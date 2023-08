Les entreprises rencontrant le plus de difficultés sont celles qui imposent un retour strict au bureau

Les entreprises technologiques mettent la pression pour le retour en présentiel

Une multiplication des grèves

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le télétravail s’est imposé comme une modalité de travail incontournable pour de nombreux salariés et employeurs. Le télétravail offre en effet de nombreux avantages, tels que la réduction des temps de trajet, la flexibilité des horaires, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ou encore la réduction des coûts liés aux locaux et aux déplacements.Face à ce constat, certains employeurs ont décidé d’adopter une politique de télétravail permanente ou hybride, c’est-à-dire combinant des jours en présentiel et des jours à distance. C’est le cas par exemple de Facebook, Shopify ou encore Microsoft. Ces entreprises considèrent le télétravail comme un avantage concurrentiel pour attirer et fidéliser les meilleurs talents, notamment dans le secteur du numérique où la demande est forte et l’offre limitée.En revanche, d’autres employeurs ont choisi de rappeler leurs salariés au bureau, au moins à temps partiel, en invoquant des raisons telles que la préservation de la culture d’entreprise, la facilitation de la collaboration, ou encore la protection des données confidentielles. C’est le cas par exemple d’Amazon, Disney, JPMorgan, ou encore Zoom. Ces entreprises font face à une résistance de la part de leurs salariés, qui voient le télétravail comme un bénéfice équivalent à une augmentation de salaire de 8 %. Certains salariés ont même décidé de quitter leur emploi ou de se mettre en grève pour protester contre le retour au bureau.C'est dans ce contexte qu'Envoy a interrogé plus de 1 000 dirigeants et responsables d’entreprise américains qui travaillent en personne au moins un jour par semaine. Certains dirigeants ont déploré la difficulté de mesurer le succès des politiques de présence au bureau, tandis que d’autres ont dit qu’il était difficile de faire des investissements immobiliers à long terme sans savoir comment les employés pourraient se sentir à propos du travail au bureau dans les semaines ou les mois à venir.Kathy Kacher, consultante qui conseille les dirigeants d’entreprise sur leurs plans de retour au bureau, est surprise que le pourcentage ne soit pas plus élevé. « Beaucoup d’organisations qui ont tenté de forcer un retour au bureau ont dû se rétracter ou changer leurs plans à cause de la résistance des employés, et maintenant, elles ne paraissent pas fortes », a indiqué Kacher, présidente de Career/Life Alliance Services. « Beaucoup de dirigeants ont du jaune sur le visage et ils sont tristes de cela ».Alors que certains dirigeants d’entreprise acceptent le travail hybride comme une réalité permanente, d’autres reviennent sur leurs promesses antérieures de laisser les employés travailler à domicile à temps plein ou partiel. En juillet, 59% des employés à temps plein sont revenus à être 100% sur site, tandis que 29% sont dans un arrangement hybride et 12% sont complètement à distance, selon de nouvelles données de WFH Research. Les bureaux sont encore seulement à moitié pleins par rapport à leur occupation d’avant la pandémie.Tous secteurs confondus, des grandes entreprises comme Disney, Starbucks et BlackRock exigent que les employés passent plus de temps au bureau, les dirigeants invoquant souvent le besoin d’une collaboration plus présentielle. Zoom est le dernier à faire marche arrière, disant aux employés qui vivent dans un rayon de 50 miles (environ 80 kilomètres) d’un bureau Zoom qu’ils doivent venir au moins deux fois par semaine. C’est un changement brutal par rapport à la politique précédente de l’entreprise, qui permettait aux employés de choisir entre le travail hybride, en personne ou à distance permanente.« Nous pensons qu’une approche hybride structurée - c’est-à-dire que les employés qui vivent près d’un bureau doivent être sur place deux jours par semaine pour interagir avec leurs équipes - est la plus efficace pour Zoom », a déclaré un porte-parole de l’entreprise dans un communiqué, ajoutant que l’entreprise va « continuer à utiliser toute la plateforme Zoom pour garder nos employés et nos équipes dispersées connectés et travaillant efficacement » et « embaucher les meilleurs talents, quel que soit leur emplacement ».L’étude d’Envoy montre que les entreprises qui rencontrent le plus de difficultés sont celles qui ont imposé un retour strict au bureau trois jours par semaine sans demander l’avis des employés au préalable. Ces entreprises font face à une perte potentielle de talents, à une baisse du moral et à une augmentation du turnover. Selon une enquête menée par Microsoft auprès de plus de 30 000 travailleurs du monde entier, 41% des employés envisagent de quitter leur emploi cette année.Pour éviter la « grande démission », les experts conseillent aux dirigeants d’entreprise de faire preuve de plus de flexibilité et d’empathie envers leurs employés, et de les impliquer davantage dans la conception des politiques de travail. Ils suggèrent également de recueillir régulièrement des données sur le bien-être, la productivité et la satisfaction des employés, et d’ajuster les plans en fonction des commentaires reçus.