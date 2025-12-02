Instagram de Mark Zuckerberg ordonne à ses employés de revenir au bureau cinq jours par semaine, ce qui constitue l'une des mesures de retour au bureau les plus strictes du secteur technologique

Instagram impose une semaine de travail complète de cinq jours dans ses bureaux américains à compter du 2 février 2026, un changement important visant à stimuler la créativité et la compétitivité. Le directeur Adam Mosseri estime que la collaboration en personne est essentielle, tout en annonçant des changements opérationnels tels que la réduction du nombre de réunions et l'augmentation du nombre de prototypes afin de rationaliser le développement des produits et de favoriser une culture plus audacieuse.
Mark Zuckerberg est un informaticien, chef d'entreprise et milliardaire américain. Il est le principal cofondateur du site et réseau social Facebook en 2004. Mark Zuckerberg est actuellement un actionnaire important et le dirigeant du Groupe Meta. En 2023, le magazine Forbes le classe 16e fortune mondiale, estimée à 106 milliards de dollars. En 2025, ce même magazine évalue sa fortune à 202 milliards de dollars.
Parmi les entreprises détenues par le Groupe Meta, il y a Instagram, un service américain de réseau social permettant de partager des photos et des vidéos courtes. Il permet aux utilisateurs de télécharger des médias qui peuvent être modifiés à l'aide de filtres, organisés par hashtags et associés à un emplacement via un marquage géographique. Instagram revendique plus d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde, dont 75 % d'utilisateurs en dehors des États-Unis, selon les chiffres officiels fournis en juin 2018. Elle prend en charge 33 langues, dont l'anglais, l'hindi, l'espagnol, le français, le japonais et le coréen.
Malgré la popularité des plateformes du Groupe Meta, notamment Facebook, WhatsApp et Instagram, en 2023, la société a demandé à ses employés de retourner au bureau trois jours par semaine. Cette décision, qui nest pas très surprenante, a été communiquée au personnel en début du mois de juin. Le PDG Mark Zuckerberg a justifié ce choix par une analyse des données de performance qui suggérait que les ingénieurs qui travaillent en présentiel sont plus performants que ceux qui travaillent à distance. Il a également affirmé que le travail en présentiel favorise la confiance et les relations entre collègues.
Récemment, un rapport a révélé qu'Instagram exigera de ses employés basés aux États-Unis qu'ils travaillent au bureau cinq jours par semaine à compter du 2 février 2026, ce qui constitue l'une des mesures de retour au bureau les plus strictes du secteur technologique depuis la pandémie. Le directeur d'Instagram, Adam Mosseri, a annoncé ce changement de politique dans une note interne, soulignant que la collaboration en personne est essentielle à la créativité et à la compétitivité alors que la plateforme de partage de photos est confrontée à des pressions commerciales de plus en plus fortes.
La nouvelle politique s'applique spécifiquement aux employés d'Instagram dans les bureaux américains disposant d'un bureau attitré. Un porte-parole de Meta a confirmé à CNBC que cette obligation ne concerne que Instagram et ne s'étend pas aux autres plateformes de Meta, notamment Facebook et WhatsApp. L'ensemble du personnel de Meta suit actuellement une obligation de présence au bureau trois jours par semaine, mise en place en septembre 2023.
Dans sa note intitulée « Building a Winning Culture in 2026 » (Construire une culture gagnante en 2026), Mosseri a exposé sa conviction que les équipes sont « plus créatives et collaboratives lorsqu'elles sont réunies en personne ». Il a notamment cité le bureau new-yorkais d'Instagram, où une forte culture de présence physique est déjà bien ancrée, comme preuve à l'appui de cette décision. Bien que la politique impose une présence à temps plein au bureau, Mosseri a reconnu que les employés conserveront la possibilité de travailler à domicile « lorsque cela est nécessaire », faisant confiance au personnel pour « faire preuve de bon sens » quant à la nécessité du télétravail.
Le bureau de New York retardera la mise en uvre complète de cette mesure jusqu'à ce que les problèmes d'espace soient résolus, et les employés basés sur le campus de Meta à Menlo Park déménageront de MPK21 à MPK22 fin janvier afin de garantir la disponibilité des bureaux attribués. Au-delà de l'obligation de retour au bureau, Mosseri a annoncé des changements opérationnels radicaux visant à accélérer la prise de décision et à réduire la bureaucratie. Il a notamment déclaré qu'Instagram souhaitait que ses employés se concentrent sur « la création de produits exceptionnels, et non sur la préparation de réunions ».
En outre, toutes les réunions récurrentes seront annulées tous les six mois et ne seront rétablies que si elles sont jugées « absolument nécessaires ». Les employés sont encouragés à refuser les réunions qui entrent en conflit avec leur temps de concentration et à organiser des réunions individuelles toutes les deux semaines par défaut. Le directeur d'Instagram a également exigé que les présentations de produits comprennent des prototypes fonctionnels plutôt que des présentations PowerPoint, arguant que les prototypes permettent de mieux valider le concept et de mieux comprendre la dynamique sociale. Les documents stratégiques doivent être limités à trois pages maximum.
Mosseri a conclu sa note en reconnaissant que « 2026 sera une année difficile », mais s'est dit confiant que ces changements aideraient Instagram à aller de l'avant « avec créativité, audace et savoir-faire ».
Pourtant, le retour au bureau serait considéré comme une erreur stratégique pour les entreprises. Selon une étude dEnvoy en 2023, 80% des patrons regrettent leurs décisions initiales de retour au bureau et disent quils auraient abordé leurs plans différemment sils avaient mieux compris ce que leurs employés voulaient. Larry Gadea, PDG et fondateur dEnvoy, avait notamment déclaré : « Beaucoup dentreprises se rendent compte quelles auraient pu être beaucoup plus mesurées dans leur approche, plutôt que de prendre des décisions audacieuses, très controversées, basées sur les opinions des dirigeants plutôt que sur les données des employés ».
Fin 2024, les ordres de retour au travail ont conduit les entreprises à perdre certains de leurs meilleurs travailleurs. Cest ce qui ressort dune étude portant sur plus de 3 millions de travailleurs dans 54 entreprises technologiques et de la finance de l'indice S&P 500. Ces entreprises ont en sus plus de difficultés à trouver de nouveaux talents, conclut le rapport. Cest le débat sur la comparaison de la productivité des employés en télétravail et au bureau qui reprend un coup de neuf.
Source : Note "Building a Winning Culture in 2026", CNBC
