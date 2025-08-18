L'IA pourrait creuser le fossé entre riches et pauvres et faire disparaître les emplois de premier échelon, alors que les entreprises ont commencé à intégrer l'IA dans leurs activités quotidiennes.

Erik Brynjolfsson, chercheur principal à l'Institut pour l'intelligence artificielle centrée sur l'humain de Stanford et directeur du Stanford Digital Economy Lab, a déclaré que le codage, l'ingénierie logicielle et les centres d'appels sont les emplois qui sont susceptibles de connaître les changements les plus importants. La plupart des industries s'orientent vers l'automatisation, explique Brynjolfsson.
L'intelligence artificielle continue de se développer, obligeant les entreprises à trouver un moyen de combler le fossé entre innovation et préparation. Les entreprises ont commencé à intégrer l'IA dans leurs activités quotidiennes. Certains employeurs craignent que cela ne conduise à une élimination complète de leurs fonctions au sein des entreprises.
Début août, une étude de Microsoft sur l'impact de l'IA sur l'emploi a révélé les emplois menacés par l'IA. L'étude, basée sur les interactions des utilisateurs, met en évidence les rôles liés à la création de contenu et au langage comme étant fortement touchés. Les interprètes, les rédacteurs et les rôles liés au service client sont particulièrement menacés. Les emplois manuels et en temps réel, tels que ceux de chirurgien ou de mécanicien, sont moins touchés. Selon le rapport, l'IA assisterait les travailleurs, elle ne les remplacera pas.
Dans une précédente interview, l'ancien secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les États-Unis ne sont pas préparés aux inconvénients économiques de l'intelligence artificielle.
« Ce sont les implications économiques qui, selon moi, pourraient être les plus perturbatrices, et les plus rapides. Nous parlons ici de catégories entières d'emplois, où, d'ici trois ou quatre ans, et non dans 30 ou 40 ans, la moitié des emplois de premier échelon pourraient disparaître. Ce sera un peu comme ce que j'ai vécu enfant dans le Midwest industriel, lorsque l'automatisation a fait disparaître de nombreux emplois dans le secteur automobile dans les années 90, mais dix fois, voire cent fois plus perturbateur », a déclaré Buttigieg.
Récemment, Erik Brynjolfsson, chercheur principal à l'Institut pour l'intelligence artificielle centrée sur l'humain de Stanford et directeur du Stanford Digital Economy Lab, a déclaré que le codage, l'ingénierie logicielle et les centres d'appels sont les emplois qui sont susceptibles de connaître les changements les plus importants. La plupart des industries s'orientent vers l'automatisation, explique Brynjolfsson.
Mais il y a des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Par conséquent, les emplois futurs pourraient reposer davantage sur des compétences humaines telles que la communication et la créativité, des domaines dans lesquels l'IA peut aider mais ne peut pas remplacer. « Je pense que beaucoup de gens préfèrent interagir avec d'autres êtres humains en face à face, ce qui, par définition, ne peut être fait que par d'autres êtres humains », a déclaré Brynjolfsson.
Il met également en garde contre le fait que, si l'IA peut générer de la richesse, il craint qu'elle ne fasse que creuser le fossé entre ceux qui créent la technologie et ceux qu'elle va remplacer. Brynjolfsson s'est entretenu avec Steve Inskeep, de NPR, sur les questions urgentes à traiter lors de l'intégration des nouvelles technologies dans le monde du travail, telles que la perte d'emplois, le besoin de compétences plus centrées sur l'humain et l'aggravation des inégalités économiques.
Source : Interview d'Erik Brynjolfsson dans NPR
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Plus de 20 000 offres d'emploi de Développeur ou en Informatique
Pour trouver un job, les jeunes devraient éviter le travail de bureau et rechercher des emplois de cols bleus : "L'IA ne va pas réparer un trou dans votre toit", selon le PDG de Lowe's
Déjà plus de 80 000 licenciements dans le secteur tech en 2025 : Intel, Microsoft, Meta et d'autres suppriment des milliers d'emplois sous l'effet de facteurs économiques et de l'intégration de l'IA
L'IA s'attaque aux consultants, car les agents IA peuvent désormais faire le travail des consultants juniors, selon McKinsey
Vous avez lu gratuitement 516 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.