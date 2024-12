La disparité entre les sexes est devenue étonnamment courante dans le monde de la technologie, ainsi que dans diverses autres institutions et industries. En 2022, 52 % des femmes ont déclaré qu'elles avaient l'impression que leur genre les empêchait de progresser autant qu'elles le souhaitaient dans le monde de la technologie. Ces chiffres sont tirés d'une enquête menée par Ipsos montrant que, malgré les progrès considérables réalisés par les femmes dans le secteur de la technologie et les innovations importantes dont elles sont responsables, elles ne bénéficient toujours pas de l'environnement équitable qu'elles recherchent.Acronis, entreprise mondiale dans la cybersécurité et la protection des données, a récemment publié de nouvelles données et analyses sur l'état actuel de la diversité des sexes dans le secteur des technologies de l'information (IT). Le rapport intitulé "" (Le nouveau FOMO : les femmes craignent de manquer des opportunités dans le secteur IT) révèle les défis, les perceptions et les opportunités actuels pour les femmes qui travaillent dans le secteur.Historiquement, le secteur des technologies de l'information est plutôt masculin et de nombreuses entreprises du secteur sont décrites comme offrant peu de perspectives d'évolution de carrière aux femmes. Le manque de mentorat, des stratégies inadaptées en matière d'équilibre vie professionnelle/vie personnelle, voire une culture d'exclusion, ont contribué à cette situation.Pour évaluer l'état actuel de la diversité hommes-femmes dans le secteur des technologies de l'information, Acronis a commandité une enquête auprès de femmes employées à temps plein afin de connaître leur opinion sur l'égalité dans le secteur et d'explorer les moyens par lesquels les employeurs pourraient encourager davantage de femmes à envisager une carrière professionnelle dans les technologies de l'information.Les résultats de l'enquête montrent que si 32 % des répondants pensent déjà que les hommes et les femmes sont traités de manière équitable au travail, 31 % des femmes sont fermement convaincues que les hommes sont promus plus rapidement. 71 % des femmes interrogées déclarent travailler davantage pour augmenter leurs chances d'évolution de carrière.De plus, 63 % des femmes travaillant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication estiment que les femmes sont sous-représentées dans les postes de direction de la cybersécurité, et 84 % des femmes employées dans le secteur des TIC pensent que les entreprises technologiques tireraient profit d'une plus grande représentation féminine aux postes de direction.En ce qui concerne les opportunités de développement de carrière pour les femmes dans le secteur des technologies et de l'informatique, seuls 34 % des répondants sont d'accord pour dire que les programmes de formation et de développement sont adéquats pour les femmes. Les femmes estiment que les activités les plus importantes auxquelles elles devraient participer sont les cours de formation, les ateliers et les master class (63 %), suivis des événements de mise en réseau (58 %) et de l'adhésion à des organisations professionnelles (44 %). Les opportunités de mentorat (51 %), l’embauche active de candidats plus diversifiés (49 %) et l’équité salariale (49 %) figuraient parmi les principales initiatives que les sondés ont déclarées prioritaires pour équilibrer l’égalité au travail.", déclare Alona Geckler, vice-présidente senior des opérations commerciales et DRH chez Acronis.Acronis est une société internationale de cyberprotection qui propose des solutions nativement intégrées de cybersécurité, de protection des données et de gestion des terminaux pour les fournisseurs de services gérés (MSP), les petites et moyennes entreprises (PME) et les services informatiques des entreprises. Acronis offre une solution de sécurité complète pour les MSP grâce à sa capacité à répondre aux besoins d'environnements informatiques diversifiés et distribués.Dans le cadre de l'initiative #CyberWomen, Acronis propose des programmes de mentorat qui visent à identifier, former, inspirer et coacher la prochaine génération de femmes leaders. Le programme sélectionne les femmes à fort potentiel par le biais de son processus d'évaluation des performances, afin qu'elles bénéficient de l'accompagnement de dirigeants, cadres supérieurs, membres du conseil d'administration et conseillers d'Acronis.Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?