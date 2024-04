Un chef de produit pour Flutter et Dart a déclaré que les licenciements avaient touché « beaucoup d'équipes »

Les licenciements ont été décidés au moins deux niveaux au-dessus de notre équipe et ont affecté BEAUCOUP d'équipes. (Je pense pouvoir le dire). Beaucoup de bonnes personnes ont reçu de mauvaises nouvelles et beaucoup de grands projets ont perdu des gens.



Flutter et Dart n'ont pas été plus ou moins affectés que les autres. Ce fut une journée difficile... une semaine difficile.



C'était fou de voir des démos et de nouvelles choses fonctionner et de discuter de nouveaux clients le jour même où nous avons perdu des collègues et des amis.



Nous sommes tristes, mais nous continuons à travailler d'arrache-pied sur l'I/O et au-delà.



Nous savons que vous vous intéressez BEAUCOUP au projet, à l'équipe et à l'écosystème génial que nous avons construit ensemble.



Vous êtes nerveux. Je comprends. Nous le comprenons.



Vous pariez sur Flutter et Dart.



Des licenciements qui interviennent 5 mois après le départ du cofondateur de Flutter, qui a quitté Google après 18 ans de service

L'entreprise aurait licencié toute l'équipe Python aux États-Unis pour la remplacer par une « main-d'œuvre moins chère » à Munich

C'est une journée difficile lorsque tous ceux avec qui vous travaillez directement, y compris votre supérieur, sont licenciés - excusez-moi, « ont vu leur rôle réduit », et que l'on vous demande d'intégrer leurs remplaçants, des personnes à qui l'on a dit d'occuper ces mêmes fonctions, mais dans un pays différent, et qui ne sont pas plus heureuses que cela. (C'est un peu comme si le capitalisme n'était pas bon et qu'il ne fallait pas vouloir vivre aux États-Unis).



