Totally agree with Mr Murthy’s views. It’s not our moment to work less and entertain ourselves. Rather it’s our moment to go all in and build in 1 generation what other countries have built over many generations! https://t.co/KsXQbjAhSM — Bhavish Aggarwal (@bhash) October 26, 2023

@NarayanaMurthy Your call for 70-hour work weeks is not just misguided, it's cruel. Exploiting young talent with these demands is nothing short of abuse. We won't tolerate it! Quality work comes from respect, not exhaustion. Time to wake up! 😡 #WorkLifeRevolt #RespectTalent https://t.co/zKunqgiSin — Sumant (@Sumantk9) October 27, 2023

What an elitist take!! I can’t even fathom how he suggests such gruelling work hours. Does he know the time people spend travelling? How tough life can be? Don’t they deserve time with family? https://t.co/PkN7mJGCJc — MoneyTalkWithL (@LarissaFernand) October 26, 2023

Infosys founder NR Narayana Murthy says India's work culture must change: ‘Youngsters should work 70 hours a week'



Honestly, I agree with him. He is an entrepreneur who has built India’s one of the biggest brands. I feel sad when I see people who are nothing, trolling him,… — Pratibha Goyal (@PratibhaGoyal) October 27, 2023

S'exprimant dans l'épisode inaugural du podcast "The Record" de 3one4 Capital, Murthy s'est inquiété de la productivité du travail en Inde, soulignant qu'elle était l'une des plus faibles au monde. L'homme d'affaires indien a souligné l'urgence de modifier la productivité du travail en Inde et inciter les jeunes à se donner corps et âme au travail. Selon le milliardaire, c'est la seule voie possible si l'Inde envisage un jour de combler le fossé avec des pays comme la Chine. Il a établi un parallèle avec le Japon et l'Allemagne, qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont favorisé leur redressement en instaurant une culture du travail prolongé et du dévouement.Murthy préconise une semaine de 70h et la suppression de certaines formes de loisirs. « D'une certaine manière, notre jeunesse a l'habitude de prendre des habitudes peu souhaitables de l'Occident et ensuite de ne pas aider le pays. La productivité du travail en Inde est l'une des plus faibles au monde. Si nous ne l'améliorons pas, si nous ne réduisons pas la corruption au sein du gouvernement à un certain niveau, parce que nous avons lu je ne sais quelle vérité, si nous ne réduisons pas les délais de prise de décision dans notre bureaucratie, nous ne serons pas en mesure de rivaliser avec les pays qui ont fait d'énormes progrès », a déclaré le milliardaire.« C'est pourquoi je demande à nos jeunes de dire : "voici mon pays, j'aimerais travailler 70 heures par semaine" », a-t-il ajouté. Lors de l'émission, animée par l'ancien directeur financier d'Infosys, Mohandas Pai, Murthy a insisté sur le fait qu'il est urgent que la culture du travail indienne évolue rapidement vers celle de personnes très déterminées, extrêmement disciplinées et extrêmement travailleuses. Il a expliqué : « vous savez, c'est exactement ce que les Allemands et les Japonais ont fait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale ; ils ont fait en sorte que chaque Allemand travaille des heures supplémentaires pendant un certain nombre d'années ».Le fondateur d'Infosys pense que les jeunes constituent la majorité de la population indienne et qu'à ce titre, ils doivent assumer la responsabilité du progrès de l'Inde. « Cette transformation doit venir des jeunes, parce que les jeunes forment une majorité significative de notre population à l'heure actuelle, et ce sont eux qui peuvent construire notre pays », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le gouvernement ne peut rien faire si les gens ne sont pas prêts à fournir cet effort supplémentaire et que "tout gouvernement est aussi bon que la culture du son peuple". Les propos de Murthy sur la productivité en Inde ont suscité un vif débat sur les médias sociaux.L'appel de Murthy en faveur d'un changement culturel dans l'éthique du travail en Inde trouve un écho chez de nombreuses personnes qui pensent qu'une approche plus engagée et plus disciplinée est nécessaire pour amener l'Inde à un niveau de développement supérieur. Dans un contexte de polarisation des opinions sur la question, Murthy est notamment soutenu par Bhavish Aggarwal, fondateur et PDG d'Ola Electric. Ce dernier a souligné que l'époque actuelle exigeait beaucoup de dévouement et un engagement collectif pour construire une Inde plus forte en une seule génération, à l'image des progrès réalisés par d'autres nations sur plusieurs années.