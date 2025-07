Intel licencie 5 000 travailleurs US supplémentaires, après que son PDG Lip-Bu Tan a déclaré qu'il était trop tard pour rattraper la concurrence

Intel licencie 5 000 travailleurs US supplémentaires et supprime ainsi plus de 20 % de sa main-d'œuvre mondiale, après que son PDG Lip-Bu Tan a déclaré qu'il était « trop tard » pour rattraper la concurrence



Cette série de licenciements fait suite à l'aveu du PDG, Lip-Bu Tan, qui estime qu'il est trop tard pour qu'Intel rattrape son retard dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), affirmant même que l'entreprise ne « figure plus dans le top 10 » de la fabrication de puces. Autrefois leader dominant du secteur des semi-conducteurs, Intel est aujourd'hui confronté à de sérieux défis et est engagé dans une profonde restructuration pour remédier à l'érosion de son leadership technologique.Pour relever ces défis, Intel a annoncé en avril un plan de suppression de plus de 20 % de sa main-d'œuvre mondiale et de réduction des dépenses d'exploitation d'environ 500 millions de dollars cette année, puis d'un milliard de dollars supplémentaires l'année prochaine. À l'époque, Intel avait déclaré que l'objectif était de réduire la bureaucratie, de « rationaliser la gestion et de reconstruire une culture axée sur l'ingénierie ». Cette décision témoigne de la volonté du PDG d'Intel de mettre en place une organisation plus légère et plus ciblée face à une concurrence de plus en plus forte.Rapporté pour la première fois par Manufacturing Dive, le chiffre de 5 000 emplois supprimés provient d'une mise à jour des déclarations d'ajustement et de recyclage des travailleurs, la plupart des suppressions d'emplois se produisant en Californie et en Oregon. Un peu moins de 2 000 emplois sont spécifiquement supprimés dans les installations d'Intel à Folsom et à Santa Clara et les suppressions auraient commencé au cours de la deuxième semaine de juillet 2025.Outre les licenciements de Folsom et de Santa Clara en Californie, Intel a également publié des avis actualisés révélant d'importantes suppressions d'emplois dans l'Oregon. Les documents révisés indiquent que 2 392 postes des campus de Hillsboro et d'Aloha seront touchés, dans le cadre de l'un des plus grands licenciements de l'histoire de l'État dans le secteur de la technologie. Les réductions dans l'Oregon ont commencé vers le 11 juillet et concernent des postes d'ingénieurs, de techniciens et d'administrateurs.La réduction des effectifs s'étend au-delà de la côte ouest. En Arizona, Intel a augmenté le nombre de ses licenciements prévus à Chandler, le faisant passer d'environ 170 à près de 700 employés, a rapporté un média local.Plus à l'est, les employés d'Intel au Texas n'ont pas été épargnés. Quelque 110 postes sur le campus d'Austin ont été supprimés dans le cadre de l'initiative de réduction de la main-d'œuvre mondiale, les licenciements ayant également commencé à la mi-juillet.Les employés concernés bénéficieront de neuf semaines d'indemnités de licenciement et d'avantages sociaux, ainsi que de périodes de préavis de quatre à huit semaines.La dernière série de licenciements d'Intel suit les traces d'autres grandes entreprises qui ont supprimé des emplois cette année, la dernière en date étant Microsoft Corp. qui a annoncé la suppression de 9 000 employés, soit environ 4 % de ses effectifs, en juillet.Parmi les autres entreprises qui ont réduit leurs effectifs cette année, on peut citer CrowdStrike Holdings Inc. qui a supprimé 500 employés en mai et Google LLC qui a licencié des centaines d'employés de son groupe Platforms & Devices en avril.Ces dernières réductions d'emploi au sein d'Intel interviennent alors que l'on craint de plus en plus que l'IA ne remplace des millions de travailleurs dans les années à venir. En mai, Dario Amodei, directeur général d'Anthropic PBC, a averti que l'IA pourrait éliminer la moitié de tous les emplois de cols blancs de niveau débutant d'ici cinq ans, ce qui ferait grimper le taux de chômage aux États-Unis entre 10 % et 20 %.Ces licenciements font également suite à plusieurs mois de turbulences chez Intel. Le 2 août 2024, l'action Intel a connu sa plus forte chute en 50 ans , atteignant un prix jamais observé depuis 2013, après l'annonce d'un important manque à gagner et de la suppression de plus de 15 % de ses effectifs. Il s'agissait de la deuxième pire journée pour les actions de l'entreprise, après une chute de 31 % en juillet 1974, soit trois ans après l'introduction en bourse d'Intel. La capitalisation boursière de l'entreprise est désormais inférieure à 100 milliards de dollars.Intel, Manufacturing DiveQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous cette initiative d'Intel crédible ou pertinente ?