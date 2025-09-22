Le PDG de Goodwill déclare se préparer à un afflux de chômeurs de la génération Z, en raison de l'IA, et prévient qu'une crise du chômage chez les jeunes est déjà en cours

Steve Preston, PDG de Goodwill, tire la sonnette d'alarme en révélant que les services d'aide à l'emploi de l'organisation caritative se préparent à une augmentation significative du nombre de chômeurs, en particulier parmi la génération Z. La cause ? L'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation, qui, selon lui, sont déjà en train de transformer le marché du travail.
Cet avertissement est renforcé par des recherches récentes, notamment une étude de l'université Stanford publiée en août 2025, qui montre que les emplois juniors ont chuté de 13 % dans les secteurs vulnérables à l'automatisation par l'IA. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un effondrement du marché du travail dans son ensemble, cette tendance signale une érosion progressive des emplois de débutants, qui touche plus durement les nouveaux diplômés et les professionnels en début de carrière.
L'année dernière, le vaste réseau de Goodwill, qui compte plus de 650 centres pour l'emploi, a aidé plus de 2 millions de demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, Steve Preston prévoit une demande encore plus forte, citant notamment l'impact croissant de l'IA.
L'impact immédiat de l'IA sur les postes de débutants
Alors que certains leaders du secteur technologique minimisent le potentiel de l'IA à provoquer des suppressions d'emplois à grande échelle, Steve Preston affirme que le changement est déjà en marche. « Nous nous préparons à un afflux de jeunes chômeurs, ainsi que d'autres personnes, suite à l'arrivée de l'IA », a-t-il déclaré. Il souligne que les postes à bas salaire et les postes de débutants sont les plus vulnérables à l'automatisation.
Steve Preston, ancien secrétaire américain au Logement et au Développement urbain, confirme avoir vu « de grandes organisations commencer à procéder à des licenciements importants en raison du passage à l'IA ». Il note que les centres d'appels et les postes commerciaux sont actuellement les plus touchés.
« Je ne sais pas si cela aura des conséquences catastrophiques, mais je pense que nous allons assister à une réduction significative du nombre d'emplois. Je pense que cela va particulièrement toucher les travailleurs à bas salaire », a ajouté le PDG de Goodwill.
La génération Z et la fracture éducative
Les emplois de premier échelon constituent traditionnellement des tremplins essentiels pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail. Cependant, Steve Preston constate qu'il est de plus en plus difficile pour les étudiants universitaires, et plus encore pour les jeunes adultes sans diplôme universitaire, d'obtenir ces postes fondamentaux.
Malgré les récents discours suggérant que la valeur de l'enseignement supérieur diminue en raison des tendances à l'embauche basées sur les compétences, l'expérience de Steve Preston brosse un tableau différent. « Ce que je constate, c'est que dans le chômage global, les personnes sans diplôme universitaire n'ont pas d'emploi », a-t-il déclaré, soulignant que les jeunes hommes sont particulièrement touchés.
Cette réalité est « terrible », explique le PDG de Goodwill, soulignant le poids psychologique qui pèse sur les jeunes qui ont du mal à envisager un avenir stable ou un parcours professionnel leur permettant de s'épanouir et de s'élever.
Au-delà du niveau débutant : un déficit de compétences imminent
Avec les progrès de l'IA et de l'automatisation, le défi que représente l'obtention d'un premier emploi risque de s'étendre même aux diplômés. Steve Preston met en garde contre un « effet domino » sur les postes plus élevés, non seulement en raison du remplacement des postes de niveau intermédiaire par l'IA, mais aussi en raison d'un manque potentiel de talents suffisamment qualifiés pour progresser dans leur carrière.
« Ces postes de débutants étaient l'endroit où ils apprenaient les bases d'un métier, où ils acquéraient des compétences fondamentales, où ils avaient la possibilité d'être encadrés et où ils grandissaient au sein de l'organisation », explique Steve Preston. L'érosion de ces opportunités signifie que les étudiants de la génération Z se sentent déjà mal préparés, un problème exacerbé par le manque de stages et d'expérience professionnelle.
Compétences essentielles pour la prochaine génération de demandeurs d'emploi
Plutôt que d'être submergés par les changements technologiques, Steve Preston conseille aux jeunes de les accepter et de s'y adapter. Goodwill affirme qu'elle collabore activement avec les employeurs afin d'identifier les compétences les plus recherchées pour la main-d'uvre de demain.
L'impératif des compétences numériques
« Les compétences numériques sont vraiment essentielles », souligne Preston. Il précise que la simple familiarité avec les applications de réseaux sociaux diffère considérablement des véritables compétences numériques requises sur le lieu de travail. Les jeunes professionnels doivent maîtriser des outils pratiques tels que Microsoft Excel, Google Docs ou des outils d'IA tels que ChatGPT et Gemini.
« Nous constatons régulièrement que lorsque les gens acquièrent un certain niveau de compétences numériques, de nombreuses portes s'ouvrent à eux, mais beaucoup de ceux que nous supposons posséder ces compétences n'en ont en réalité pas », a fait remarquer Steve Preston. Sans surprise, la maîtrise des outils d'IA permet de plus en plus à certains individus de « dépasser » les autres sur le marché du travail, rajoute le PDG.
Les technologies propres : une voie sans diplôme
Pour les membres de la génération Z qui ne sont pas intéressés par les carrières traditionnelles en entreprise, Steve Preston suggère d'explorer les compétences en matière de technologies propres. Des domaines tels que l'installation de panneaux solaires et la maintenance des stations de recharge pour véhicules électriques (VE) représentent des secteurs en pleine croissance qui ne nécessitent souvent pas de diplôme universitaire.
Un avertissement pour tous les âges et un message d'espoir
Steve Preston adresse un avertissement sévère aux générations plus âgées : « Si vous êtes à la recherche d'un emploi à 30 ans, voire à 40 ans, et que vous n'avez pas acquis ces compétences, vous êtes pratiquement exclu d'une grande partie des emplois disponibles sur le marché. »
Cependant, le message du PDG de Goodwill est avant tout un message d'espoir et d'autonomisation. La reconversion et le perfectionnement professionnels peuvent transformer radicalement les perspectives de carrière. « Lorsque ces personnes acquièrent ces compétences, nous voyons les portes s'ouvrir », explique Steve Preston, citant l'exemple de personnes qui, après avoir suivi des formations intensives en informatique, sont passées du statut de sans-abri à des postes dans des entreprises telles qu'Accenture et Google. « Il n'est jamais trop tard », affirme Preston.
Alors que Steve Preston tire la sonnette d'alarme concernant l'impact négatif de l'IA sur l'emploi des jeunes, cette érosion est aggravée par l'évolution des pratiques des employeurs. Une enquête menée par la Hult International Business School a révélé que 37 % des employeurs préféraient embaucher une IA plutôt qu'un jeune diplômé de la génération Z. Sur les 1 600 employeurs interrogés, près de 90 % ont déclaré éviter d'embaucher des jeunes diplômés, et 96 % ont affirmé que la plupart des formations universitaires ne préparaient pas les étudiants au monde du travail.