« Je suis tout à fait d'accord avec le point de vue de Murthy. Ce n'est pas le moment de travailler moins et de se divertir. C'est plutôt le moment de se lancer à fond et de construire en une génération ce que d'autres pays ont construit sur plusieurs générations », a déclaré Aggarwal. En revanche, Ronnie Screwvala, fondateur de la société de logiciels upGrad, ne partage pas l'avis de Murthy. Screwvala a expliqué : « accroître la productivité ne consiste pas seulement à travailler plus longtemps. Il s'agit de s'améliorer dans ce que l'on fait, de se perfectionner, d'avoir un environnement de travail positif et une rémunération juste pour le travail effectué ».Les avis divergeant sur la faisabilité d'un tel allongement de la semaine de travail et sur son impact sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Sajjan Jindal, président du groupe JSW, soutient les propos de Murthy et estime que cette génération et la suivante doivent se sacrifier pour l'avenir. Il a déclaré : « l'Inde doit travailler dur pour devenir une nation développée d'ici à 2047, c'est pourquoi cette génération et la suivante doivent se sacrifier pour l'avenir. Tous les pays qui sont passés à la semaine de quatre jours sont ceux dont les générations précédentes ont travaillé très dur pour leur permettre de ne travailler que quatre jours dans la semaine ».Jindal a ajouté : « mon père travaillait 7 jours sur 7 à raison de 12 à 14 heures par jour, je travaille 10 heures par jour pendant 6 jours au moins, mais je n'attends pas de mon fils qu'il fasse autant d'efforts ». Ces commentaires sur son fils ont été critiqués. Les critiques estiment que les riches veulent que les gens travaillent toujours, mais ils sont prêts à mettre leurs familles à l'abri du dur labeur. Hari Mohan Bangur, président de Shree Cement, affirme : « en gros, il faut 10 000 heures de travail pour apprendre un métier et 20 000 heures pour le maîtriser. Mais c'est à l'individu de décider du moment où il souhaite y parvenir. Chacun devrait avoir le choix ».De nombreux internautes ont critiqué Murthy pour son point de vue "élitiste". « Quel élitiste ! Je n'arrive même pas à comprendre comment il peut proposer des horaires de travail aussi éreintants. Connaît-il le temps que les gens passent à voyager ? À quel point la vie peut être dure ? Ne méritent-ils pas de passer du temps en famille ? », a écrit un utilisateur de X. Un autre a écrit : « l'appel à une semaine de travail de 70 heures n'est pas seulement malavisé, il est cruel. Exploiter les jeunes talents avec ces exigences n'est rien d'autre qu'un abus. Nous ne le tolérerons pas. La qualité du travail vient du respect, pas de l'épuisement. Il est temps de se réveiller ».On peut lire aussi : « pour que les Indiens - et pas seulement l'Inde - progressent, les capitalistes comme Narayana Murthy et Bhavish Aggarwal devraient contribuer à créer plus d'emplois, faire un meilleur usage de leurs fonds de responsabilité sociale d'entreprise et, surtout, ne pas exploiter les jeunes ». Murthy avait lancé un appel similaire aux professionnels pour qu'ils travaillent de longues heures en 2020, lorsqu'il avait déclaré que les Indiens devraient travailler 60 heures par semaine pendant les deux ou trois prochaines années pour relancer l'économie après la pandémie. D'autres ont souligné l'impact que cela pourrait avoir sur la famille les femmes.« Avec cette déclaration, Murthy pousse essentiellement les femmes à quitter le monde du travail. Les hommes ne partageront jamais les tâches ménagères, les soins et l'éducation des enfants. Avec une semaine de travail de 70 heures, les femmes n'auront d'autre choix que d'abandonner », a écrit un internaute. Certains internautes soutiennent toutefois l'idée de Murthy. On peut lire, par exemple : « honnêtement, je suis totalement d'accord avec Murthy. C'est un entrepreneur qui a construit l'une des plus grandes marques de l'Inde. Je me sens triste quand je vois des gens qui ne sont rien, le troller, sans réfléchir pour comprendre son point de vue ».Toutefois, un autre a souligné : « pourquoi devrait-on obliger les gens à travailler plus longtemps qu'ils ne le font déjà ? La productivité des employés augmente depuis dix ans, les augmentations de salaire ne sont pas proportionnelles au rendement du travail, il y a autre chose à faire dans la vie que de se casser le dos pour une entreprise. En réalité, Murthy veut que les gens travaillent plus pour augmenter le rythme auquel ils rendent les milliardaires comme lui encore plus riches. Sa proposition est vraiment scandaleuse ».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous d'une semaine de travail de 70 heures ? Ce projet est-il réaliste ?Une telle culture du travail améliora-t-elle la productivité comme le prétend le fondateur d'Infosys ?Quels pourraient être les impacts de cette culture du travail sur les travailleurs, notamment les jeunes talents ?Une semaine de travail de 70 heures constitue-t-elle de l'exploitation ? Quels seraient les impacts sur la famille ?Selon vous, cette culture du travail est-elle la bienvenue en France ? Êtes-vous prêt à faire des semaines de travail de 70h ?Que pensez-vous des critiques sur la prétendue répartition inégale des richesses malgré l'augmentation de la productivité ?