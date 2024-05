Avec la fin officielle de la pandémie de COVID-19, les débats sur le retour au bureau ont occupé le devant de la scène parmi les entreprises et les employés. Malgré leur omniprésence, les implications économiques des politiques de retour au bureau ne sont pas entièrement comprises. En utilisant 260 millions de CV appariés aux données de l'entreprise, nous analysons les effets causaux de ces politiques sur la durée d'emploi et les niveaux d'ancienneté des employés dans trois des plus grandes entreprises technologiques américaines : Microsoft, SpaceX et Apple. Notre procédure d'estimation est non paramétrique et tient compte de toute l'hétérogénéité de la durée d'emploi et de l'ancienneté des employés dans un cadre de contrôles synthétiques distributionnels.



Nous estimons une réduction de la durée d'emploi contrefactuelle qui augmente pour les employés ayant une durée d'emploi plus longue. De même, nous constatons un déplacement vers la gauche de la distribution de l'ancienneté vers les postes inférieurs au niveau supérieur. Ces changements semblent être dus au départ des employés vers des entreprises plus grandes qui sont des concurrents directs. Nos résultats suggèrent que les politiques de retour au bureau peuvent conduire à un exode des employés seniors, ce qui constitue une menace potentielle pour la productivité, l'innovation et la compétitivité de l'entreprise dans son ensemble.

Retour au bureau et distribution de la durée d'emploi

Les chercheurs se sont appuyés sur les données de CV de People Data Labs pour comprendre l'impact des retours forcés au bureau sur l'ancienneté des employés et le mouvement des travailleurs entre les entreprises. Ils ont constaté une forte corrélation entre les départs d'employés de haut rang directement après la mise en œuvre d'un mandat, ce qui suggère que ces politiques "". Selon l'étude, les employés de haut rang sont restés plusieurs mois de moins qu'ils ne l'auraient fait en l'absence de mandat et, dans de nombreux cas, ils sont allés travailler pour des concurrents directs.Chez Microsoft, la part des employés de haut rang dans l'effectif global de l'entreprise a diminué de plus de 5 points de pourcentage après l'entrée en vigueur de l'obligation de retour au bureau, ont constaté les chercheurs. Chez Apple, la baisse a été de 4 points de pourcentage, tandis que chez SpaceX - la seule des trois entreprises à exiger que les travailleurs soient entièrement présents - la part des employés seniors a chuté de 15 points de pourcentage.Les chercheurs résument l'étude en déclarant :", a déclaré Austin Wright, professeur adjoint de politique publique à l'Université de Chicago et l'un des auteurs de l'étude. "", a déclaré David Van Dijcke, chercheur à l'université du Michigan qui a participé à l'étude. Microsoft, Apple et SpaceX jouent un rôle prépondérant dans le secteur - collectivement, ils représentent plus de 2 % de la main-d'œuvre technologique et 30 % des revenus de l'industrie, selon les chercheurs - et leur politique en matière de bureau "", écrivent les auteurs de l'étude.", a déclaré M. Van Dijcke.L'étude estime qu'un mandat de retour au bureau chez Microsoft a conduit à un départ important de cadres supérieurs vers de grands concurrents. Qu'est-ce que cela suggère sur les ramifications plus larges de tels mandats pour les entreprises qui les mettent en œuvre ? Pour commencer, examinons les raisons qui motivent la mise en œuvre d'un mandat de retour au bureau.Les dirigeants ont tendance à croire que le travail à domicile diminue la productivité et la diffusion des connaissances au sein de l'entreprise, et qu'ils éprouvent des difficultés à surveiller les employés dans le cadre du travail à distance. La littérature académique soutient certaines de ces préoccupations, mais pas toutes. D'autre part, il a été constaté que la satisfaction et la fidélisation des employés diminuaient avec le retour au bureau. Les résultats suggèrent que ces problèmes de fidélisation pourraient être plus graves, car les employés seniors et, en fait, les cadres (supérieurs) eux-mêmes quittent l'entreprise.Ainsi, une entreprise qui retourne au bureau dans le but d'augmenter la productivité ou l'innovation peut finir par le faire dans un sens étroit, en améliorant les paramètres de production de ceux qui restent, mais en leur nuisant pour l'entreprise dans son ensemble.À l'appui de cette thèse, la littérature académique fournit de nombreuses preuves de la valeur des employés seniors et de longue date pour les entreprises dans lesquelles ils travaillent. D'une manière générale, le capital humain a été théorisé comme un facteur clé déterminant l'avantage concurrentiel des entreprises et estimé comme étant fortement lié aux performances de l'entreprise. Plus précisément, il a été constaté que la production des travailleurs augmentait de manière monotone en fonction de leur ancienneté, les patrons étant estimés être presque deux fois plus productifs que le travailleur moyen.Ces effets sont dus à la formation (coûteuse) des employés et à l'accumulation plus générale de capital humain spécifique à l'entreprise avec la durée du mandat. En outre, les salariés seniors ne sont pas seulement productifs, ils influencent aussi fortement la productivité générale de l'entreprise. Les dirigeants et les pratiques de gestion expliquent une grande partie de la variation de la productivité des entreprises, en particulier lorsqu'ils sont associés à un capital humain de meilleure qualité. Les employés travaillant dans la recherche et le développement (R&D) augmentent non seulement les taux d'innovation d'une entreprise, mais emportent également leurs connaissances accumulées avec eux lorsqu'ils partent chez des concurrents.Dans le même ordre d'idées, il a été constaté qu'un taux de rotation du personnel plus faible augmentait l'investissement de l'entreprise et diminuait l'entrée de nouvelles entreprises. Le remplacement de salariés qualifiés entraîne également des coûts d'embauche substantiels, équivalant à environ 2 à 4 mois de salaire, qui augmentent avec le niveau de compétence.Dans l'ensemble, ce vaste corpus de littérature implique qu'une attrition accrue des employés seniors peut considérablement entraver la production, la productivité, l'innovation et la compétitivité de l'entreprise. Cela offre une perspective importante sur les implications du retour au bureau pour le fonctionnement général d'une entreprise. En outre, les résultats en aval de l'"attrition inégale" peuvent constituer une piste de recherche fructueuse pour l'avenir.La révolution du lieu de travail provoquée par la pandémie de COVID-19 continue de se répercuter dans les bureaux du monde entier, même si la pandémie elle-même appartient à l'histoire. Si certaines entreprises sont retournées au bureau, beaucoup d'autres sont devenues totalement distantes. L'étude apporte des éléments nouveaux sur les implications de cette bifurcation pour la répartition des employés entre les entreprises et au sein de celles-ci.En particulier, elle apporte des preuves causales que trois des plus grandes entreprises technologiques américaines - Microsoft, SpaceX et Apple - ont été confrontées à un flux important de départs d'employés après la mise en œuvre d'un mandat de RTO, les employés les plus anciens quittant l'entreprise à des taux plus élevés. En outre, elle fournit des preuves à la fois descriptives et causales que ces employés seniors ont quitté l'entreprise pour des sociétés plus grandes à des taux plus élevés que d'habitude.Dans l'ensemble, les résultats indiquent que les mandats de retour au bureau peuvent impliquer des coûts de capital humain importants en termes de production, de productivité, d'innovation et de compétitivité pour les entreprises qui les mettent en œuvre. En outre, le tri de la main-d'œuvre qualifiée entre les entreprises que ces résultats impliquent peut avoir des conséquences importantes sur le paysage de l'emploi.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?