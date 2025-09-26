Les économistes s'accordent à dire que le cauchemar des embauches pour la génération Z est bien réel. L'IA n'en serait pas la cause, simplement l'amplificateur

Le poids du « youngism » : une discrimination générationnelle

Lun des mécanismes les plus frappants derrière cette crise est le ralentissement du turnover. Dans un contexte économique incertain, marqué par la hausse des coûts, la prudence domine. Les salariés en poste hésitent à changer demployeur, craignant de perdre la stabilité durement acquise. Les entreprises, elles, préfèrent conserver leurs effectifs plutôt que douvrir de nouveaux postes.Cette double inertie crée une tension : moins de départs signifie moins de recrutements, et les jeunes se retrouvent coincés aux portes des entreprises. Le délai moyen pour décrocher un premier emploi sallonge, et avec lui langoisse dune insertion retardée.Le paradoxe est cruel. Les postes affichés comme « entry-level » exigent désormais une expérience préalable, souvent difficile à acquérir sans justement avoir obtenu un premier emploi. Ce cercle vicieux enferme les jeunes dans une situation absurde : on leur reproche de ne pas avoir ce quon ne leur donne pas loccasion dacquérir.Cette inflation des exigences découle dune logique de gestion du risque. Embaucher un jeune sans expérience est perçu comme un pari incertain, et beaucoup demployeurs préfèrent se tourner vers des profils déjà aguerris, même pour des missions basiques.Au-delà des considérations économiques, un facteur culturel pèse sur la génération Z : la perception de leur manque supposé de maturité ou de fiabilité. Ce « youngism », discrimination implicite envers les plus jeunes, se traduit par des préjugés dans les processus de recrutement. Certains employeurs doutent de leur capacité dengagement, de leur résistance à la pression ou encore de leur rapport au travail, souvent jugé trop « volatile ».Ces biais renforcent lexclusion des jeunes candidats et creusent lécart entre leurs aspirations et la réalité du marché.Si lessor de lintelligence artificielle et de lautomatisation alimente les discours anxiogènes, leur rôle est plus nuancé. Les machines remplacent certaines tâches répétitives, réduisant la nécessité dembaucher pour des fonctions simples. Mais surtout, elles modifient le profil recherché : les entreprises privilégient désormais des candidats capables de gérer des outils numériques avancés, de superviser des processus automatisés ou de combiner créativité et analyse.Pour les jeunes sans formation technique solide, ce déplacement de la valeur ajoutée représente un obstacle supplémentaire. Mais pour ceux qui investissent dans les compétences numériques, cela peut devenir une opportunité.La hausse spectaculaire du chômage chez les Américains de moins de 25 ans, en particulier chez les jeunes diplômés, est devenue l'un des sujets économiques les plus préoccupants de l'année 2025. Les récentes analyses des économistes, des banquiers centraux et des analystes du marché du travail indiquent qu'il s'agit là d'un défi propre aux États-Unis, qui s'explique davantage par une économie « sans embauche, sans licenciement » que par la seule ascension rapide de l'intelligence artificielle.Pour de nombreux travailleurs de la génération Z, la difficulté à trouver un emploi peut être source d'isolement et alimenter le doute de soi. Mais cette frustration a récemment été confirmée par des personnalités de haut rang : le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a fait écho aux préoccupations des économistes concernant le ralentissement du marché du travail, déclarant aux journalistes lors de sa conférence de presse régulière à l'issue de la réunion du Comité fédéral de l'open market qu'il s'agissait actuellement d'un « marché du travail intéressant », ajoutant que « les jeunes diplômés, les minorités et les personnes issues de milieux défavorisés ont du mal à trouver un emploi ». Notant un faible taux de recherche d'emploi, ainsi qu'un faible taux de licenciement, il a déclaré : « Vous avez un environnement où les licenciements et les embauches sont faibles », soulignant qu'il est plus difficile que jamais pour les jeunes demandeurs d'emploi de percer.Alors que les derniers mois ont été qualifiés par la Deutsche Bank de « l'été où l'IA a pris un tournant négatif » et que certaines études majeures concluent que l'adoption de l'IA perturbe certains postes de débutants, Powell était moins catégorique. L'IA « peut être en partie responsable », mais il a insisté sur le fait que les principaux facteurs sont un ralentissement général de l'économie et une restriction des embauches. Les meilleurs économistes de Goldman Sachs et d'UBS se sont penchés sur le sujet peu après et ont conclu que Powell avait largement raison. Il ne s'agit pas d'un problème lié à l'IA, du moins pas encore.Selon une analyse publiée par Paul Donovan, économiste en chef chez UBS, intitulée « The kids are alright? » (Les jeunes vont bien ?), la hausse du chômage chez les jeunes aux États-Unis contraste fortement avec les tendances mondiales et ne peut être imputée à l'intelligence artificielle, malgré l'engouement actuel pour l'automatisation dans le débat public. « La situation du marché du travail américain est particulière », écrit-il. « Les jeunes travailleurs de la zone euro affichent un taux de chômage historiquement bas. Au Royaume-Uni, le taux de chômage des jeunes a baissé de manière constante. Le taux d'emploi des jeunes travailleurs japonais est proche de son plus haut niveau historique. Il semble très improbable que l'IA nuise de manière spécifique aux perspectives d'emploi des jeunes travailleurs américains. »L'économiste de Goldman Sachs Pierfrancesco Mei a noté que « trouver un emploi prend plus de temps dans un marché du travail à faible rotation ». Il a fait valoir que la « réaffectation des emplois », c'est-à-dire le rythme auquel de nouveaux emplois sont créés et les emplois existants détruits, est en baisse depuis la fin des années 1990, bien que ce ralentissement soit moins marqué ces derniers temps. Presque tous les changements d'emploi entre les emplois existants se produisent sous forme de « rotation », ce qui explique « la quasi-totalité de la variation du taux de rotation depuis la Grande Récession ». Goldman a constaté qu'en 2025, la rotation était bien inférieure à son niveau d'avant la pandémie, une tendance « généralisée » dans tous les secteurs et tous les États, et que cela « touche principalement les jeunes travailleurs ». En 2019, il fallait environ 10 semaines à un jeune chômeur pour trouver un nouvel emploi dans un État à faible taux de rotation, contre 12 semaines en moyenne aujourd'hui.Donovan, d'UBS, écrit « qu'il pourrait être tentant de blâmer la technologie » pour la situation difficile des jeunes de la génération Z qui cherchent un premier emploi. « Le remplacement des humains par des machines, des robots ou des ordinateurs est un scénario dystopique très populaire. » Donovan conclut, à l'instar de Goldman, que le modèle américain « correspond de manière plus convaincante à un scénario plus général de gel des embauches, qui touche les nouveaux arrivants sur le marché du travail ».Daprès Donovan, ce constat explique également limpact limité sur les travailleurs moins qualifiés, qui trouvent un emploi à temps plein à un âge plus précoce que les récents diplômés, ayant donc probablement trouvé un travail avant larrivée du gel de 2025. 