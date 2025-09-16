L'IA entraîne une chute de 70 % du recrutement de jeunes diplômés chez les géants indiens de l'informatique, le recrutement de jeunes diplômés étant passé de 225 000 à 60 000 dans 4 grandes entreprises IT.

Les géants indiens de l'informatique ont réduit de 70 % le recrutement de jeunes diplômés entre 2023 et 2024, passant de 225 000 à 60 000, l'IA automatisant les tâches de base telles que le codage et l'assistance. Cela aggrave le déficit de compétences, les entreprises privilégiant les talents expérimentés, ce qui suscite des appels à des réformes éducatives pour prévenir le chômage des jeunes.
Depuis 2022, ladoption accélérée de lintelligence artificielle générative redessine les contours du marché du travail américain. Une étude publiée par lUniversité de Stanford en août 2025 met en lumière une tendance préoccupante : les jeunes travailleurs de 22 à 25 ans, fraîchement diplômés ou débutants, subissent une baisse de 13 % de lemploi dans les secteurs exposés à lautomatisation par lIA. Contrairement aux discours apocalyptiques de suppression massive demplois, il ne sagit pas dun effondrement global du marché, mais dun glissement silencieux affectant spécifiquement les premiers échelons professionnels.
Au cur du secteur technologique en plein essor de l'Inde, un changement radical est en cours, l'intelligence artificielle (IA) redéfinissant les points d'entrée pour les jeunes talents. Les géants indiens de l'informatique, longtemps considérés comme les moteurs des aspirations de la classe moyenne, ont réduit de 70 % le recrutement de jeunes diplômés entre les exercices 2023 et 2024. Selon une analyse récente publiée par India Dispatch, les quatre plus grands exportateurs informatiques (Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro et HCL Technologies) ont réduit leurs recrutements de 225 000 à seulement 60 000 nouveaux arrivants. Ce ralentissement coïncide avec des réductions d'effectifs, dont 38 000 suppressions d'emplois chez TCS et Infosys pour le seul exercice 2024, alors que les entreprises se tournent vers l'efficacité offerte par l'IA.
Les répercussions sont profondes, touchant une main-d'uvre qui emploie plus de 5,4 millions de personnes et qui a historiquement absorbé les vagues de diplômés en ingénierie issus du vaste réseau d'instituts techniques indiens. Les spécialistes du secteur soulignent que les outils d'IA automatisent les tâches routinières telles que le codage, la saisie de données et les tests logiciels de base, qui servaient autrefois de terrain d'entraînement pour les nouveaux arrivants. Comme l'a confié un dirigeant d'une entreprise basée à Bengaluru, l'époque où l'on embauchait en masse pour des tâches subalternes est en train de disparaître rapidement, remplacée par des algorithmes qui remplissent ces fonctions à un coût et en un temps réduits.
À mesure que les modèles d'IA générative deviennent plus sophistiqués, ils ne se contentent pas d'augmenter la main-d'uvre humaine, mais remplacent carrément les emplois fondamentaux qui ont construit les carrières dans l'écosystème informatique indien, obligeant les entreprises à repenser leurs viviers de talents dans un contexte de pressions économiques.
Ce gel des embauches n'est pas un cas isolé ; il s'inscrit dans une tendance mondiale amplifiée en Inde en raison de la dépendance du secteur à l'égard des services externalisés. Un autre rapport met en évidence un ralentissement historique des postes techniques de premier échelon dans le monde entier, les grandes entreprises technologiques ayant pratiquement abandonné les postes juniors.
En Inde, l'impact est particulièrement marqué : les grandes entreprises ont embauché moins de 5 000 personnes au cours du trimestre de juin 2025, soit une baisse de 90 % par rapport aux pics de 2021. L'essor de l'IA dans l'automatisation des tâches L1 et L2 (support et maintenance de base) a rendu obsolètes les postes traditionnels destinés aux débutants, poussant les entreprises à recruter des profils de niveau intermédiaire dotés de compétences spécialisées.
