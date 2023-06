Google va vérifier périodiquement si ses employés adhèrent à la politique de présence au bureau

Une décision qui intervient dans le contexte d'une course aux armements à l'IA

Google procède à la réduction de son empreinte immobilière

Google exprime de plus en plus sa désapprobation des configurations de travail à distance, exprimant sa préférence pour la collaboration en face à face.Maintenant que plusieurs années se sont écoulées depuis que le personnel de bureau du monde entier a été contraint de travailler à domicile, de nombreuses entreprises révoquent les privilèges du 100% télétravail et demandent à leurs employés de retourner au bureau, au moins certains jours de la semaine.Bien que Google ne s'est pas fait beaucoup entendre sur le retour à la « normale » qu'Amazon et Meta, la société a néanmoins été claire avec ses attentes. En effet, la directrice des ressources humaines de Google, Fiona Cicconi, a écrit un courriel aux employés en fin de journée mercredi, dans lequel il était indiqué que l'entreprise prévoyait de doubler le temps en présentiel estimant « qu'il n'y a tout simplement pas de substitut qui remplace efficacement la réunion en personne ».« Bien sûr, tout le monde ne croit pas aux "conversations magiques dans les couloirs", mais il ne fait aucun doute que travailler ensemble dans la même pièce fait une différence positive », lit-on dans l'e-mail de Cicconi. « Beaucoup des produits que nous avons dévoilés à I/O et Google Marketing Live le mois dernier ont été conçus, développés et construits par des équipes travaillant côte à côte ».Dans sa note, elle rappelle également aux employés qu'ils doivent venir au bureau trois jours par semaine s'ils ne sont pas déjà désignés comme distants et « qui sont constamment absents du bureau », précisant que les responsables peuvent tenir compte de leurs absences dans les évaluations de performances. Meta a récemment publié un avis similaire à ses employés.Cicconi a même demandé aux travailleurs à distance déjà approuvés de reconsidérer leur situation : « Nous savons qu'un certain nombre de personnes sont passées au travail entièrement à distance pour de nombreuses bonnes raisons, car nous nous sommes tous adaptés à la pandémie. Pour ceux qui vivent à distance et à proximité d'un bureau Google, nous espérons que vous envisagerez de passer à un horaire de travail hybride. Nos bureaux sont l'endroit où vous serez le plus connecté à la communauté Google. À l'avenir, nous n'examinerons les nouvelles demandes de travail à distance que par exception. »Un document interne distinct a montré que les télétravailleurs déjà approuvés peuvent faire l'objet d'une réévaluation si l'entreprise détermine « des changements importants dans les besoins, le rôle, l'équipe, la structure ou l'emplacement de l'entreprise ».Aux États-Unis, l'entreprise vérifiera périodiquement si les employés adhèrent à la politique de présence au bureau à l'aide des données des badges, et les dirigeants examinent actuellement les exigences locales à mettre en œuvre dans d'autres pays, indique l'un des documents. Si les travailleurs ne suivent pas la politique après une période prolongée, les ressources humaines communiqueront avec eux sur les «*prochaines étapes*».À l'avenir, a déclaré Cicconi, le nouveau travail entièrement à distance ne sera accordé que « par exception uniquement ».Dans une déclaration, le porte-parole de Google, Ryan Lamont, a indiqué : « Notre approche hybride est conçue pour incorporer le meilleur d'être ensemble en personne avec les avantages du travail à domicile pendant une partie de la semaine. Maintenant que nous avons mis plus d'un an dans cette façon de travailler, nous intégrons officiellement cette approche dans toutes nos politiques sur le lieu de travail.*»Lamont a ajouté que les données des badges consultées par les chefs d'entreprise sont des données agrégées et non individualisées.Ces mises à jour de la politique représentent la tentative la plus stricte de l'entreprise pour ramener les employés dans des bureaux physiques.En 2021, après avoir subi des contrecoups pour son retour au bureau, l'entreprise a assoupli les plans de travail à distance et a déclaré qu'elle prévoyait de laisser 20 % des employés faire du télétravail. Cependant, la plupart des employés étaient attendus dans des bureaux physiques au moins trois jours par semaine à partir d'avril 2022 et à l'époque, l'entreprise avait tenté de séduire les travailleurs en organisant un concert privé de Lizzo, en engageant des fanfares et en faisant venir des maires pour célébrer les retours.En avril, Google a abandonné son exigence de vaccin Covid pour entrer dans les bâtiments.Cette nouvelle décision intervient alors que l'entreprise est au milieu d'une course aux armements d'intelligence artificielle. Son PDG a déjà demandé à tout le monde de mettre la main pour se positionner rapidement contre des rivaux comme Microsoft et OpenAI, dont le succès s'est accru ces derniers mois.