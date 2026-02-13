L'ultimatum de Google aux employés : s'investir pleinement dans l'IA ou partir avec une indemnité de départ volontaire, exigeant des équipes un engagement total alors que Google se concentre davantage sur l'IA

Google a commencé à proposer des indemnités de départ volontaire à certains employés de son unité Global Business Organization (GBO), soulignant ainsi sa volonté stratégique d'aligner ses effectifs sur un avenir axé sur l'intelligence artificielle (IA). Dans une communication interne rapportée par Business Insider, le directeur commercial Philipp Schindler a invité les employés qui ne se reconnaissent pas dans l'orientation de l'entreprise vers l'IA à envisager de la quitter avec une aide au départ. Bien que cette offre ne concerne pas les postes clés en contact avec la clientèle, elle s'inscrit dans le cadre d'une restructuration plus large déployée par Alphabet pour renforcer sa position concurrentielle, alors même que ses revenus ont atteint des niveaux records en 2025.
Cette initiative intervient alors que l'impact de l'IA sur le marché du travail se fait de plus en plus sentir. En décembre 2025, le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré que les citoyens devront faire face à des bouleversements sociétaux significatifs liés à la montée en puissance de l'IA, tout en affirmant qu'elle ouvrirait de nouvelles perspectives professionnelles, malgré la suppression de certains emplois.
« L'IA est la technologie la plus profonde sur laquelle l'humanité ait jamais travaillé, elle recèle un potentiel extraordinaire, mais nous devrons faire face à des bouleversements sociétaux. Elle entraînera une évolution et une transition de certains emplois. Les gens devront s'adapter, et certains domaines seront touchés. Je pense donc qu'en tant que société, nous devons avoir ces discussions », a-t-il déclaré dans une récente interview.
Plus récemment, Google a commencé à proposer des indemnités de départ volontaires à une partie des employés de la Global Business Organisation (GBO), une initiative qui souligne la manière dont le géant technologique remodèle ses effectifs afin de mieux s'aligner sur un avenir axé sur l'IA. Cette initiative témoigne d'une volonté accrue de s'assurer que les équipes essentielles aux opérations commerciales s'engagent pleinement à respecter les priorités en constante évolution de l'entreprise dans un contexte de mutations technologiques rapides.
Dans une communication interne, Philipp Schindler, directeur commercial de Google, a informé certaines équipes au sein de la GBO que les employés qui estiment ne pas être en phase avec la direction prise par l'entreprise ou qui se sentent prêts à passer à autre chose peuvent opter pour un départ volontaire, a rapporté Business Insider, le mercredi 11 février dernier.
La Global Business Organisation regroupe un large éventail de fonctions, notamment des équipes chargées des solutions, du soutien aux ventes, du développement de l'entreprise et d'autres rôles liés aux activités commerciales. Dans le cadre de ce programme, les employés éligibles peuvent démissionner en échange d'une indemnité de départ destinée à les aider pendant la transition. Google a précisé que cette offre ne s'étendait pas aux grandes équipes commerciales en contact avec la clientèle et à certains postes de première ligne considérés comme essentiels à la continuité des activités.
Le moment choisi pour cette offre a attiré l'attention, peu après qu'Alphabet ait annoncé de solides résultats financiers et des revenus records pour 2025. Malgré ces résultats solides, la direction de Google a souligné à plusieurs reprises que la santé financière de l'entreprise ne la protégeait pas contre les bouleversements liés à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. Dans son message, Philipp Schindler a insisté sur l'intensité de la concurrence et la rapidité avec laquelle le secteur évolue, présentant l'option de départ volontaire comme un moyen respectueux pour les employés qui se sentent dépassés par ce rythme visant à effectuer une rupture nette.
Il s'agit de la dernière mesure en date d'une série de mesures de départ volontaire et d'ajustement des effectifs mises en place par Google au cours des dernières années. Des programmes similaires ont été proposés dans différents services de l'entreprise, notamment aux équipes d'ingénieurs, lors des changements de politique de retour au bureau et dans le cadre de la restructuration de YouTube. Prises dans leur ensemble, ces mesures suggèrent un effort soutenu et délibéré pour réaligner les talents et les compétences plutôt que des tentatives ponctuelles de réduction des effectifs.
