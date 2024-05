Des suppressions d'emplois qui interviennent alors que l'entreprise connaît son taux de croissance le plus élevé depuis début 2022

« Les récentes avancées de l'IA générative dans l'industrie... sont en train de changer la nature même du développement de logiciels »

Le groupe de gouvernance et de protection des données également concerné par les licenciements

Une stratégie déjà adoptée auprès de son équipe Python

Conclusion

Juste avant la publication de ses résultats du premier trimestre, le 25 avril, Google a licencié au moins 200 employés de ses équipes « Core », dans le cadre d'une réorganisation qui comprendra le transfert de certaines fonctions en Inde et au Mexique.L'unité « Core » est chargée de construire les bases techniques des produits phares de l'entreprise et de protéger la sécurité en ligne des utilisateurs, selon le site web de Google. Les équipes centrales comprennent des unités techniques clés des technologies de l'information, l'équipe de développeurs Python, l'infrastructure technique, la base de sécurité, les plates-formes d'applications, les développeurs principaux et divers rôles d'ingénierie.Au moins 50 des postes supprimés étaient des postes d'ingénieurs dans les bureaux de l'entreprise à Sunnyvale, en Californie, selon les documents déposés. Selon des documents internes, de nombreuses équipes Core embaucheront les fonctions correspondantes au Mexique et en Inde.Asim Husain, vice-président de Google Developer Ecosystem, a annoncé les licenciements à son équipe dans un courriel la semaine dernière. Il s'est également exprimé lors d'une réunion publique et a dit aux employés qu'il s'agissait de la plus importante réduction prévue pour son équipe cette année, selon un document interne.« Nous avons l'intention de maintenir notre empreinte mondiale actuelle tout en nous développant dans les régions à forte croissance afin de nous rapprocher de nos partenaires et des communautés de développeurs », a écrit Husain dans son courriel.Alphabet réduit ses effectifs depuis le début de l'année dernière, lorsque la société a annoncé son intention de supprimer environ 12 000 emplois , soit 6 % de sa main-d'œuvre, à la suite d'un ralentissement du marché de la publicité en ligne. Même si la publicité numérique s'est récemment redressée, Alphabet a continué à réduire ses effectifs, en procédant à des licenciements dans de nombreuses organisations cette année.La directrice financière, Ruth Porat, a annoncé à la mi-avril que le département financier de l'entreprise ferait l'objet d'une restructuration, entraînant des licenciements et le transfert de postes à Bangalore et à Mexico. Prabhakar Raghavan, le patron de la recherche de l'entreprise, a déclaré aux employés lors d'une réunion générale en mars que Google prévoyait de constituer des équipes plus proches des utilisateurs sur des marchés clés, notamment l'Inde et le Brésil, où la main-d'œuvre est moins chère qu'aux États-Unis.Les dernières suppressions de postes interviennent alors que l'entreprise connaît son taux de croissance le plus élevé depuis le début de l'année 2022 et que ses marges bénéficiaires s'améliorent. La semaine dernière, Alphabet a fait état d'un bond de 15 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre par rapport à l'année précédente et a annoncé son tout premier dividende ainsi qu'un rachat d'actions à hauteur de 70 milliards de dollars.« Les annonces de ce type peuvent laisser beaucoup d'entre vous dans l'incertitude ou la frustration », a écrit Husain dans l'e-mail adressé aux développeurs. Il a ajouté que son message aux développeurs est que les changements « sont au service de nos objectifs plus larges » en tant qu'entreprise.Les équipes concernées par la réorganisation ont joué un rôle clé dans les outils de développement de l'entreprise, un domaine que Google rationalise à mesure qu'il intègre davantage d'intelligence artificielle dans ses produits. En février, Google a annoncé un important changement de marque de son chatbot, qui est passé de Bard à Gemini, le même nom que la combinaison de modèles d'intelligence artificielle qui l'alimente.Alphabet se prépare à sa conférence annuelle des développeurs, Google I/O, qui se tiendra le 14 mai et au cours de laquelle l'entreprise dévoile traditionnellement les nouveaux produits et outils de développement mis au point au cours de l'année précédente. Dans un mémo expliquant les changements apportés aux développeurs, Husain a déclaré que l'IA générative se trouvait à un « point d'inflexion ».