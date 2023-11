Envoyé par Jeanie York, Chief Technology Officer at Virgin Media O2 Envoyé par Le secteur technologique a un problème d'image. Pendant trop longtemps, il s'est efforcé de se débarrasser de la culture "tech bro" décrite dans le film de David Fincher, The Social Network, qui retrace l'ascension de Mark Zuckerberg. Dans ce film, de jeunes hommes boivent de la bière dans des dortoirs tout en écrivant du code et en construisant des entreprises technologiques valant plusieurs milliards de dollars. Les femmes sont, dans l'ensemble, reléguées au rang de consommatrices plutôt que de créatrices de ces nouveaux produits.



Le film reflète la façon dont de nombreuses personnes extérieures à la technologie perçoivent le secteur, et la raison pour laquelle de nombreuses femmes choisissent de travailler ailleurs. Elles pensent, à juste titre, que ce n'est pas un endroit pour elles. Cette culture toxique du "tech bro" entraîne une détérioration de la situation des femmes, perpétue l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et permet à l'idée pernicieuse selon laquelle certains rôles sont mieux adaptés aux hommes de ne pas être remise en question. Elle entraîne également une dégradation des résultats pour les entreprises.



De la conception des produits à la prestation de services, il est prouvé que la diversité stimule l'innovation et facilite une croissance commerciale plus inclusive et durable. Sans diversité dans la technologie, nous souffrons tous. Chez Virgin Media O2, nous sommes en pleine transformation numérique et la clé de notre succès est d'attirer et de retenir des talents diversifiés possédant les compétences numériques et le potentiel dont nous avons besoin aujourd'hui et à l'avenir. C'est pourquoi nous avons lancé notre stratégie DE&I All In, qui vise à créer une culture inclusive, flexible et responsabilisante.



C'est aussi la raison pour laquelle nous avons fixé des ambitions audacieuses pour atteindre la parité hommes-femmes et augmenter le nombre d'employés issus de groupes majoritaires dans l'ensemble de l'organisation d'ici à 2027. Toutefois, pour y parvenir, nous devons nous attaquer aux raisons pour lesquelles les femmes continuent d'être largement sous-représentées dans les entreprises technologiques comme la nôtre. Nous avons demandé à la Fawcett Society d'enquêter sur cette question et de fournir une compréhension approfondie de l'état de la nation en explorant les expériences vécues par ceux qui travaillent dans la technologie, ceux qui l'ont quittée et ceux qui ont évité le secteur en dépit de leurs qualifications en STEM.



Comme le révèle cette recherche, les expériences des femmes - qu'elles travaillent ou non dans le secteur technologique - sont variées. Toutefois, qu'il s'agisse du manque d'informations sur les carrières dans la technologie, du fait d'être découragées de poursuivre des études dans les matières STIM à l'école, de l'exclusion quotidienne ou des pratiques de travail inflexibles vécues par les femmes dans la technologie, il est clair qu'un travail est nécessaire à tous les niveaux pour lutter contre l'exclusion et créer une culture d'intégration dans laquelle les gens veulent travailler.



Les expériences partagées par les femmes de la majorité mondiale sont particulièrement préoccupantes. Exclusion, harcèlement, racisme direct : toutes ces expériences ont été rapportées par des femmes travaillant dans la technologie. Bien que douloureuse et difficile à lire, c'est grâce à ces femmes qui partagent si généreusement leurs expériences que nous avons la possibilité de changer et de faire mieux. En écoutant et en apprenant, nous pouvons mieux comprendre où nous devons concentrer notre attention et nos changements.



Une chose est claire : ce n'est pas aux femmes qu'il incombe de faire les choses différemment. Il incombe aux entreprises, aux écoles, aux universités et aux gouvernements de changer et de créer une culture inclusive où chacun peut s'épanouir. Le présent rapport dresse un bilan complet de ce que le secteur technologique doit faire pour remédier aux inégalités, depuis le recrutement jusqu'à la fidélisation.



Nous espérons qu'en tendant un miroir aux entreprises comme la nôtre, il donnera le coup d'envoi d'une conversation urgente sur les problèmes structurels et les obstacles auxquels le secteur doit s'attaquer. De nombreuses recommandations du rapport ne sont pas radicales, beaucoup sont faciles à mettre en œuvre, mais collectivement, elles peuvent faire une grande différence pour des millions de femmes qui travaillent. En dépit de toutes les conclusions sombres et déprimantes, il y a de nombreuses parties de ce rapport qui me laissent optimiste quant à l'avenir.