« Les entreprises qui réussissent sont celles qui ont adopté une approche centrée sur l’humain, qui ont écouté leurs employés et qui ont créé des solutions personnalisées », estime Kacher. « Elles ont compris que le retour au bureau n’est pas une question de tout ou rien, mais de trouver le bon équilibre pour chaque individu et chaque équipe ».Bien que Google ne s'est pas fait beaucoup entendre sur le retour à la « normale » qu'Amazon et Meta, la société a néanmoins été claire avec ses attentes. En effet, la directrice des ressources humaines de Google, Fiona Cicconi, a écrit un courriel aux employés dans lequel il était indiqué que l'entreprise prévoyait de doubler le temps en présentiel estimant « qu'il n'y a tout simplement pas de substitut qui remplace efficacement la réunion en personne ».« Bien sûr, tout le monde ne croit pas aux "conversations magiques dans les couloirs", mais il ne fait aucun doute que travailler ensemble dans la même pièce fait une différence positive », lit-on dans l'e-mail de Cicconi. « Beaucoup des produits que nous avons dévoilés à I/O et Google Marketing Live le mois dernier ont été conçus, développés et construits par des équipes travaillant côte à côte ».Dans sa note, elle rappelle également aux employés qu'ils doivent venir au bureau trois jours par semaine s'ils ne sont pas déjà désignés comme distants et « qui sont constamment absents du bureau », précisant que les responsables peuvent tenir compte de leurs absences dans les évaluations de performances. Meta a récemment publié un avis similaire à ses employés.Cicconi a même demandé aux travailleurs à distance déjà approuvés de reconsidérer leur situation : « Nous savons qu'un certain nombre de personnes sont passées au travail entièrement à distance pour de nombreuses bonnes raisons, car nous nous sommes tous adaptés à la pandémie. Pour ceux qui vivent à distance et à proximité d'un bureau Google, nous espérons que vous envisagerez de passer à un horaire de travail hybride. Nos bureaux sont l'endroit où vous serez le plus connecté à la communauté Google. À l'avenir, nous n'examinerons les nouvelles demandes de travail à distance que par exception. »Aux États-Unis, l'entreprise vérifiera périodiquement si les employés adhèrent à la politique de présence au bureau à l'aide des données des badges, et les dirigeants examinent actuellement les exigences locales à mettre en œuvre dans d'autres pays, indique l'un des documents. Si les travailleurs ne suivent pas la politique après une période prolongée, les ressources humaines communiqueront avec eux sur les « prochaines étapes ».À l'avenir, a déclaré Cicconi, le nouveau travail entièrement à distance ne sera accordé que « par exception uniquement ».« Du jour au lendemain, le professionnalisme des travailleurs a été méprisé au profit de pratiques de suivi de présence ambiguës liées à nos évaluations de performance », a déclaré Chris Schmidt, ingénieur logiciel chez Google et membre du syndicat Alphabet Workers Union. « L’application pratique de cette nouvelle politique sera une confusion inutile parmi les travailleurs et un mépris pour nos diverses circonstances de vie ».Il y a eu des grèves généralisées dans tous les secteurs, notamment les guildes des écrivains et des acteurs de cinéma, les employés des entrepôts et des livreurs d'Amazon, les employés de Starbucks et les publications de médias numériques.Les arrêts de travail ont le plus haut niveau de soutien public depuis 1965.Certains employés, comme un administrateur de l'Arizona gagnant six chiffres, ont complètement démissionné lorsqu'ils ont été rappelés au bureau, selon des médias américains.Selon le Wall Street Journal, les employeurs qui imposent le retour au bureau sont désavantagés sur le marché du travail, qui est actuellement favorable aux salariés. Les entreprises qui proposent du télétravail à temps plein ont vu leur effectif augmenter de 5 % au cours de la dernière année, contre 2,6 % pour les entreprises qui exigent du présentiel à temps plein. Le télétravail apparaît donc comme un facteur clé pour attirer et retenir les talents dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée.Les recherches de Prithwiraj Choudhury, professeur agrégé à la Harvard Business School et experte en travail à distance, ont révélé que les employés qui travaillaient à domicile 75 % du temps étaient les plus productifs. « Lorsque vous autorisez la flexibilité, cela élargit votre vivier de talents », a déclaré Choudhury, ajoutant : « Que l'économie se contracte ou se développe, les meilleurs travailleurs ont toujours des options extérieures. Et donc je pense que si vous, en tant qu'entreprise, avez un modèle qui ne donne pas de la flexibilité aux meilleurs employés, certains d'entre eux - pas tous, mais certains d'entre eux - seront débauchés par des concurrents ».Source : Envoy Que pensez-vous du retour au bureau ? Préférez-vous travailler en présentiel, à distance ou de manière hybride ?Comment votre entreprise a-t-elle géré la transition vers le travail à distance et le retour au bureau ? Quels sont les avantages et les inconvénients de sa politique ?Quels sont les facteurs qui influencent votre décision de rester ou de quitter votre emploi actuel ? Le lieu de travail en fait-il partie ?Comment conciliez-vous votre vie professionnelle et votre vie personnelle dans le contexte actuel ? Quels sont les défis et les opportunités que vous rencontrez ?Quelles sont les compétences ou les qualités que vous avez développées ou améliorées grâce au travail à distance ? Quelles sont celles que vous devez encore travailler ?