« Les récentes avancées de l'IA générative dans l'industrie, y compris Gemini de Google, sont en train de changer la nature même du développement de logiciels tel que nous le connaissons », a écrit Husain.Dans un autre courriel, Pankaj Rohatgi, vice-président de l'ingénierie de sécurité de Google, a déclaré à son équipe : « Afin d'optimiser nos objectifs commerciaux, nous étendons le travail à d'autres sites, ce qui entraînera l'élimination de certains rôles et la proposition d'élimination de certains rôles. »Les licenciements des équipes « Core » incluent également le groupe de gouvernance et de protection des données, qui sera au centre des défis réglementaires auxquels l'entreprise est confrontée, notamment parce que les législateurs du monde entier se concentrent de plus en plus sur les développements de l'IA. La loi sur les marchés numériques de l'Union européenne, entrée en vigueur en mars, vise à réprimer les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la technologie.Evan Kotsovinos, vice-président de Google chargé de la gouvernance et des données protégées, a évoqué les changements à venir la semaine dernière.Dans un courriel, Kotsovinos a déclaré que le succès de l'équipe signifiait qu'il fallait répondre à « l'attention croissante des autorités de réglementation » et qu'il fallait « aller plus vite ».Raghavan, vice-président senior de Google chargé de la recherche, a récemment fait référence à une concurrence accrue, à un environnement réglementaire plus difficile et à une croissance organique plus lente comme étant la « nouvelle réalité opérationnelle » de l'entreprise.Contacté pour un commentaire, Google a confirmé la réorganisation de Core et les licenciements, et un porte-parole a déclaré que les employés pourront postuler à des postes vacants au sein de Google et accéder à des services de reclassement.« Comme nous l'avons dit, nous investissons de manière responsable dans les plus grandes priorités de notre entreprise et dans les opportunités significatives qui s'offrent à nous », a déclaré le porte-parole dans un courriel. « Un certain nombre de nos équipes ont procédé à des changements pour devenir plus efficaces et mieux travailler, supprimer des couches et aligner leurs ressources sur leurs plus grandes priorités en matière de produits. »Google a annoncé des licenciements au sein de ses équipes travaillant sur les technologies Flutter, Dart et Python.Bien que Google n'ait pas donné de détails sur les effectifs, certains licenciements chez Google pourraient avoir été confirmés dans un avis WARN déposé le 24 avril. La loi WARN (California Worker Adjustment and Retraining Notification Act) oblige les employeurs de plus de 100 salariés à donner un préavis de 60 jours avant les licenciements. Dans cette notification, Google indique qu'elle licencie au total 50 personnes réparties sur trois sites à Sunnyvale.Parmi ces personnes, figurerait toute l'équipe Python aux États-Unis . Composée de moins de dix personnes, elle était chargée de superviser une grande partie de l'écosystème Python chez Google et avait accompli un « travail extraordinaire » au fil des ans en dépit d'un manque chronique de personnel pendant des années, selon les propos d'un ancien de cette équipe sur les réseaux sociaux. Il s'agissait notamment de maintenir une version stable de Python chez Google, de mettre à jour des milliers de paquets tiers et de développer un vérificateur de caractères.Les médias sociaux s'inquiètent des suppressions d'emplois dans l'équipe Python, surtout si l'on considère l'implication de Python dans la technologie de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Google serait en train de créer une nouvelle équipe Python « à partir de zéro » à Munich, en Allemagne. L'auteur du message, originaire des Pays-Bas, n'est pas directement concerné par les licenciements, mais il est chargé de former la nouvelle équipe.Les internautes supposent que le déménagement à Munich est avant tout une mesure de réduction des coûts, car les salaires des développeurs en Allemagne sont généralement inférieurs à ceux des États-Unis.Les répercussions de ces changements sont ressenties par les employés à travers le monde, et les réactions sont mitigées. Certains voient ces mouvements comme une opportunité de croissance dans de nouveaux marchés, tandis que d’autres sont confrontés à l’incertitude et à la frustration face à la perte de leur emploi.Google et Alphabet continuent de s’adapter à un environnement commercial en constante évolution, en prenant des décisions difficiles qui affectent leur main-d’œuvre mondiale. L’avenir nous dira comment ces changements influenceront la dynamique de l’entreprise et son engagement envers l’innovation et la sécurité des utilisateurs.Sources : Core Google , New York PostQuelles pourraient être les conséquences à long terme de la délocalisation des postes techniques sur l’économie locale des États-Unis ?Comment la réduction des coûts par la délocalisation impacte-t-elle l’innovation et la qualité des services de Google ?Les employés dans les pays comme l’Inde et le Mexique bénéficieront-ils des mêmes opportunités de croissance et de développement que leurs homologues aux États-Unis ?Quel est l’impact potentiel de ces licenciements sur la culture d’entreprise de Google et son image de marque en tant qu’employeur ?Comment Google peut-il équilibrer la nécessité de rester compétitif avec sa responsabilité sociale d’entreprise envers ses employés ?Les actionnaires et les investisseurs devraient-ils s’inquiéter de la stabilité de l’entreprise face à ces changements structurels importants ?En tant que consommateur, votre perception de Google change-t-elle en raison de ces licenciements et de cette restructuration ?