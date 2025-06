Le PDG de Dropbox dénonce les mandats de retour au bureau, les compare à des centres commerciaux et des théâtres désuets et déclare que « le monde est tout simplement différent aujourd'hui »



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 393 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les commentaires de Drew Houston concordent avec les conclusions d'une récente étude selon lesquelles les entreprises qui obligent leurs employés à revenir au bureau perdent leurs meilleurs talents . Bien qu'ayant porté sur plus de 3 millions de travailleurs dans 54 grandes entreprises technologiques et financières du S&P 500, les données de l'étude n'établissent pas que les employés en présentiel sont plus productifs.Par ailleurs, les critiques du PDG de Dropbox interviennent alors que de grandes entreprises telles que JPMorgan Chase, Amazon et Uber imposent les mandats de retour au bureau.JPMorgan, en particulier, a fait face à des critiques de la part des employés après que le PDG Jamie Dimon a insisté sur une semaine de bureau de cinq jours, rejetant le travail à distance comme étant inefficace pour la collaboration et le mentorat.« Vous ne pouvez pas apprendre en travaillant dans votre sous-sol », a déclaré Jamie Dimon lors d'une récente interview accordée à Bloomberg.Drew Houston, quant à lui, estime que la rigidité des mandats de retour au bureau n'est pas adaptée à l'environnement de travail d'aujourd'hui.« Nous pouvons être beaucoup moins stupides que de forcer les gens à reprendre leur voiture trois jours par semaine ou autre, pour se retrouver littéralement à la même réunion Zoom qu'ils auraient eue à la maison », a-t-il déclaré. « Il y a une meilleure façon de procéder ».Selon une récente enquête du Pew Research Center, près de la moitié des employés qui travaillent à domicile au moins occasionnellement déclarent qu'il est peu probable qu'ils conservent leur emploi actuel si le travail à distance était supprimé.Dropbox a adopté un modèle « virtuel d'abord » en 2020 et fonctionne désormais selon un modèle 90/10 - les employés travaillent à distance 90 % du temps, le reste étant réservé à des réunions périodiques en personne.Drew Houston a souligné la nécessité de faire évoluer les stratégies de travail à distance au-delà du modèle réactif du début de la pandémie. « La version deux ou trois de ce modèle sera bien meilleure que la version cinq que nous avions lors de la pandémie », a-t-il déclaré.Le PDG insiste depuis longtemps sur le fait que la direction doit passer de la surveillance à la confiance. « Si vous faites confiance aux gens et que vous les traitez comme des adultes, ils se comporteront comme des adultes », a-t-il déclaré à Fortune en 2023. « La confiance l'emporte sur la surveillance. »Le scepticisme de Drew Houston à l'égard des obligations de retour au bureau concorde avec les conclusions d'une récente étude qui montrent que certaines entreprises utilisent ces politiques pour favoriser les départs. Un rapport de BambooHR a en effet révélé qu'environ 25 % des chefs d'entreprise ont réintroduit des obligations de retour au bureau afin d' inciter leurs employés en télétravail à démissionner volontairement , évitant ainsi les coûts liés aux licenciements formels. De même, 20 % des professionnels des ressources humaines ont reconnu cette intention.Pour compliquer encore la situation, des recherches ont suggéré que le télétravail peut s'avérer très bénéfique pour la santé et s'accompagne souvent de salaires plus élevés pour les professionnels de l'informatique. Une revue de près de 2 000 études sur le télétravail réalisée par l’UK Health Security Agency a conclu que le travail à distance permet de manger plus sainement, d'être moins stressé et d'avoir une tension artérielle plus basse. Par ailleurs, une étude de l'entreprise Remote a révélé que les développeurs web travaillant à domicile peuvent gagner en moyenne 22 508 dollars de plus que leurs homologues sur site, soit un différentiel de 37 %.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la position du PDG de Dropbox crédible ou pertinente ?