La décision d'Amazon d'imposer le retour au bureau suscite des plaintes de la part d'employés handicapés, les employés ont déposé plainte auprès de la Commission pour l'égalité des chances dans l'emploi (EEOC)



En septembre 2024, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a annoncé que les employés d'Amazon devront être au bureau cinq jours par semaine à partir de l'année 2025 . Il a expliqué au personnel que l'entreprise a pris cette décision pour favoriser une culture de la collaboration. Précédemment, Amazon exigeait que les employés soient présents au bureau au moins trois jours par semaine. Andy Jassy avait déclaré que les 15 derniers mois au cours desquels le personnel est retourné au bureau au moins trois jours par semaine ont renforcé la conviction de l'entreprise quant aux avantages de cette mesure.Cependant, un nouveau rapport a révélé que la position intransigeante d'Amazon concernant le retour au bureau des employés handicapés a suscité une vive réaction, les travailleurs affirmant que l'entreprise viole la loi américaine sur les personnes handicapées (Americans with Disabilities Act) ainsi que leur droit à la négociation collective.Au moins deux employés ont déposé plainte auprès de la Commission pour l'égalité des chances dans l'emploi (EEOC) et du Conseil national des relations du travail (NLRB), deux agences fédérales chargées de réglementer les conditions de travail. L'un des travailleurs a déclaré avoir fourni à l'EEOC une liste de 18 employés "" afin de souligner que leur expérience n'était pas isolée et d'aider les régulateurs fédéraux dans le cadre d'une éventuelle enquête.Les travailleurs handicapés, frustrés par la manière dont Amazon traite leurs demandes d'aménagements (notamment les exemptions à l'obligation de se présenter au bureau cinq jours par semaine), expriment également leur mécontentement sur les forums de discussion internes et encouragent leurs collègues à répondre à des sondages sur ces politiques. Amazon supprime ces messages et avertit qu'ils enfreignent les règles régissant les communications internes.Un employé a déclaré avoir été licencié et un autre a déclaré qu'on lui avait demandé de trouver un autre poste après avoir défendu les travailleurs handicapés sur les forums de discussion des employés. Tous deux ont déposé plainte auprès de l'EEOC et du NLRB.L'utilisation par l'entreprise de l'intelligence artificielle pour l'aider à gérer les demandes d'aménagements pour les employés handicapés a également suscité une opposition interne et pourrait exposer l'entreprise à des poursuites judiciaires.La porte-parole de l'entreprise, Zoe Hoffmann, a déclaré que l'équipe chargée des services aux personnes handicapées et des congés chez Amazon veille à ce que les employés aient accès aux aménagements et aux adaptations dont ils ont besoin pour être efficaces et progresser dans leur carrière. Le processus est empathique et les interactions ne sont pas automatisées, a-t-elle ajouté.Fait intéressant, en janvier 2025, un rapport a révélé que les employés d'Amazon ont reproché à l'entreprise de ne pas être suffisamment préparée après les avoir obligés à retourner au bureau cinq jours par semaine, avec un nombre insuffisant de bureaux pour tout le monde, des parkings bondés et une augmentation surprenante des vols sur le lieu de travail.: BloombergPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?