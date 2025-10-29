Intel a supprimé 35 500 emplois en moins de deux ans, dont 20 500 récemment, dans la restructuration menée par son PDG Lip-Bu Tan afin d'améliorer l'efficacité et de rivaliser dans le domaine de l'IA

Intel a supprimé 35 500 emplois en moins de deux ans, dont 20 500 récemment, dans le cadre de la restructuration menée par son PDG Lip-Bu Tan afin d'améliorer l'efficacité et de rivaliser dans le domaine de l'IA avec des concurrents tels que TSMC et Nvidia. Cette refonte réduit les dépenses de R&D dans un contexte de pression sur le marché. Ces mesures visent à repositionner Intel pour lui permettre de se redresser dans un environnement concurrentiel dans le domaine des semi-conducteurs.
Intel Corporation est une multinationale américaine qui conçoit, fabrique et commercialise des composants informatiques tels que des processeurs centraux (CPU) et des produits connexes destinés aux marchés professionnels et grand public. Intel était le troisième fabricant mondial de puces semi-conductrices en termes de chiffre d'affaires en 2024 et figure depuis 2007 dans la liste Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires. Depuis 2025, Intel est partiellement détenue par le gouvernement américain.
Autrefois leader dominant du secteur des semi-conducteurs, Intel est aujourd'hui confronté à de sérieux défis et est engagé dans une profonde restructuration pour remédier à l'érosion de son leadership technologique. Pour relever ces défis, Intel a annoncé en avril un plan de suppression de plus de 20 % de sa main-d'uvre mondiale et de réduction des dépenses d'exploitation d'environ 500 millions de dollars cette année, puis d'un milliard de dollars supplémentaires l'année prochaine. En juillet, Intel a licencié 5 000 travailleurs US.
En tout, un nouveau rapport estime qu'Intel a subi un bouleversement majeur, supprimant pas moins de 35 500 emplois en moins de deux ans. Cette restructuration agressive, initiée sous l'ancienne direction et accélérée par le nouveau directeur général Lip-Bu Tan, reflète la tentative désespérée de l'entreprise de s'aligner sur les réalités brutales du marché dans un contexte de concurrence féroce avec des rivaux tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. et Nvidia Corp. Ces suppressions d'emplois, qui comprennent 20 500 postes supprimés au cours des trois derniers mois seulement, soulignent le virage pris par Intel vers l'efficacité et l'innovation dans un secteur de plus en plus dominé par l'intelligence artificielle et la conception de puces avancées.
Les licenciements ont véritablement commencé l'année dernière, avec la suppression de 15 000 emplois sous la direction précédente, mais l'arrivée de Tan a marqué un tournant. Lors de sa première journée complète en tant que PDG permanent, il a annoncé des mesures radicales visant à « redimensionner » l'entreprise. Il ne s'agit pas d'une simple réduction des coûts, mais d'une refonte stratégique visant à réaffecter les ressources vers des domaines à forte croissance tels que les accélérateurs d'IA et les services de fonderie, où Intel a pris du retard. Des initiés soulignent que ces réductions ont durement touché les équipes de R&D, les dépenses dans ce domaine ayant chuté de plus de 800 millions de dollars par trimestre.
Ces mesures interviennent alors qu'Intel est confronté à une érosion de ses parts de marché qui a entraîné une chute de son action et vu ses ambitions de fabrication contrariées par des retards de production. La percée de l'entreprise dans la fabrication de puces sous contrat, autrefois saluée comme un changement radical, a connu des revers, ce qui a incité Tan à annuler les projets moins prioritaires et à se concentrer sur les atouts fondamentaux.
Au début de l'année, Intel prévoyait jusqu'à 25 000 suppressions d'emplois d'ici la fin de l'année, un chiffre qui a depuis explosé en raison des difficultés économiques actuelles. Cela reflète les turbulences plus générales du secteur technologique, où les entreprises se rationalisent pour financer leurs investissements dans l'IA, mais pour Intel, il s'agit également de survivre dans une économie post-pandémique marquée par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des tensions géopolitiques autour de la production de puces.
