Matt Garman, PDG d'Amazon Web Services (AWS), critique l'idée que l'IA puisse remplacer les jeunes travailleurs : « C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue ».

Matt Garman, PDG d'Amazon Web Services (AWS), a vivement condamné l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle (IA) devrait remplacer les employés débutants. Garman a exprimé sa consternation face aux chefs d'entreprise qui pensent que les outils d'IA peuvent remplacer efficacement leurs jeunes employés. Il a souligné que les employés juniors sont « probablement les employés les moins coûteux » et qu'ils sont souvent les plus habiles et les plus engagés dans l'utilisation des outils d'IA. Sa principale préoccupation concerne les implications à long terme.
Les entreprises feraient de moins en moins appel aux développeurs juniors. Cette dynamique serait le fruit de la morosité économique qui s'est installée au lendemain de la pandémie de Covid-19 et à l'essor de l'IA générative. Le développeur américain Steve Yegge a déclaré dans une analyse en 2024 que l'IA est en passe de remplacer les développeurs juniors, car elle est rapide, infatigable et essentiellement gratuite. Ce qui n'est pas le cas des développeurs juniors. Mais ce point de vue est controversé en raison des problèmes critiques de l'IA. Et surtout, l'on se demande qui seront les experts de demain si les développeurs séniors actuels partent à la retraite.
« Comment cela va-t-il fonctionner dans dix ans, quand personne n'aura appris quoi que ce soit ? », s'est interrogé Garman. Il préconise fermement de continuer à embaucher des jeunes diplômés, soulignant l'importance de leur enseigner les compétences fondamentales en matière de développement logiciel, de décomposition des problèmes et de pensée critique. L'IA, en particulier les outils tels que l'outil de codage assisté par IA Kiro d'AWS, devrait servir d'aide à l'éducation et d'accélérateur, et non de substitut à l'apprentissage et à la croissance humains.
Au-delà des stratégies de recrutement, Garman a également remis en question les mesures conventionnelles utilisées pour évaluer le succès de l'IA. Il a rejeté l'idée d'évaluer la contribution de l'IA en fonction du pourcentage de code qu'elle génère au sein d'une organisation, la qualifiant de « mesure ridicule ». Si l'IA peut effectivement produire « infiniment plus de lignes de code », Garman a souligné que la quantité n'était pas synonyme de qualité.
« Souvent, moins de lignes de code sont bien meilleures que plus de lignes de code », a-t-il observé, remettant en question l'obsession pour ce critère particulier. Malgré cette critique, il a confirmé que les outils d'IA sont largement adoptés au sein d'AWS, plus de 80 % de ses développeurs utilisant l'IA à divers titres. Cela inclut la rédaction de tests unitaires, la génération de documentation, l'aide à la création de code et la facilitation de « workflows agents » où les développeurs collaborent directement avec des agents IA. Garman a noté une augmentation hebdomadaire constante de l'utilisation des outils d'IA parmi les développeurs AWS.
À l'ère de l'accélération des progrès technologiques, Garman a donné des conseils de carrière essentiels aux personnes qui entrent sur le marché du travail. Il s'est opposé à l'idée de se concentrer sur des compétences étroitement définies, qui peuvent rapidement devenir obsolètes. Il a plutôt insisté sur l'importance de mettre l'accent sur des capacités intemporelles :
- Pensée indépendante : la capacité de former ses propres conclusions et idées.
- Raisonnement critique : développer des approches solides pour résoudre les problèmes.
- Créativité : favoriser des solutions et des perspectives innovantes.
- Esprit d'apprentissage : cultiver un désir et une capacité continus d'acquérir de nouvelles connaissances et de s'adapter.
Garman estime qu'en raison de la rapidité des changements technologiques, il n'est plus réaliste de s'attendre à ce qu'une carrière de 30 ans repose sur des compétences spécifiques acquises. Il préconise que les enseignants accordent la priorité à l'enseignement de « la manière de penser et de décomposer les problèmes », convaincu que les personnes dotées de ces compétences fondamentales s'épanouiront dans le paysage numérique en constante évolution.
Une prise de position à l'encontre des tendances de l'emploi. En effet, le marché de l'emploi dans le secteur technologique se rétrécit alors que l'IA redéfinit les exigences de l'industrie. Et la situation des jeunes diplômés devient de plus en plus inquiétante, car ils sont désormais en concurrence avec l'IA pour les postes de débutant. Une étude rapporte que les Big Tech ont réduit l'embauche de nouveaux diplômés de 25 % en 2024 par rapport à 2023. En outre, le recrutement de diplômés dans les startups a chuté de 11 %. Bien que toutes les raisons expliquant ce phénomène ne soient pas claires, les experts affirment qu'il existe des « preuves convaincantes » que l'IA est un facteur qui y contribue de manière significative.
