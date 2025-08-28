Google supprime plus d'un tiers des postes de responsables de petites équipes afin d'accélérer la prise de décision et l'efficacité opérationnelle, et d'inciter les employés à intégrer l'IA dans leurs processus

Google aurait supprimé 35 % des postes de cadres supervisant des équipes de trois employés ou moins au cours de l'année écoulée. Ces suppressions de postes visaient spécifiquement les responsables de petites équipes dans le cadre d'une initiative plus large visant à réduire les postes de direction et d'encadrement à l'échelle de l'entreprise. Au-delà des changements structurels, Google encourage ses employés à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs flux de travail quotidiens.
En 2023, un ancien employé de Google a rapporté ce qu'il pense de l'entreprise et comment il pense qu'elle a perdu sa vision et son objectif. Cofondateur d'une startup qu'il a par la suite vendu à l'éditeur d'Android, Praveen Seshadri a assuré qu'il n'aurait jamais imaginé que l'entreprise serait en proie à des problèmes d'inefficacité et de mauvaise gestion. De même, il a souligné que le numéro un des moteurs de recherche est maintenant intensément paralysé par le risque. Selon lui, le problème avec Google n'est pas lié à sa technologie, mais plutôt à la culture actuelle. Il a même mis en évidence les problèmes fondamentaux de sa culture.
Cependant, Google aurait supprimé 35 % des postes de cadres supervisant des équipes de trois employés ou moins au cours de l'année écoulée. Brian Welle, vice-président chargé de l'analyse et de la performance des ressources humaines, a dévoilé ces chiffres lors d'une réunion générale récente. Selon des communications internes, ces suppressions de postes visaient spécifiquement les responsables de petites équipes dans le cadre d'une initiative plus large visant à réduire les postes de direction et d'encadrement à l'échelle de l'entreprise.
Google avait déjà annoncé en décembre une réduction de 10 % des postes de cadres, de directeurs et de vice-présidents, signe d'une transformation structurelle en cours. Google rejoint une liste croissante de géants technologiques qui mettent en uvre des stratégies d'aplatissement organisationnel. Microsoft, Amazon, Intel et Meta Platforms ont pris des initiatives similaires de réduction des effectifs de direction afin d'accélérer la prise de décision et l'efficacité opérationnelle.
Microsoft a supprimé 9 000 postes lors de sa deuxième vague de licenciements en 2025, touchant moins de 4 % de son personnel tout en maintenant 80 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures d'IA. Oracle a réduit d'environ 10 % ses effectifs Oracle Cloud Infrastructure en Inde, suivant l'exemple de Meta qui, en 2023, a mené avec succès son programme « Year of Efficiency » (Année de l'efficacité), contribuant à une hausse de 190 % du cours de son action.
Au-delà des changements structurels, Google encourage ses employés à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs flux de travail quotidiens. Le PDG Sundar Pichai a fait état d'une augmentation estimée à 10 % de la productivité des ingénieurs utilisant des outils d'IA, ce qui reflète la double approche de l'entreprise en matière d'optimisation de la main-d'uvre et d'adoption des technologies, selon le rapport.
L'entreprise a supprimé certains postes d'ingénieurs combinant des fonctions de direction technique et de gestion, et de nombreux employés concernés ont été transférés vers d'autres postes en interne, selon des sources directement informées. La restructuration de la direction représente la réponse de Google à l'intensification de la concurrence dans les services cloud et le développement de l'IA.
En outre, Sergey Brin, cofondateur de Google, avait déjà affirmé que le management est la tâche la plus simple à automatiser par l'IA. Il a notamment déclaré qu'il utilisait l'IA pour certaines de ses tâches de direction depuis son retour dans l'entreprise : « La gestion est la chose la plus facile à faire avec l'IA », a-t-il déclaré. Brin a partagé son expérience d'utilisation de l'IA pour simplifier des tâches managériales telles que la délégation, la synthèse de discussions de groupe et l'identification des employés performants. Par exemple, l'IA a permis de repérer un ingénieur talentueux mais discret, facilitant ainsi sa promotion. Selon Brin, ces outils surpassent les humains dans des domaines comme les mathématiques et le codage, et sont particulièrement efficaces pour traiter de grandes quantités d'informations.
Cette tendance reflète des préoccupations plus larges concernant l'impact à long terme de l'IA sur l'emploi, certains économistes prévoyant que l'automatisation pourrait toucher 25 % des emplois aux États-Unis d'ici 2030, selon une étude de Goldman Sachs.
