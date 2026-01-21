Malgré de solides profits, le géant français des services informatiques Capgemini pourrait supprimer jusqu'à 2400 postes en France, l'IA figure parmi les explications fournies par la direction du groupe

Capgemini, fleuron français du conseil en informatique employant environ 35 000 personnes dans lHexagone, prévoit de réduire ses effectifs nationaux de près de 7 %, soit un maximum de 2 400 postes. Annoncé le 20 janvier 2026, ce plan reposerait sur le volontariat : il combinerait des reclassements internes vers de nouveaux rôles et des départs volontaires accompagnés par un dispositif de rupture conventionnelle collective. Autrement dit, lentreprise chercherait à éviter des licenciements secs en incitant les salariés concernés soit à changer de métier en interne, soit à quitter lentreprise avec un accord négocié.
Ce qui distingue particulièrement cette annonce, cest la justification avancée par la direction. « Dans un environnement économique marqué par une croissance modérée et des défis majeurs pour certaines industries, Capgemini en France doit se transformer pour répondre aux challenges et opportunités créés par laccélération des mutations technologiques, notamment lintelligence artificielle » affirme le groupe. En clair, la montée en puissance de lIA est mise en avant comme lun des principaux moteurs du besoin de transformation interne. Cest la première fois quune grande entreprise française invoque explicitement lIA pour expliquer une réduction demplois dune telle ampleur. Les postes visés se trouveraient dans « les filières fortement impactées par lévolution de la demande client et les mutations technologiques » formulation qui laisse entendre que certains métiers devenus moins pertinents à lère du cloud, de la donnée et de lautomatisation seraient concernés.
Lannonce a été un choc dans le secteur. Certes, depuis plusieurs mois, les plans sociaux se multiplient chez les géants technologiques mondiaux avec en toile de fond lIA et la « rationalisation des coûts ». Microsoft, HP ou encore Accenture ont récemment taillé dans leurs effectifs en invoquant la nécessaire adaptation aux changements technologiques et à lIA. Mais voir un leader français comme Capgemini emboîter le pas et brandir largument de lintelligence artificielle donne à cette décision une portée symbolique inédite. Pour les dirigeants, il sagit danticiper le virage de lIA : Capgemini investit dailleurs dans ce domaine (acquisition de la société WNS en 2025 pour renforcer ses offres en IA agentique) et participe aux grands rendez-vous mondiaux sur le sujet. Cette semaine-là, le groupe affichait encore à Davos son discours sur « les possibilités offertes par lIA » et la nécessité dune « alchimie Homme-IA » dans les entreprises. Le message est clair : pour rester dans la course, Capgemini veut accélérer sa transformation numérique, quitte à se séparer dune partie de ses employés actuels.
Baisse dactivité ou quête de profit : les vraies raisons en question
Derrière largument technologique, quelles sont les motivations réelles de Capgemini ? Officiellement, la décision sinscrit dans un contexte dactivité morose en Europe. Si le groupe a enregistré une légère croissance de son chiffre daffaires (+2,9 %) au troisième trimestre 2025, il reconnaît un ralentissement de ses affaires en France et sur le Vieux Continent. En octobre dernier, la direction pointait notamment la faiblesse persistante de certains secteurs industriels (comme lautomobile) pour expliquer ce coup de frein. Ce ralentissement de la demande inciterait Capgemini à ajuster ses ressources et à se concentrer sur les segments en croissance (cloud, IA, data). La conjoncture économique globale inflation, incertitudes géopolitiques amène par ailleurs de nombreuses entreprises clientes à réduire ou différer leurs investissements numériques en 2025, ce qui pèse sur les carnets de commande des sociétés de services informatiques.
Pour autant, la santé financière de Capgemini reste solide, ce qui alimente le scepticisme sur la nécessité de supprimer autant de postes. Le groupe continue dafficher des bénéfices conséquents : au premier semestre 2025, Capgemini a dégagé 724 millions deuros de résultat net et a même versé 578 millions de dividendes à ses actionnaires au titre de lexercice 2024. Autrement dit, malgré une croissance atone, lentreprise demeure profitable et gratifie généreusement ses investisseurs. Dès lors, lIA est-elle un bouc émissaire ou un catalyseur authentique ? Pour certains observateurs, la mise en avant de lintelligence artificielle pourrait servir de « prétexte » commode pour justifier un plan déconomies dans un groupe soucieux de préserver ses marges. La formule ressemble à celle employée outre-Atlantique par plusieurs multinationales de la tech : utiliser la hype autour de lIA pour faire passer la pilule de restructurations essentiellement motivées par la pression concurrentielle et boursière.
En interne, lannonce a sans surprise suscité de linquiétude et de lincompréhension. Les syndicats de Capgemini se disent pris de court. « On na aucune visibilité sur la répartition de ce volume de postes à supprimer dans les différents secteurs métiers de lentreprise, ni sur leur répartition géographique », déplore Yacine Baghou, co-secrétaire général de la CGT Capgemini. Ce manque de transparence initial fait craindre que la direction ne cible potentiellement des activités entières ou des régions, sans concertation préalable. Les représentants du personnel attendent donc des détails précis lors des négociations à venir. Ils entendent aussi vérifier si des gains de productivité réels liés à lIA justifient ces coupes, ou si lentreprise profite surtout de leffet dannonce pour ajuster ses coûts. Il faut rappeler quun plan de suppression de postes de cette envergure, même sil repose sur le volontariat, pourra difficilement se concrétiser sans impact social : les syndicats auront leur mot à dire dans la définition des mesures daccompagnement (formation, indemnités de départ, etc.). Le face-à-face qui sengage promet donc dêtre délicat, entre une direction déterminée à transformer son modèle et des partenaires sociaux vigilants sur la préservation de lemploi.
Mutation du marché IT : quels impacts pour les salariés et lindustrie ?
Cette annonce de Capgemini sinscrit dans un contexte plus large de mutation du marché IT français sous leffet de lautomatisation et de lintelligence artificielle. Dun côté, les entreprises technologiques doivent investir sur ces nouveaux leviers pour rester compétitives ; de lautre, cela bouleverse les besoins en compétences et les trajectoires de carrière dans le secteur. En France, les sociétés de services numériques (ESN) ont longtemps bénéficié dune demande soutenue en main-duvre qualifiée, au point que certaines peinaient à recruter. Aujourdhui, le signal envoyé par Capgemini laisse craindre un coup darrêt : certains métiers informatiques pourraient être moins sollicités à lère de lIA, notamment les tâches routinières ou standardisables qui peuvent être automatisées par des algorithmes.
Faut-il y voir un phénomène durable ou un ajustement conjoncturel ? Les experts estiment que lIA va certes supprimer des emplois, mais aussi en créer de nouveaux. Une étude récente du MIT évoquait par exemple jusquà 11,7 % demplois « remplaçables » aux États-Unis par lIA soit 20 millions de postes tout en soulignant quil ne sagirait que de la « pointe de liceberg » si la transition nétait pas accompagnée. Dans le cas de Capgemini, le discours officiel promet que les salariés concernés pourront évoluer vers les « métiers davenir » de lIA, du cloud ou de la data. Cette stratégie de reconversion interne vise à repositionner les compétences en interne plutôt que de les perdre. Elle reflète une tendance de fond : la montée de lIA génère...
