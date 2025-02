Chez Google, les licenciements se poursuivent. En avril 2024, Google a licencié au moins 20 travailleurs qui auraient participé aux manifestations contre le projet Nimbus. Dans le cadre du projet Nimbus, Google et Amazon fourniront des capacités d'IA et des services cloud au gouvernement et à l'armée israéliens. Ce licenciement portait à plus de 50 le nombre total de personnes licenciées en rapport avec l'incident.Récemment, un rapport a révélé que Google a proposé de l'argent aux employés qui ne sont pas "profondément engagés" dans sa mission pour qu'ils démissionnent. Google a confirmé qu'elle avait mis en place un programme de "départ volontaire" pour certains employés de ses équipes de produits qui ne s'alignent pas sur les objectifs de la division ou qui ont des difficultés avec des exigences de travail hybrides ou avec leurs rôles.", a déclaré Google dans un communiqué. Rick Osterloh, vice-président senior de Google, a communiqué les détails dans un mémo aux employés.L'offre de départ volontaire fait suite à la fusion, en 2024, des divisions Matériel Pixel et Logiciels Android de Google, qui a donné naissance au nouveau groupe Platforms & Devices. Cette division comprend des équipes travaillant sur Android, Pixel, Chrome, Google Photos, Google One, Fitbit, Nest et d'autres produits connexes. Le programme de départ volontaire est disponible pour les employés basés aux États-Unis de la division Platforms & Devices. Toutefois, il ne s'applique pas aux employés des autres divisions de Google, telles que Search ou AI, et ne concerne pas les équipes internationales.Cette offre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Google pour rationaliser ses effectifs après l'intégration de ses équipes matérielles et logicielles. Osterloh a fait remarquer que les employés avaient posé des questions sur la possibilité de départs volontaires après la fusion. "", a déclaré Osterloh dans le mémo.Les employés qui participent à l'opération recevront une indemnité de départ, bien que les conditions n'aient pas été divulguées. Google a souligné que l'offre de départ volontaire n'est pas liée à des changements immédiats dans la feuille de route des produits, signalant qu'il n'y a pas de changements prévus dans les priorités pour les produits clés de la division.Rien n'indique que cette décision soit le signe d'une nouvelle vague de licenciements massifs. Cependant, le PDG Sundar Pichai a précédemment indiqué que l'entreprise continuerait à réduire ses effectifs en fonction de l'évolution de ses objectifs.Pour rappel, les licenciements de Google dus au projet Nimbus ont fait l'objet de critiques. Le projet Nimbus en question est un contrat conjoint de 1,2 milliard de dollars conclu entre Google et Amazon pour fournir au gouvernement et à l'armée israéliens des services cloud et d'IA. Google avait alors accusé les travailleurs licenciés d'avoir violé les règles de l'entreprise, mais ces derniers nient et affirment que les dirigeants de Google refusent d'entendre leurs plaintes depuis des années.: Rick Osterloh, vice-président senior de GooglePensez-vous que cette proposition de départ volontaire est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?