Au-delà des chiffres, le coût humain est considérable. Les employés touchés, dont beaucoup occupent des postes d'ingénieurs et d'opérateurs, sont confrontés à un marché de l'emploi incertain, les pôles technologiques de Californie étant les plus touchés, avec plus de 58 000 licenciements dans cet État seulement cette année. Les analystes du secteur affirment que cela pourrait freiner l'innovation, car les talents expérimentés se dispersent vers la concurrence, ce qui pourrait affaiblir le pipeline de R&D à long terme d'Intel.
Les répercussions s'étendent à l'écosystème technologique mondial, où la réduction des effectifs d'Intel marque une phase de maturation pour les semi-conducteurs. Des concurrents tels qu'AMD et Qualcomm tirent parti des difficultés d'Intel pour renforcer leurs propres offres axées sur l'IA. Dans le même temps, des questions subsistent quant au rôle de l'IA dans ces réductions : s'agit-il d'un véritable moteur d'efficacité ou d'un bouc émissaire commode ? Un rapport explore ce débat, soulignant que les entreprises invoquent l'automatisation de l'IA pour justifier leurs réductions, alors même qu'elles investissent des milliards dans cette technologie.
Pourtant, les déclarations du PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, ont mis en lumière une réalité difficile : Intel accuse un retard considérable dans le domaine de l'IA et a chuté de manière significative dans le classement des entreprises de semi-conducteurs. La nouvelle direction cherche à redéfinir la stratégie de l'entreprise avec une approche plus ciblée. Plutôt que de tenter de couvrir tous les fronts simultanément, Intel prévoit de concentrer ses efforts sur des niches prometteuses de l'IA.
L'une de ces priorités est l'IA « en périphérie » (Edge AI), qui consiste à intégrer le traitement de l'IA directement dans les appareils, des PC aux équipements industriels, plutôt que de dépendre constamment du cloud. C'est un domaine où les puces d'Intel pourraient trouver une nouvelle pertinence. L'entreprise met également l'accent sur « l'IA agentique », un concept émergent où l'IA agit de manière plus autonome et proactive pour accomplir des tâches complexes.
Pour les initiés du secteur, la trajectoire d'Intel sous la direction de Tan sera un test décisif. Grâce aux subventions du gouvernement américain prévues par le CHIPS Act, qui visent à soutenir la production nationale, l'entreprise doit désormais tenir ses promesses de reprise. Cependant, les plans initiaux de réduction de plus de 20 % des effectifs ont créé un précédent quant à l'ampleur des changements nécessaires. En cas de succès, cela pourrait repositionner Intel comme un acteur plus léger et plus agile ; dans le cas contraire, cela risquerait d'aggraver l'érosion d'un secteur où l'adaptabilité est primordiale.
Pour l'avenir, la stratégie de Tan met l'accent sur les partenariats et les investissements ciblés, tels que des collaborations potentielles avec des entités chinoises pour le financement. Les observateurs qui suivent les licenciements dans le secteur technologique reflètent un sentiment général d'inquiétude, l'un d'entre eux soulignant que les suppressions d'emplois chez Intel s'inscrivent dans le cadre d'une hémorragie de 118 000 emplois dans le secteur technologique américain pour cette seule année. Juillet dernier, un rapport a recensé plus de 80 000 licenciements dans le secteur tech en 2025 : Intel, Microsoft, Meta et d'autres suppriment des milliers d'emplois sous l'effet de facteurs économiques et de l'intégration de l'IA.
En fin de compte, les manuvres audacieuses d'Intel mettent en évidence l'équilibre précaire entre la discipline en matière de coûts et l'innovation dans le domaine des semi-conducteurs. Alors que l'entreprise traverse cette transformation, les parties prenantes surveilleront de près les signes de reprise, sachant que dans ce secteur impitoyable, les secondes chances sont rares.
