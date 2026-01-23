L'une des plus grandes entreprises US de logiciels, l'éditeur de logiciels de conception Autodesk, supprime 1 000 emplois dans le monde entier, mais pas pour les remplacer par l'IA, selon la société

Le géant américain des logiciels de conception, Autodesk, a annoncé la suppression d'environ 1 000 postes dans le monde, soit près de 7 % de ses effectifs globaux, dans un document transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC). Ces réductions concerneront principalement les fonctions commerciales et s'inscrivent dans une stratégie visant à privilégier les abonnements directs et les modèles de facturation à l'usage, au détriment des réseaux de revendeurs. Le PDG d'Autodesk, Andrew Anagnost, précise que ces suppressions de postes ne visent pas à remplacer les employés par l'intelligence artificielle (IA), mais à renforcer le contrôle des relations clients et des politiques tarifaires, tout en réinvestissant dans les priorités stratégiques à long terme.
Autodesk, Inc. est une multinationale américaine qui fournit des logiciels et des services destinés aux secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l'éducation et du divertissement. Elle a été fondée par John Walker avec douze autres personnes en 1982. Autodesk a son siège social à San Francisco, en Californie, et possède des bureaux dans le monde entier. Les logiciels Autodesk ont été utilisés dans de nombreux domaines et dans le cadre de projets tels que le One World Trade Center ou les voitures électriques Tesla.
L'éditeur de logiciels de conception Autodesk a annoncé une nouvelle vague de suppressions d'emplois. Dans un document déposé auprès de la SEC, la société a confirmé qu'elle allait licencier environ 7 % de ses effectifs mondiaux, soit près de 1 000 employés. Une grande partie des suppressions concernera les postes commerciaux en contact avec la clientèle, a indiqué la société dans son document réglementaire.
Autodesk, qui comptait environ 15 300 employés au 31 janvier 2025, a déclaré qu'elle prévoyait d'achever son plan de restructuration d'ici la fin du quatrième trimestre de l'exercice 2027, sous réserve des exigences légales et consultatives locales. La société prévoit de réinvestir une partie des économies réalisées dans des priorités stratégiques à l'échelle de l'entreprise au cours de l'exercice se terminant le 31 janvier 2027.
La société a décrit ce changement comme la dernière étape d'un effort de plusieurs années visant à moderniser la manière dont elle vend et commercialise ses produits. Autodesk s'éloigne de son ancienne méthode, qui reposait fortement sur les revendeurs et les distributeurs, pour passer à un modèle d'abonnement et de tarification à l'utilisation. Ce nouveau modèle permet à la société d'exercer un contrôle direct accru sur les prix et les relations avec la clientèle.
Déclaration du PDG d'Autodesk, Andrew Anagnost, concernant les dernières suppressions d'emplois
Dans le document déposé auprès de la SEC, le PDG et président d'Autodesk, Andrew Anagnost, a écrit la note suivante :
« Je suis conscient de l'importance de cette nouvelle, d'autant plus qu'elle fait suite aux changements organisationnels que nous avons opérés l'année dernière. Je tiens à préciser que cela ne deviendra pas un processus annuel chez Autodesk et que ces changements ne sont pas motivés par l'environnement externe ou par une volonté de remplacer les employés par l'IA. Nous restons convaincus que la technologie n'a que la puissance des personnes qui l'utilisent et que les êtres humains seront toujours l'élément le plus important de l'équation. Cette annonce reflète une décision délibérée de la direction d'aligner notre organisation sur notre stratégie à long terme et les opportunités à venir.
Un mot de remerciement
À tous les membres de notre équipe concernés, je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour votre contribution à Autodesk. Beaucoup d'entre vous ont joué un rôle déterminant dans la transformation qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Vous avez posé les fondations de cette entreprise et vous ferez toujours partie de l'histoire d'Autodesk.
À quoi s'attendre pour la suite
Autodesk va immédiatement commencer à informer les employés dont les fonctions pourraient être affectées. Ces entretiens auront lieu à partir du 22 janvier. Les employés dont les fonctions pourraient être affectées seront informés directement par un responsable de leur hiérarchie, mais le calendrier et l'approche varieront selon les pays. Dans certains pays, il s'agit d'un processus consultatif qui sera mené conformément à la législation locale, les décisions étant finalisées une fois le processus terminé.
Nous nous engageons à traiter les employés concernés avec attention, respect et transparence. Autodesk soutiendra tous les employés qui quittent l'entreprise tout au long de ce processus en leur offrant une indemnité de départ, le maintien de leurs avantages sociaux et une aide à la transition de carrière, le cas échéant.
Regard vers l'avenir
Il est extrêmement difficile de dire au revoir à des collègues tout en soutenant l'évolution de l'entreprise, mais je suis convaincu que ces choix sont essentiels pour nous préparer à mener la prochaine ère de la conception et de la fabrication.
J'ai confiance en notre stratégie et en les collaborateurs d'Autodesk qui la mettront en uvre. Comme je l'ai dit lors de la journée des investisseurs, nos meilleurs jours et nos plus grandes opportunités de croissance sont devant nous. Et je n'ai jamais été aussi confiant dans la valeur à long terme que nous créons, pour nos clients et pour les industries qui façonnent le monde.
Merci pour votre dévouement continu envers notre mission et envers les autres.
Andrew »
L'annonce d'Autodesk s'inscrit dans une dynamique de réduction des effectifs qui touche l'ensemble du secteur technologique. Depuis le début de l'année 2025, plus de 80 000 emplois ont déjà été supprimés dans ce secteur, touchant aussi bien les fabricants de semi-conducteurs que les grandes plateformes logicielles et numériques. Des groupes comme Intel, Microsoft, Google, Amazon ou encore Meta ont engagé d'importants plans de restructuration dans un contexte marqué par le ralentissement de l'économie mondiale, la recherche d'une plus grande efficacité opérationnelle et la redéfinition des priorités d'investissement.
Cette tendance alimente un discours de plus en plus répandu qui attribue les licenciements à l'IA, un récit que plusieurs économistes jugent largement simplificateur. Selon une récente analyse d'Oxford Economics, l'IA est souvent utilisée comme une explication commode, voire comme un écran narratif, pour justifier des décisions qui relèvent principalement de choix stratégiques et financiers.
Cela ne signifie toutefois pas que lIA na aucun effet sur lemploi. Dans certains métiers et fonctions spécifiques, lautomatisation contribue effectivement à une réduction ciblée des effectifs. Il s'agit plutôt d'un effet différencié selon les fonctions, où certaines tâches sont automatisées, tandis que d'autres évoluent ou se recomposent. Cette distinction est essentielle pour comprendre la nature des restructurations actuelles.
Source : Andrew Anagnost, PDG et président d'Autodesk
