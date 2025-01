Amazon abandonne des programmes liés à la représentation et à l'inclusion

Dans un courriel interne adressé à des membres du personnel le 16 décembre 2024, Candi Castleberry, vice-présidente d'Amazon chargée des expériences et technologies inclusives, a expliqué que l'entreprise est en train de « mettre fin à des programmes et matériels obsolètes » dans le cadre d'un réexamen plus large de centaines d'initiatives. Le courriel laisse entendre qu'après un examen interne, Amazon n'est pas satisfait des résultats obtenus jusqu'ici.« Plutôt que de demander à des groupes individuels d'élaborer des programmes, nous nous concentrons sur des programmes dont les résultats ont été prouvés, et nous visons aussi à favoriser une culture plus véritablement inclusive », a écrit Candi Castleberry dans la note adressée au personnel. Candi Castleberry a également ajouté que les plans d'Amazon consistaient à achever la suppression de certains des programmes obsolètes à la fin de l'année 2024.La note ne précise pas les programmes que l'entreprise abandonne à la suite de son examen. Amazon publie généralement des données annuelles sur la composition raciale et sexuelle de son personnel et gère également des groupes de ressources pour les employés noirs, LGBTQ+, indigènes et vétérans, entre autres. En 2020, Amazon s'était fixé pour objectif de doubler le nombre d'employés noirs occupant des postes de vice-président et de directeur.Le géant du cloud computing a annoncé le même objectif en 2021 et s'est également engagé à embaucher 30 % de Noirs supplémentaires pour les postes de chef de produit, d'ingénieur et d'autres fonctions au sein de l'entreprise. L'on ignore si ces engagements ont été respectés. Amazon est la dernière grande entreprise en date à modifier ses programmes de diversité, d'équité et d'inclusion face à l'attention croissante de la justice et du public.La nouvelle du mémo de décembre survient quelques heures seulement après que Meta a confirmé un rapport détaillant les plans de l'entreprise pour éliminer complètement son programme de diversité et d'inclusion, citant notamment l'évolution du paysage juridique et politique aux États-Unis.Au début de l'année 2025, Meta a annoncé des changements majeurs dans la modération de contenu sur ses plateformes de médias sociaux Facebook et Instagram. L'entreprise ne met plus en œuvre ses mesures de vérification des faits pour certaines publications sur ses plateformes depuis le 7 janvier 2025 . Elle envisage de remplacer la vérification des faits par un système axé sur la communauté, similaire aux notes communautaires de X d'Elon Musk.En outre, Meta accorde désormais à ses utilisateurs la liberté de publier un large éventail de remarques désobligeantes sur les nationalités, les groupes ethniques, les orientations sexuelles et les identités de genre. Par exemple, Meta autorise spécifiquement les utilisateurs de Facebook et Instagram à qualifier les personnes LGBTQ+ de « malades mentaux ». La société a également annulé ses programmes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) Il s'agit de la dernière d'une série de manœuvres politiques que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a effectuées pour aligner sa société de médias sociaux sur l'administration du président élu Donald Trump et sur le mouvement MAGA qui combat l'idéologie. Dans une note adressée au personnel, Meta a déclaré que le changement radical de politique est le résultat de l'évolution du paysage juridique pour les programmes de diversité et d'inclusion.« La Cour suprême des États-Unis a récemment pris des décisions signalant un changement dans la façon dont les tribunaux aborderont la DEI. Le terme "DEI" est également devenu chargé, en partie parce qu'il est compris par certains comme une pratique qui suggère un traitement préférentiel de certains groupes par rapport à d'autres », a écrit Janelle Gale, vice-présidente des ressources humaines de Meta dans la note adressée au personnel.« Meta n'aura plus d'objectifs de représentation basés sur la race ou le sexe et n'exigera plus un groupe de candidats diversifiés lors de l'embauche », a déclaré Janelle Gale. Au lieu de cela, la note indique que la société se concentrera sur « des programmes qui appliquent des pratiques justes et cohérentes qui atténuent les préjugés pour tous, quelles que soient les origines ». Meta met également fin à ses programmes de diversité des fournisseurs. Elon Musk demande aux gens de ne pas faire de dons à Wikipédia après que des données financières ont montré que l'encyclopédie consacre 50 millions de dollars à des initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Dans un autre billet sur son réseau social X (ex-Twitter), Elon Musk critique Wikipedia en écrivant : « où va votre don à Wikipédia », pour souligner le fait que Wikipédia donnerait la priorité à l'idéologie Woke plutôt qu'à l'utilité.Le terme anglo-américain « woke" (« éveillé » en français) fait référence à un état d’éveil. Est qualifiée de woke une personne sensible aux injustices sociales et aux iniquités raciales. Mais le terme woke peut également fait référence à une auto-injonction ou à une éthique personnelle qu'on se fixe en se disant, par exemple : « il faut que je reste éveillé vis-à-vis des discriminations envers les minorités ». Elon Musk est connu sa position anti-woke.Elon Musk n'est pas du tout fan du mouvement woke. Cette position anti-woke a notamment poussé le milliardaire à développer sa propre IA, car il estime que l'IA populaire d'OpenAI ChatGPT est woke. Le PDG de Twitter était frustré par les garde-fous de ChatGPT qui tendent à faire passer le chatbot d'IA pour un partisan de la gauche américaine. Depuis, Elon Musk a fondé xAI, sa propre société d'IA, et a lancé son IA anti-woke appelée Grok.Fait intéressant concernant l'IA Grok d'Elon Musk, de nombreux rapports ont souligné que le chatbot prétendument anti-woke s'est avéré à maintes reprises un gadget loufoque, partageant des infox et des vulgarités. Peu de temps après son lancement, Grok a même été pris en flagrant délit de plagiat du ChatGPT d'OpenAI, ce qu'Elon Musk a qualifié de « malheureusement tout à fait vrai ». Grok est profondément intégré au réseau social X d'Elon Musk.Alors que Donald Trump s’apprête à entamer un second mandat présidentiel, plusieurs entreprises technologiques, longtemps perçues comme critiques ou en opposition à l'homme d'affaires, ont décidé de soutenir financièrement son fonds d’investiture. Parmi elles, on distingue Meta, Amazon, Apple, etc. Même le PDG d’OpenAI, Sam Altman, et le PDG d'Apple, Tim Cook, ont effectué des dons substantiels au fonds d'investiture de Donald Trump.Elon Musk devrait être l'une des personnes les plus influentes de la future administration Trump. Dans cette position, le milliardaire pourrait potentiellement causer des maux de tête à OpenAI. Il pourrait influencer les réglementations qui favoriseraient ses entreprises au détriment de ses rivaux.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'abandon des programmes de diversité et d'inclusion par les entreprises technologiques ?Amazon semble remettre en cause les résultats de ses programmes. Selon vous, ces programmes étaient-ils efficaces ?Comment expliquez-vous ce virage des entreprises technologiques américaines ?