Qu'il s'agisse des récits personnels de femmes qui ont vu l'industrie évoluer tout au long de leur carrière, des réseaux de soutien que les femmes ont construits ou des messages d'espoir adressés à la prochaine génération, il y a des raisons de croire que le changement est possible. La technologie est, et restera, l'un des lieux de travail les plus passionnants. Elle touche et façonne nos vies d'innombrables façons chaque jour. Mais elle doit changer. Ensemble, nous pouvons créer un environnement dans lequel tous ceux qui veulent travailler dans la technologie se sentent accueillis et soutenus. Ce voyage commence maintenant.

Un écart de représentation qui a des conséquences économiques et sociales

Des stéréotypes sexistes et raciaux qui entravent l’accès des femmes à ce secteur

Cultures de « diversité » performatives et importance excessive accordée à la sensibilisation et à l’éducation

Des offres d’emploi flexibles insuffisantes et des obstacles à l’équilibre travail-vie personnelle

Lutter contre le sexisme dans la technologie : un impératif pour les entreprises

Il s’agit notamment du fait d’être moins bien payées que leurs collègues masculins (22 %) et de voir leurs compétences et aptitudes remises en question (20 %). Près d’un tiers des femmes de la tech ont mis en évidence des préjugés sexistes lors du recrutement, et 14 % ont déclaré avoir été mises mal à l’aise en raison de leur sexe au cours du processus de candidature. Une autre enquête a révélé que les femmes sont dissuadées de faire carrière dans la technologie en raison d’idées fausses sur le « manque d’éducation des jeunes filles ». L’étude affirmait ce qui suit : « En voyant plus de modèles féminins dans la technologie, les jeunes filles commenceront à considérer l’informatique comme une option de carrière réaliste et attrayante.»La Fawcett Society est la principale association caritative du Royaume-Uni qui fait campagne pour l'égalité des sexes et les droits des femmes au travail, à la maison et dans la vie publique. Sa vision est celle d'une société dans laquelle les femmes et les filles, dans toute leur diversité, sont égales et véritablement libres de réaliser leur potentiel, créant ainsi un avenir plus fort, plus heureux et meilleur pour tous. Ses chercheurs publient des travaux de recherches faisant autorité pour éduquer, informer et mener le débat ; elle réunit des politiciens, des universitaires, des militants de base et la société civile au sens large pour élaborer des solutions innovantes et pratiques et elle fait campagne avec des femmes et des hommes pour que le changement se produise.Jeanie York, directrice de la technologie chez Virgin Media O2La technologie fait partie intégrante de la façon dont nous vivons, travaillons et structurons la société. Mais les estimations de la proportion de femmes travaillant dans la technologie sont désastreuses : moins d'un tiers - 29 % - des postes dans le secteur numérique sont occupés par des femmes, et les chiffres tombent à moins de 1 sur 5 pour les professions STEM dans le secteur numérique. Au croisement du genre et de la race, les estimations indiquent un déficit d'au moins 20 000 femmes noires dans l'industrie, si celle-ci devait être représentative de la population.On estime à 1,5 milliard de livres sterling les pertes annuelles dues à la pénurie de compétences en STEM au sein de la main-d'œuvre britannique. Non seulement cela reflète un énorme réservoir de talents inexploités, mais lorsque l'exclusion fondée sur le sexe et la race se produit, les préjugés s'infiltrent dans les produits et systèmes technologiques sur lesquels nous comptons tous les jours. De plus, le faible nombre de femmes dans des secteurs hautement rémunérés comme la technologie contribue largement à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes.Le manque de conseils en matière de carrière est perçu comme un obstacle à l'entrée dans la technologie, les femmes occupant des postes dans la technologie soulignant la diversité souvent mal comprise des voies d'accès et des types de rôles. Pour les femmes qui ne travaillent pas dans la technologie (avec des qualifications en STEM), le manque de conseils sur les carrières est perçu comme un obstacle à l'entrée, 53 % d'entre elles convenant qu'elles ne savent pas comment obtenir un poste dans la technologie ou entrer dans ce domaine.32 % des femmes qui ne travaillent pas dans le secteur de la technologie pensent qu'un diplôme universitaire est nécessaire pour occuper un poste dans ce secteur, tandis