D'un point de vue stratégique, les programmes de départ volontaire offrent à Google la flexibilité nécessaire pour remodeler ses effectifs sans les coûts réputationnels et culturels souvent associés aux licenciements à grande échelle. Ils permettent aux employés de faire un choix actif concernant leur avenir tout en signalant les attentes de l'entreprise en matière d'adaptabilité, de rapidité et d'aisance face à la transformation induite par l'IA. Dans le même temps, ces offres s'accompagnent souvent de changements internes plus larges, et les analystes notent que si les objectifs en matière de main-d'uvre ne sont pas atteints par le seul biais des départs volontaires, les entreprises peuvent encore poursuivre des réorganisations plus profondes ou des redéfinitions de rôles.
L'accent mis sur la Global Business Organization (GBO) est particulièrement révélateur. En tant qu'unité étroitement liée à la génération de revenus et à l'engagement des clients, la GBO devrait jouer un rôle central dans l'intégration des outils d'IA, de l'automatisation et des informations basées sur les données dans les opérations commerciales quotidiennes. Les employés qui sont moins à l'aise avec ces changements peuvent considérer le plan de départ comme une opportunité, tandis que ceux qui restent sont effectivement positionnés comme les moteurs de la prochaine phase de croissance de l'entreprise.
La décision de Google reflète une tendance plus large dans le secteur technologique, où les entreprises ont de plus en plus recours aux départs volontaires et aux restructurations ciblées pour s'adapter à des modèles économiques en rapide évolution. D'autres grands acteurs du secteur ont pris des mesures similaires en réorientant leurs investissements et leurs talents vers l'IA et d'autres domaines à forte croissance, tout en encourageant leurs employés à réévaluer leur place au sein d'organisations en pleine mutation.
En fin de compte, cette dernière offre souligne la manière dont Google se prépare à un avenir où l'intelligence artificielle sera au cur non seulement des produits, mais aussi du fonctionnement et de la compétitivité des équipes. Pour les employés, cela met en évidence un choix qui devient courant dans le secteur technologique : s'engager pleinement dans un environnement de travail en pleine mutation ou se retirer avec le soutien de l'entreprise, tandis que celle-ci redéfinit ce qu'elle attend de ses employés.
Alors que Google adapte sa stratégie pour répondre aux enjeux de l'intelligence artificielle, certains experts du secteur anticipent une transformation radicale du marché de l'emploi.
Mo Gawdat, ancien directeur commercial de Google X, prédit que l'IA ne se contentera pas de remplacer des emplois, mais qu'elle engendrera également une période de bouleversements profonds dans le monde du travail. Dans une interview percutante, il évoque une période de 15 ans « d'enfer », durant laquelle des métiers, y compris des postes de direction comme celui de PDG, pourraient être automatisés par des systèmes d'IA. Selon lui, ces technologies seront capables de reproduire des compétences humaines avec plus d'efficacité et à moindre coût, accélérant ainsi un déplacement massif des emplois dans tous les secteurs.
Les propos de Mo Gawdat trouvent un écho dans les déclarations du PDG de Google. Sundar Pichai a en effet révélé que le poste de PDG était l'une des tâches les plus faciles que l'IA pourrait bientôt remplacer. Lors d'une interview, il a expliqué que cette évolution pourrait se produire dans les 12 prochains mois, marquant un tournant dans la perception de l'IA, qui passerait ainsi d'un simple outil à un agent capable de prendre en charge des responsabilités stratégiques. Cette vision rejoint celle de Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui avait également anticipé l'impact de l'IA sur les fonctions de direction.
Cependant, des figures de proue du secteur, comme le PDG de Nvidia, soulignent que lIA, bien quefficace pour prendre des décisions basées sur les données, ne saurait se substituer aux qualités humaines telles que le jugement, la construction de relations de confiance et le raisonnement éthique, qui restent au cur de la direction des entreprises.
