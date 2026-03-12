L'éditeur du logiciel Jira, le géant australien Atlassian, a annoncé son intention de supprimer 1 600 emplois dans le cadre d'une restructuration visant à accroître l'utilisation de l'IA

Atlassian est un éditeur de logiciels, basé en Australie, éditant des produits pour la gestion de développement et de projets. Ses logiciels les plus connus sont Jira, Confluence, Bamboo, Bitbucket et Trello. Jira est un système de suivi des bugs, de gestion des incidents et de gestion de projets développé par Atlassian et publié pour la première fois en 2002. Il propose des solutions à la fois à destination des développeurs et des intervenants non développeurs. La société Atlassian revendique plus de 25 000 clients dans le monde, parmi lesquels figurent Audi, SQLi, la NASA, ArianeGroup, Twitter, Infor, Toastprod, Polyright, le Canton de Genève ou Cisco.
En 2025, Atlassian a été critiquée après avoir licencié plus de 150 employés via un message vidéo préenregistré, invoquant l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) par la société comme principale raison de ces suppressions d'emplois. Dans la vidéo, le cofondateur Mike Cannon-Brookes a déclaré que ces licenciements étaient nécessaires pour aligner les effectifs de l'entreprise sur son utilisation croissante de l'IA, en particulier dans les domaines du service client et des opérations. La controverse s'est intensifiée après la révélation que Cannon-Brookes avait fait l'acquisition d'un jet privé Bombardier Global 7500 d'une valeur de 75 millions de dollars, à peu près au moment où les licenciements étaient mis en uvre.
En février 2026, Atlassian a introduit des agents d'intelligence artificielle (IA) dans Jira, offrant ainsi aux équipes une automatisation et une intégration des flux de travail améliorées. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais gérer les tâches confiées aux agents aussi facilement quavec leurs collègues humains. Les agents fonctionnent entièrement dans le cadre des configurations existantes des projets, et les administrateurs disposent d'un contrôle granulaire sur leur utilisation. Selon Atlassian, cette évolution marque la première étape de l'adaptation de Jira à l'ère de l'IA et constitue une « évolution naturelle » de la manière dont l'entreprise a toujours encouragé le travail d'équipe.
Récemment, Atlassian a annoncé qu'il allait licencier environ 10 % de ses effectifs, soit 1 600 employés, afin de se concentrer sur l'intelligence artificielle et les ventes aux entreprises. Les actions de l'éditeur de logiciels d'entreprise ont augmenté de près de 2 % en bourse après qu'Atlassian a annoncé son intention de « rééquilibrer » ses ressources afin de se concentrer sur « l'avenir du travail d'équipe à l'ère de l'IA ».
La société a déclaré que la majorité des employés concernés se trouvent en Amérique du Nord (40 %), suivis par l'Australie (30 %) et l'Inde (16 %). Elle prévoit d'engager entre 225 et 236 millions de dollars de frais liés aux licenciements et à la réduction des espaces de bureaux. « Notre approche n'est pas de remplacer les humains par l'IA. Mais il serait malhonnête de prétendre que l'IA ne modifie pas l'éventail des compétences dont nous avons besoin ou le nombre de postes requis dans certains domaines. C'est le cas », a déclaré le PDG Mike Cannon-Brookes dans une note adressée aux employés.
Cette décision intervient alors que les investisseurs examinent de plus en plus attentivement les éditeurs de logiciels, craignant que les progrès de l'IA ne perturbent les modèles économiques traditionnels du secteur, même si certains analystes estiment que la vague de ventes qui touche l'ensemble du secteur pourrait être une réaction excessive. Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial en janvier, les dirigeants ont déclaré que si certains emplois allaient disparaître, de nouveaux allaient apparaître, deux d'entre eux affirmant à Reuters que l'IA serait utilisée comme excuse par les entreprises qui prévoyaient déjà des licenciements.
Atlassian, dont les actions ont chuté d'environ 33 % l'année dernière, tire la majorité de ses revenus de ses outils de collaboration, notamment le logiciel Jira pour la planification et la gestion de projets et Confluence pour la création de contenu. « Les éditeurs de logiciels tels qu'Atlassian ont la possibilité de rendre leur activité plus efficace en adoptant des outils d'IA, en particulier dans le cadre du développement de leurs produits. En se réorganisant de cette manière, ils peuvent réduire les ressources nécessaires à l'exercice de leur activité actuelle et accroître leur rentabilité », a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.
La société a annoncé que Rajeev Rajan quitterait son poste de directeur technique à compter du 31 mars. Atlassian prévoit que le plan de restructuration sera en grande partie achevé d'ici la fin du quatrième trimestre. Elle s'attend à un nombre réduit de suppressions d'emplois en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, au Japon et aux Philippines.
Les licenciements « causés par lIA » sont devenus lun des récits les plus commodes de léconomie numérique contemporaine. À chaque annonce de plan social, lintelligence artificielle est invoquée comme une force inexorable, presque naturelle, qui rendrait certaines compétences obsolètes du jour au lendemain. Pourtant, selon une analyse récente de Oxford Economics, cette explication est pourtant largement exagérée :
