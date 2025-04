Le fabricant de puces Intel prévoit de supprimer plus de 20 % de ses effectifs afin de réduire la bureaucratie et de reconstruire sa culture d'ingénierie sous la houlette de son nouveau PDG, Lip-Bu Tan

Quelle est la stratégie du PDG d'Intel, Lip-Bu Tan ?



Les licenciements prévus font suite à une période de turbulences financières pour Intel. Le 2 août 2024, Intel a connu sa pire journée à Wall Street depuis 50 ans , après avoir publié un trimestre décevant en juin et annoncé des plans de licenciement de plus de 15 % de sa main-d'œuvre. L'action de la société a chuté de 30 % - sa plus forte baisse depuis 1974 - et a atteint son niveau le plus bas depuis 2013.Ce mois d'avril 2025, le fabricant de puces ferait l'objet d'une restructuration majeure sous la direction du nouveau PDG Lip-Bu Tan, et les licenciements d'Intel visent à « rationaliser la gestion et à reconstruire une culture axée sur l'ingénierie », a déclaré la source. Lip-Bu Tan a pris ses fonctions en mars 2025.Le rapport indique que plus de 20 % des emplois d'Intel seront supprimés dans le but de redresser le fabricant de puces en difficulté, alors que Lip-Bu Tan vise à affronter ses rivaux après des années de retard sur Nvidia dans le domaine des puces d'intelligence artificielle (IA).Ce n'est pas la première fois qu'Intel procède à des suppressions d'emplois pour améliorer sa situation. En août 2024, 15 000 employés ont été licenciés, ce qui a ramené l'effectif total de la société à 108 900 personnes à la fin de l'année. L'année précédente, en 2023, Intel comptait au total 124 800 employés.Le fabricant de puces de Santa Clara a enregistré trois années consécutives de baisse de ses ventes et de son chiffre d'affaires en raison de sa perte de vitesse technologique face à Nvidia. Lip-Bu Tan, qui a été nommé le mois dernier, s'est engagé à « se séparer des actifs d'Intel qui ne sont pas essentiels à sa mission et à créer des produits plus attrayants ».« Intel doit remplacer les ingénieurs talentueux qu'elle a perdus, améliorer son bilan et mieux adapter les processus de fabrication aux besoins des clients potentiels », a déclaré Lip-Bu Tan, un ancien de Cadence Design Systems Inc. lors de la conférence Intel Vision en mars.Conformément à la vision de Lip-Bu Tan, l'entreprise a annoncé la semaine du 14 avril qu'elle vendrait à Silver Lake Management une participation de 51 % dans son unité de puces programmables Altera.Intel devrait publier ses résultats pour le premier trimestre le jeudi 24 avril.La dernière mesure d'Intel intervient après un précédent cycle de réduction des coûts qui a entraîné la suppression de près de 15 000 emplois , soit environ 10 % de la main-d'œuvre mondiale d'Intel, en novembre dernier. Parallèlement, dans un geste symbolique qui a surpris autant qu'il a amusé, Intel a annoncé le retour du café gratuit pour ses employés restants. Ce contraste a mis en lumière des préoccupations plus générales concernant la stabilité financière d'Intel et l'orientation de sa stratégie en matière de relations avec les employés.