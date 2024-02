Fournir l'IA la plus avancée, la plus sûre et la plus responsable au monde. Améliorer la connaissance, l'apprentissage, la créativité et la productivité Construire les plateformes et les appareils informatiques personnels les plus utiles. Permettre aux entreprises et aux développeurs d'innover sur Google Cloud. Fournir les produits et les plateformes les plus fiables au monde. Construire un Google extraordinaire pour les Googlers et le monde entier Améliorer la vélocité, l'efficacité et la productivité de l'entreprise et réaliser des économies durables.

Les licenciements ont touché des centaines d'employés au sein de l'unité Voice Assistant, des équipes matérielles responsables des produits Pixel, Nest et Fitbit, ainsi qu'une grande partie de l'équipe chargée de la réalité augmentée (AR). Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Google pour rationaliser ses opérations et aligner ses ressources sur ses principales priorités en matière de produits.Le nombre total se chiffre en milliers. Cette décision intervient alors que la société mère de Google, Alphabet Inc. a annoncé des bénéfices records fin janvier. L'entreprise a déclaré un bénéfice net de 20,4 milliards de dollars au 4e trimestre.L'équipe chargée de la vente d'annonces a été réduite, en particulier l'unité Large Customer Sales (LCS), responsable de la vente d'annonces aux grandes entreprises. La restructuration vise à mettre davantage l'accent sur l'équipe Google Customer Solutions (GCS), qui s'occupe des petites entreprises clientes, ce qui indique un changement stratégique dans l'approche de Google en matière de vente d'annonces.Les licenciements ont suscité de vives inquiétudes parmi les employés de Google, non seulement en ce qui concerne la sécurité de l'emploi, mais aussi les implications éthiques de leur travail, d'autant plus que l'entreprise continue d'investir massivement dans l'avancement de la technologie de l'intelligence artificielle. On craint de plus en plus que l'automatisation et l'IA ne conduisent à de nouveaux remplacements d'emplois, ce qui aggraverait encore l'inquiétude suscitée par les licenciements.Selon un mémo qui a récemment fait l'objet d'une fuite, l'IA est l'objectif numéro un de Google à l'horizon 2024. Plus précisément, Sundar Pichai, PDG de Google, a dressé la liste complète des objectifs pour 2024 :Cette situation a considérablement affecté le moral des employés, dont beaucoup se sentent désillusionnés quant à leur avenir au sein de l'entreprise. Les licenciements et l'accent stratégique mis sur le développement de l'IA ont engendré un sentiment de cynisme et d'épuisement parmi les employés, exacerbé par la crainte d'être remplacés par les technologies mêmes qu'ils contribuent à créer.À la fin de l'année dernière, l'entreprise craignait déjà que l'IA ne commence à remplacer les employés d'Alphabet. Selon un rapport de l'an dernier, le géant technologique avait déjà entamé le processus de remplacement de certains emplois par des outils d'IA développés en interne. Mais ces propos diffèrent de ceux tenus par Philipp Schindler, vice-président senior de Google, lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats, à propos de la récente restructuration et des suppressions d'emplois.M. Schindler a déclaré : "". Il a ajouté : "La restructuration et les licenciements de Google reflètent les défis plus larges auxquels est confrontée l'industrie technologique, où les entreprises sont aux prises avec des pressions financières et les considérations éthiques de l'IA et de l'automatisation. L'impact sur le moral des employés et la possibilité de suppressions d'emplois futures mettent en évidence l'équilibre délicat entre l'innovation et le coût humain du progrès technologique.: GooglePensez-vous que ces licenciements sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?