« Je sais que ce moment est inconfortablement excitant, et il fallait s'y attendre : la technologie sous-jacente évolue rapidement avec un tel potentiel », a écrit Sundar Pichai dans une note aux employés de Google en février. « La chose la plus importante que nous puissions faire en ce moment est de nous concentrer sur la création d'un excellent produit et de le développer de manière responsable ».Google a lancé le « dogfooding » (qui pourrait se traduire par autoéquipement en français) sur Bard. Le dogfooding est en fait une expression utilisée en entreprise (particulièrement sur les projets informatiques), qui désigne l'utilisation de ses propres produits et services afin de se confronter directement à leurs qualités et défauts. Des milliers de testeurs externes et internes l'utilisent déjà, soumettant des commentaires sur la qualité, la sécurité et le « fondement » des réponses de Bard, indique la note de Pichai.« Les tests et les commentaires des Googleurs et des testeurs externes de confiance sont des aspects importants de l'amélioration de Bard pour s'assurer qu'il est prêt pour nos utilisateurs », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué. « Nous sollicitons souvent l'avis des Googleurs pour nous aider à améliorer nos produits, et c'est une partie importante de notre culture interne ».Google a également fait plus de tentatives ces dernières semaines pour réprimer les fuites provenant de l'intérieur de l'entreprise.Cette décision intervient également alors que la société réduit son empreinte immobilière dans le cadre d'une réduction des coûts plus large. Fin février, Google a demandé à ses employés dans sa division cloud de partager leurs bureaux à partir du prochain trimestre, évoquant « l'efficacité immobilière ». Afin de partager un bureau entre plusieurs employés, Google a encouragé le personnel à alterner leurs journées de travail, comme les lundis et mercredis ou les mardis et jeudis. Les jours sans bureau attribué, les employés sont autorisés à venir au bureau, mais ils devront être dans un environnement de travail partagé.« La plupart des Googleurs partageront désormais un bureau avec un autre Googleur », indique le document interne, notant que l'entreprise s'attend à ce que les employés arrivent un jour sur deux afin qu'ils ne soient pas au même bureau le même jour. « Tout au long du processus d'appariement, ils conviendront d'une configuration de bureau de base et établiront des normes avec leur partenaire de bureau et leurs équipes pour garantir une expérience positive dans le nouvel environnement partagé ».Le nouveau modèle de partage de bureau s'appliquera aux cinq plus grands sites américains de Google Cloud, notamment Kirkland (à Washington), New York, San Francisco, Seattle et Sunnyvale (en Californie).En interne, la direction a donné au nouvel agencement des sièges un titre : « Cloud Office Evolution » ou tout simplement « CLOE », qu'elle décrit comme « combinant le meilleur de la collaboration prépandémique avec la flexibilité du travail hybride ». Le nouveau plan d'espace de travail n'est pas un programme pilote temporaire, note le document. « Cela conduira finalement à une utilisation plus efficace de notre espace », est-il indiqué.Google a également utilisé ses données internes sur ses modèles de retour au bureau des employés pour éclairer la décision, a indiqué la FAQ. En plus des modèles de retour au bureau plus lents, l'entreprise a ralenti l'embauche et licencié 12 000 employés en janvier, soit 6% de son personnel mondial.Des mèmes ont commencé à apparaître sur la plate-forme de l'entreprise Memegen, se moquant du changement (parodiant spécifiquement les dirigeants qui essayent de vanter le nouvel agencement de bureau dans ce qui est considéré comme une simple mesure de réduction des coûts).« Toutes les mesures de réduction des coûts n'ont pas besoin d'être emballées dans un joli papier cadeau pour qu'elles sonnent bien pour les employés », indiquait un mème populaire. « Un simple "nous réduisons l'espace de bureau pour réduire les coûts" rendrait le leadership plus crédible ».Un porte-parole de Google a expliqué : « Depuis notre retour au bureau, nous avons mené des projets pilotes et mené des enquêtes auprès des employés du Cloud pour explorer différents modèles de travail hybrides et aider à façonner la meilleure expérience. Nos données montrent que les Googleurs du Cloud apprécient la collaboration en personne garantie lorsqu'ils sont au bureau, ainsi que la possibilité de travailler à domicile quelques jours par semaine. Grâce à ces commentaires, nous avons développé notre nouveau modèle de rotation, combinant le meilleur de la collaboration prépandémique avec la flexibilité et la concentration que nous apprécions tous du travail à distance, tout en nous permettant d'utiliser nos espaces plus efficacement ».Cette décision intervient alors que Google réduit son empreinte immobilière dans le cadre d'une réduction des coûts plus large. Cependant, il n'a pas encore précisé les régions ou les bâtiments qu'il prévoit de réduire.Source : Google internal memoQue pensez-vous de la position de Google sur le télétravail ?Avez-vous déménagé ou changé de mode de travail pendant la pandémie ?Préférez-vous travailler à distance, en présentiel ou de façon hybride ?Quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail selon vous ?Comment Google pourrait-elle mieux accompagner ses employés dans la transition vers le travail hybride ?