que les femmes qui occupent des postes dans le secteur de la technologie y sont entrées par des voies diverses - y compris sans diplôme - et tiennent à souligner la diversité des voies d'accès à ce secteur. Les stéréotypes sexistes et raciaux constituent un obstacle à l'entrée des femmes dans la technologie, mais les ressources, le soutien et l'encouragement peuvent les contrer.Les perceptions sexistes de soi et les messages de la société ont constitué un obstacle, mais les possibilités offertes aux jeunes d'explorer et de jouer avec la technologie, ainsi que le soutien et les ressources de la famille et de l'entourage ont permis de contrer ces messages et de faciliter l'accès des femmes à des postes dans la technologie.Des attitudes stéréotypées similaires sont répandues dans le secteur de la technologie, 19 % des hommes exerçant des fonctions dans la technologie invoquant le fait que « les femmes sont naturellement moins bien adaptées que les hommes aux fonctions technologiques » pour expliquer pourquoi moins de femmes travaillent dans la profession, tandis qu'un peu plus d'hommes - 26 % - invoquent les préjugés sexistes dans le recrutement.Nombreux sont ceux qui ont fait l'expérience de processus de recrutement équitables pour leur poste actuel, mais cela diffère considérablement selon l'origine ethnique et la taille de l'organisation. Les femmes noires et minoritaires qui ne travaillent pas dans la technologie, mais qui ont des qualifications en STEM équivalentes à un niveau A ou supérieur, sont plus intéressées par un poste dans la technologie que les femmes blanches (59 %, contre 31 %).Malgré cet intérêt, celles qui ont accédé à des postes dans la technologie ont été confrontées à la condescendance lors des entretiens, à des refus inexpliqués et ont été nettement moins nombreuses que les femmes blanches à déclarer avoir été confrontées à des processus équitables et impartiaux lors de leur dernière candidature (57 % contre 67 %), tandis que 18 % ont déclaré s'être senties mal à l'aise en raison de leur appartenance ethnique au cours d'une candidature.Les personnes travaillant dans de petites organisations sont également beaucoup moins susceptibles d'avoir été confrontées à des processus de recrutement équitables et impartiaux (49 % des personnes travaillant dans des organisations de moins de 10 salariés contre 70 % pour les organisations de plus de 250 salariés). Les expériences de la culture dans les fonctions technologiques sont mitigées, les femmes noires et les jeunes femmes étant les plus touchées par l'exclusion. Dans l'ensemble, 73 % des femmes et 75 % des hommes qui travaillent actuellement ou ont récemment travaillé dans le secteur technologique reconnaissent se sentir à l'aise dans la culture de leur lieu de travail.Toutefois, si l'on examine plus en détail la situation, les femmes noires et minoritaires, les femmes handicapées, les lesbiennes et les bisexuelles sont nettement moins nombreuses à être d'accord avec cette affirmation. En outre, 72 % des femmes noires et issues de minorités ont été victimes d'au moins une forme de racisme, 72 % de l'ensemble des femmes ont déclaré avoir subi au moins une forme de sexisme et 73 % des femmes handicapées ont été victimes de discrimination fondée sur la capacité dans un rôle technique. La forme de sexisme ou de discrimination la plus fréquemment signalée par les femmes travaillant dans le secteur technologique est le fait d'être moins bien payées que leurs collègues qui font le même travail ou un travail très similaire, ce qui a été le cas de 22 % d'entre elles.Les présomptions concernant les capacités techniques, notamment le fait d'être blâmées pour les erreurs de leurs collègues masculins et d'être perçues comme des « recrues de la diversité », ont conduit les femmes à ressentir une pression accrue pour faire leurs preuves sur le lieu de travail, les femmes noires étant nettement plus susceptibles d'avoir été confrontées à la présomption qu'elles n'occupent pas un rôle technique (33 %) que les femmes blanches (19 %) ou les femmes asiatiques (19 %). Les jeunes femmes ont parlé d'expériences d'exclusion des événements Hackathon, d'accès à un travail intéressant et de plans de formation clairs sur le lieu de travail.Ces expériences vont de pair avec les perceptions des femmes en dehors de la technologie - avec des qualifications en STEM - d'une culture d'entreprise "laddish" ou misogyne, avec 26% des personnes interrogées qui reconnaissent qu'il y a plus de comportements sexistes dans le