.Neurosight a constaté que 57 % d'entre eux avaient utilisé ChatGPT pour étayer leurs candidatures. L'enquête a révélé que ceux qui utilisaient la version gratuite de ChatGPT avaient moins de chances de réussir les tests psychométriques, alors que ceux qui utilisaient la version payante avaient de grandes chances de les réussir. « Le quart des demandeurs d'emploi qui ont payé l'abonnement à la version avancée de ChatGPT ont réussi avec brio », explique Jamie Betts.En avril, l'université de Columbia a suspendu un étudiant, Roy Lee, pour avoir conçu et utilisé un outil d'IA pour réussir l'entretien technique rigoureux d'Amazon. Son utilisation de l'IA dans ce cas de figure a été considérée comme de la tricherie et a relancé le débat sur la qualité des entretiens techniques.Alors que beaucoup d'entreprises tentent d'empêcher ou de détecter l'usage de l'IA pendant les entretiens techniques (craignant la triche ou une évaluation faussée), Canva fait le choix inverse : elle encourage, voire impose, l'utilisation des outils d'IA, considérant qu'il est plus pertinent d'évaluer un candidat dans les conditions réelles de travail, où l'IA fait déjà partie du quotidien des développeurs. Canva remet en cause le processus traditionnel d'entretien Les technologies précédentes aidaient les gens à rédiger un bon CV plus efficacement, mais l'IA générative permet aux candidats de générer des centaines de candidatures personnalisées avec un minimum d'effort, transformant ce qui était autrefois un processus fastidieux visant à démontrer son intérêt en un jeu de chiffres qui submerge les entreprises qui tentent de trouver des candidats véritablement qualifiés pour leurs offres d'emploi. L'IA générative oblige certains recruteurs à passer à l'analogique en raison de la surcharge de travail . Bien que la technologie promette de rationaliser le processus d'embauche en automatisant des tâches comme la sélection des CV et le contact avec les candidats, elle est également source de frustration pour de nombreux recruteurs. Certains se détournent totalement de l'IA en raison des inquiétudes liées à sa maturité et au risque de partialité.Les experts soutiennent le retour essentiel de l’authenticité : détacher son profil de la masse IA, miser sur des expériences concrètes et ajouter une touche personnelle sont désormais plus importants que jamais. Selon eux, le processus de recrutement traditionnel devient obsolète à l'ère de l'IA.Quel est votre avis sur le sujet ?Les entreprises utilisent l'IA pour filtrer le déluge de candidatures générées par l'IA. Qu'en pensez-vous ?Le CV est-il devenu obsolète à l'ère de l'IA générative ? Si oui, vers quoi le processus de recrutement doit-il évoluer ?