Conclusion

Avant la conférence annuelle des développeurs I/O de Google en mai, le géant de la technologie a licencié du personnel dans des équipes clés comme Flutter, Dart, Python et d'autres, selon des rapports d'employés concernés partagés sur les médias sociaux. Google a confirmé les licenciements aux médias, sans pour autant préciser les équipes spécifiques, les rôles ou le nombre de personnes licenciées.« Comme nous l'avons dit, nous investissons de manière responsable dans les plus grandes priorités de notre entreprise et dans les opportunités significatives à venir », a déclaré Alex García-Kummert, porte-parole de Google. « Afin de nous positionner au mieux pour ces opportunités, tout au long du second semestre 2023 et en 2024, un certain nombre de nos équipes ont procédé à des changements pour devenir plus efficaces et mieux travailler, supprimer des couches et aligner leurs ressources sur leurs plus grandes priorités en matière de produits. Grâce à cela, nous simplifions nos structures pour donner aux employés plus d'opportunités de travailler sur nos avancées les plus innovantes et les plus importantes, ainsi que sur les plus grandes priorités de l'entreprise, tout en réduisant la bureaucratie et les échelons », a-t-il ajouté.L'entreprise a précisé que les licenciements ne concernaient pas l'ensemble de l'entreprise, mais qu'il s'agissait de réorganisations s'inscrivant dans le cours normal des activités. Les employés concernés pourront postuler à d'autres postes vacants chez Google, est-il expliqué.Kevin Moore a également indiqué que « beaucoup de grands projets avaient perdu des collaborateurs » :Ian "Hixie" Hickson a annoncé son départ, tout en précisant qu'il allait continuer de travailler sur Flutter. Dans un billet, il a essayé de résumer son expérience chez Google, qu'il a rejoint en octobre 2005. Il a exprimé sa chance d’avoir vécu l’expérience Google post-introduction en bourse et souligne que les employés de Google étaient de bonnes personnes qui se souciaient sincèrement de faire ce qui est juste. Il aborde également les critiques souvent mal interprétées de Google, notamment en ce qui concerne Google Books et les conflits d’intérêts supposés avec les annonces publicitaires.Puis il a parlé de la gestion de Sundar Pichai :« La culture de Google s'est érodée. Les décisions n'ont plus été prises dans l'intérêt des utilisateurs, mais dans l'intérêt de Google et dans l'intérêt de celui qui prenait la décision. La transparence s'est évaporée. Alors qu'auparavant j'assistais avec enthousiasme à chaque réunion de l'entreprise pour savoir ce qui se passait, j'étais désormais capable de prédire mot pour mot les réponses que les dirigeants allaient donner. Aujourd'hui, je ne connais personne chez Google qui pourrait m'expliquer quelle est la vision de l'entreprise. Le moral est au plus bas. Si vous parlez à des thérapeutes dans la région de la baie, ils vous diront que tous leurs clients de Google sont mécontents de Google.« Puis Google a procédé à des licenciements. Les licenciements étaient une erreur involontaire due à une volonté à courte vue de s'assurer que le cours de l'action continuerait à augmenter d'un trimestre à l'autre, au lieu de suivre l'ancienne stratégie de Google qui consistait à donner la priorité au succès à long terme même si cela entraînait des pertes à court terme (l'essence même de l'expression « ne soyez pas méchant »). Les effets des licenciements sont insidieux. Alors qu'auparavant, les gens pouvaient se concentrer sur l'utilisateur, ou du moins sur leur entreprise, en étant convaincus que les bonnes actions seraient récompensées même si elles ne faisaient pas strictement partie de leurs tâches, après un licenciement, les gens ne peuvent plus être sûrs que leur entreprise les soutient, et ils réduisent considérablement toute prise de risque. Les responsabilités sont jalousement gardées. Les connaissances sont conservées, car se rendre irremplaçable est le seul moyen de se protéger contre de futurs licenciements. C'est ce que je constate actuellement chez Google. Le manque de confiance dans la direction se reflète dans le fait que la direction ne fait plus confiance aux employés non plus, sous la forme de politiques d'entreprise ineptes. En 2004, les fondateurs de Google ont déclaré à Wall Street : "Google n'est pas une entreprise conventionnelle. Nous n'avons pas l'intention d'en devenir une", mais ce Google n'est plus.« Une grande partie des problèmes que connaît Google aujourd'hui provient du manque de leadership visionnaire de Sundar Pichai et de son manque d'intérêt manifeste pour le maintien des normes culturelles du premier Google. Un symptôme de cette situation est le contingent croissant de cadres intermédiaires ineptes. Prenons Jeanine Banks, par exemple, qui dirige le département qui contient (entre autres) Flutter, Dart, Go et Firebase. Son département a nominalement une stratégie, mais je ne pourrais pas la divulguer même si je le voulais ; je n'ai littéralement jamais pu comprendre ce qu'une partie de cette stratégie signifiait, même après l'avoir entendue la décrire pendant des années. Sa compréhension de ce que font ses équipes est au mieux minimale ; elle formule fréquemment des demandes totalement incohérentes et inapplicables. Elle traite les ingénieurs comme des marchandises d'une manière déshumanisante, réaffectant les gens contre leur gré d'une manière qui n'a aucun rapport avec leurs compétences. Elle est totalement incapable de recevoir un retour d'information constructif (elle n'en tient même pas compte). J'ai entendu dire que d'autres équipes (dont les dirigeants sont plus avisés que moi sur le plan politique) ont appris à la « manipuler » pour qu'elle ne soit pas sur leur dos, en lui donnant les bonnes informations au bon moment. Ayant vu Google à son meilleur, je trouve cette nouvelle réalité déprimante ».Bien que Google n'ait pas donné de détails sur les effectifs, certains licenciements chez Google pourraient avoir été confirmés dans un avis WARN déposé le 24 avril. La loi WARN (California Worker Adjustment and Retraining Notification Act) oblige les employeurs de plus de 100 salariés à donner un préavis de 60 jours avant les licenciements. Dans cette notification, Google indique qu'elle licencie au total 50 personnes réparties sur trois sites à Sunnyvale.Parmi ces personnes, figurerait toute l'équipe Python aux États-Unis. Composée de moins de dix personnes, elle était chargée de superviser une grande partie de l'écosystème Python chez Google et avait accompli un « travail extraordinaire » au fil des ans en dépit d'un manque chronique de personnel pendant des années, selon les propos d'un ancien de cette équipe sur les réseaux sociaux. Il s'agissait notamment de maintenir une version stable de Python chez Google, de mettre à jour des milliers de paquets tiers et de développer un vérificateur de caractères.Les médias sociaux s'inquiètent des suppressions d'emplois dans l'équipe Python, surtout si l'on considère l'implication de Python dans la technologie de l'intelligence artificielle.Aujourd'hui, Google serait en train de créer une nouvelle équipe Python « à partir de zéro » à Munich, en Allemagne. L'auteur du message, originaire des Pays-Bas, n'est pas directement concerné par les licenciements, mais il est chargé de former la nouvelle équipe.Thomas Wouters, membre du Python Steering Council, a publié sur Mastodon jeudi dernier :Dans le même fil de discussion, il a expliqué à un internaute : « les nouveaux sont à Munich, ils ont donc un comité d'entreprise (comme moi, en .nl). Les personnes concernées ont été informées. Pour l'instant, j'essaie de ne pas brûler les ponts pendant que je réfléchis à ce que je peux faire pour l'ancienne équipe ».Les internautes supposent que le déménagement à Munich est avant tout une mesure de réduction des coûts, car les salaires des développeurs en Allemagne sont généralement inférieurs à ceux des États-Unis. La protection plus stricte de l'emploi en Allemagne pourrait également être un facteur, car il est plus facile de supprimer des emplois aux États-Unis.Python est un langage de programmation largement utilisé dans des domaines aussi variés que le développement web, l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Considérée comme une « entreprise qui privilégie l'IA », Google utilise Python pour développer et déployer des modèles d'apprentissage automatique et d'IA dans l'ensemble de l'entreprise. Certains observateurs notent que le langage Python est moins apprécié chez Google en dehors des groupes d'apprentissage automatique.En définitive, bien que ces licenciements puissent être perçus comme un coup dur pour les équipes concernées, ils reflètent également une tendance plus large dans l’industrie technologique où les entreprises continuent de réévaluer et d’ajuster leurs effectifs en réponse à l’évolution des priorités et des marchés. 