Pourtant, des signes d'adaptation apparaissent. Infosys, par exemple, a annoncé son intention de recruter environ 20 000 diplômés universitaires en 2025 tout en doublant ses efforts de reconversion professionnelle dans le domaine de l'IA. Cette embauche sélective se concentre sur les talents maîtrisant l'IA, reflétant un changement plus large dans le secteur. TCS, le plus grand acteur indien des services informatiques, prévoit une réduction de 2 % de ses effectifs pour se préparer à l'intégration de l'IA, ce qui pourrait compromettre les rêves de la classe moyenne.
Malgré le ralentissement des embauches, les ambitions de l'Inde en matière d'IA sont freinées par un déficit de compétences, moins de 3 % des ingénieurs répondant aux besoins du secteur, ce qui souligne l'urgence de réformes éducatives pour combler le fossé entre le monde universitaire et les exigences professionnelles en constante évolution.
L'employabilité des diplômés indiens a chuté en 2024, alors même que leurs compétences en IA et en apprentissage automatique ont bondi à 46 %. Ce paradoxe révèle un décalage : alors que les nouveaux diplômés améliorent leurs compétences, les entreprises privilégient les professionnels expérimentés capables d'utiliser immédiatement les outils d'IA. Les publications sur les réseaux sociaux font écho à ce sentiment, des utilisateurs tels que des observateurs du secteur soulignant que l'IA a réduit la prime de compétence, rendant les ingénieurs seniors plus accessibles tandis que les opportunités pour les débutants s'évaporent. Un fil de discussion viral décrit comment les robots IA gèrent désormais 85 % des interactions initiales avec les clients, contre 15 % en 2024, décimant les emplois peu qualifiés dans le secteur des services.
Sur le plan économique, les enjeux sont importants pour un pays où les technologies de l'information contribuent à hauteur de 8 % au PIB et emploient indirectement des millions de personnes. Une analyse complète de la formation à l'IA avertit que sans combler le déficit de compétences par des programmes d'études actualisés et un accès élargi, l'Inde risque de passer à côté de son potentiel de croissance dans le domaine de l'IA. Les centres de compétences mondiaux interviennent, et devraient augmenter de 40 % le recrutement de nouveaux diplômés au cours de l'exercice 2025, mais cela pourrait ne pas compenser le recul des géants.
Alors que l'IA remodèle le secteur informatique indien, les parties prenantes doivent favoriser les compétences hybrides et les écosystèmes d'innovation afin de garantir que les jeunes diplômés ne soient pas laissés pour compte, ce qui permettrait d'éviter une crise plus large du chômage des jeunes. Dans une perspective 2025-2030, des experts affirment que les diplômés doivent s'adapter en maîtrisant la collaboration avec l'IA, peut-être par le biais de postes non rémunérés ou de certifications spécialisées.
Un rapport souligne les craintes d'un déraillement des aspirations, avec des publications X amplifiant les inquiétudes quant à un « scénario apocalyptique » si le secteur manufacturier n'absorbe pas l'afflux de jeunes. Pour les initiés du secteur, le message est clair : l'IA n'est pas seulement un outil, c'est un réajustement fondamental qui exige une requalification proactive et des interventions politiques pour maintenir la domination technologique de l'Inde. Le bas de l'échelle des emplois de bureau est en train de disparaître, laissant les nouveaux arrivants dans l'incertitude, à moins que l'écosystème n'évolue rapidement.
Ce rapport rappelle les propos de Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA ». Il a déclaré que l'IA rendra les grandes entreprises plus rentables que jamais. Le hic, c'est que le chômage atteindra très certainement des niveaux catastrophiques. « Ce qui va réellement se passer, c'est que les riches vont utiliser l'IA pour remplacer les travailleurs », a déclaré Hinton. « Cela va entraîner un chômage massif et une augmentation considérable des profits. Cela rendra quelques personnes beaucoup plus riches et la plupart des gens plus pauvres. Ce n'est pas la faute de l'IA, c'est celle du système capitaliste. »
Source : India Dispatch