travail technologique que dans d'autres types de travail. Les initiatives en matière d'égalité, de diversité et d'inclusion sur le lieu de travail, tout en favorisant parfois de réels progrès, peuvent également être perçues comme performatives lorsqu'elles ne sont pas associées à des actions concrètes.Alors que les femmes qui travaillent dans la technologie depuis plus de 10 ans parlent de progrès au fil du temps, même s'ils sont lents, d'autres parlent de cultures de « diversité » performatives et d'une importance excessive accordée à la sensibilisation et à l'éducation, parfois au prix d'une absence de correction des pratiques internes sur le lieu de travail. Les avis sont partagés sur l'expression « les femmes dans la technologie » - les femmes l'associent à l'unité et à la collaboration, tout en soulignant qu'elle peut leur donner l'impression d'être séparées de la norme et d'être traitées avec condescendance. La flexibilité du travail est importante pour toutes les femmes, et il est nécessaire de la normaliser dans les cultures d'entreprise.Si beaucoup sont satisfaites de la flexibilité offerte par leur fonction, 68 % des femmes et 69 % des hommes travaillant dans la technologie reconnaissant que leur employeur leur offre des possibilités de travail flexible qui leur conviennent, des femmes interrogées ont été contraintes de quitter leur poste en raison du manque de possibilités de travail flexible ou à temps partiel après leur retour de congé de maternité. Et pour celles qui ont pu accéder au travail à temps partiel ou flexible, cela n'était souvent pas normalisé dans la culture du lieu de travail.Un tiers seulement des femmes (36 %) et des hommes (33 %) exerçant des fonctions dans le secteur technologique avaient vu des offres d'emploi flexibles dans les descriptions de poste lors de leur recherche d'emploi la plus récente, et une proportion similaire (33 % des femmes et 32 % des hommes) avaient discuté des options de travail flexible au cours des processus de candidature, les personnes travaillant dans de grandes entreprises étant nettement plus susceptibles de l'avoir fait.Les femmes interrogées ont quitté leur poste dans le secteur de la technologie parce que leur demande de travail flexible ou à temps partiel avait été rejetée, parce qu'on n'avait pas suffisamment investi dans leurs compétences, parce que la culture d'entreprise était toxique ou parce qu'elles voulaient passer du temps avec leur famille.Dans l'enquête, au cours des 12 derniers mois, 43 % des femmes et 42 % des hommes ont envisagé de quitter leur poste dans la technologie une fois par semaine ou plus souvent. Les personnes ayant des responsabilités familiales sont nettement plus susceptibles d'avoir envisagé de quitter leur poste toutes les semaines ou plus souvent, tout comme les jeunes femmes de moins de 24 ans (57 %), les femmes bisexuelles et lesbiennes (51 %) et les femmes handicapées (59 %). Parmi celles qui ont quitté leur emploi, les femmes noires et issues de minorités sont beaucoup plus nombreuses que les femmes blanches (8 %) à invoquer le manque d'intégration de la culture du travail (22 %).Si la principale raison de partir, tant pour les hommes que pour les femmes, est de commencer un nouveau rôle dans un type de travail différent, la deuxième raison la plus fréquente pour les femmes est de s'occuper des enfants ou d'autres personnes dont elles ont la charge (22 %), alors que seulement 15 % des hommes ont choisi cette option. La deuxième raison la plus fréquente pour les hommes est de suivre des études nouvelles et sans rapport avec la technologie (22 %) ou l'absence de possibilités d'évolution (22 %).Le sexisme dans l’industrie technologique est un problème majeur qui affecte la participation des femmes dans le secteur. Pour certains analystes, il est inacceptable que les femmes soient moins bien payées que leurs collègues masculins et que leurs compétences et aptitudes soient remises en question.Une autre enquête a révélé que les femmes sont dissuadées de faire carrière dans la technologie en raison d’idées fausses sur le « manque d’éducation des jeunes filles ». L’étude affirmait ce qui suit : « En voyant plus de femmes dans la technologie, les jeunes filles commenceront à considérer l’informatique comme une option de carrière réaliste et attrayante. »Il est important que les entreprises prennent des mesures pour lutter contre le sexisme et la discrimination dans le secteur technologique. Sources : The Fawcett Society charity, Telecoms biz Virgin Media O2