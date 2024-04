L'étude a recueilli les réponses de 14 865 personnes ayant participé à la dernière étude de l'ISC2 sur la main-d'œuvre. Elle révèle que 36 % des personnes de moins de 30 ans sont des femmes, contre seulement 13 % des personnes de 65 ans ou plus et 17 % dans l'ensemble. La représentation moyenne des femmes dans les équipes de cybersécurité est de 23 %. Il est essentiel d'attirer et de retenir des personnes plus diversifiées pour combler le déficit de quatre millions de personnes dans le monde dans le domaine de la cybersécurité.Les services de cloud computing, l'automobile et la construction sont les secteurs où le pourcentage de femmes dans les équipes de sécurité est le plus élevé (28 %), tandis que l'armée et les services publics sont ceux où il est le plus faible (20 %). Il existe aussi un écart de rémunération : les femmes ont un salaire moyen de 109 609 dollars, contre 115 003 dollars pour les hommes, soit une différence de 5 400 dollars.Parmi les points positifs, on note que les femmes sont plus nombreuses à poursuivre des études dans le domaine de la cybersécurité (14 %) que les hommes (10 %). Les femmes déclarent vouloir travailler dans un domaine en constante évolution (21 %) et où elles peuvent aider les gens et la société (16 %) dans des proportions plus élevées que les hommes (18 % et 14 %, respectivement).L'étude révèle également qu'une plus grande proportion de femmes que d'hommes reconnaissent l'importance de la diversité dans leur équipe de sécurité (76 % contre 63 %), et 78 % des femmes estiment qu'un environnement inclusif est essentiel à la réussite de leur équipe. Pourtant, 11 % des participants à l'étude sur la main-d'œuvre déclarent qu'il n'y a pas de femmes dans leur équipe de sécurité et 21 % des hommes ne connaissent pas la proportion de femmes dans leur équipe de sécurité, contre 13 % des femmes.", a déclaré Clar Rosso, PDG de l'ISC2.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?