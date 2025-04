Google exige que les employés à distance reviennent au bureau s'ils veulent conserver leur emploi et éviter de participer à la réduction générale des coûts de l'entreprise.



En 2024, la décision d'Amazon d'imposer le retour au bureau cinq jours par semaine a déclenché une grande inquiétude chez les employés en télétravail. Pour rassurer son personnel, les dirigeants de Google avaient alors déclaré lors d'une réunion publique que le plan hybride actuel resterait en place. Google estime que son système fonctionnait et qu'aucun changement n'était prévu.Et bien, un nouveau rapport a révélé que cette affirmation est fausse. Le géant de la technologie a récemment stupéfié ses employés en leur demandant de revenir au bureau trois jours par semaine, faute de quoi ils perdront leur emploi. Google a informé le personnel de plusieurs unités que leur rôle pourrait être menacé s'ils ne commençaient pas à se présenter au bureau le plus proche, a rapporté CNBC. Au moins certains des employés concernés avaient reçu l'autorisation de travailler entièrement à distance.Cette nouvelle intervient alors que de plus en plus d'entreprises tentent de ramener leurs employés au bureau, après l'augmentation du travail à domicile dans les années qui ont suivi la pandémie. Depuis janvier 2025, Google propose à son personnel des départs volontaires afin de réduire ses coûts. Certains travailleurs à distance ont été informés qu'ils seraient contraints de choisir cette option s'ils ne s'engageaient pas dans le nouveau modèle hybride.", a déclaré un porte-parole de Google. "D'autres employés à distance qui vivent trop loin pour faire la navette se voient offrir une indemnité de déménagement unique pour s'installer dans un rayon de 80 km autour d'un bureau de Google, selon des documents consultés par CNBC. Parmi les équipes qui ont été mises au courant, on trouve les services techniques de Google et les opérations de gestion du personnel.Google cherche à faire des économies afin de consacrer plus d'argent à des investissements coûteux en matière d'intelligence artificielle. Cependant, rien n'indique que cette annonce de Google soit le signe d'une nouvelle vague de licenciements massifs.: CNBCPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?