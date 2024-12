Le fondateur d'Infosys persiste et signe à propos de la culture du travail : « Les weekends sont une erreur », « Les jeunes doivent travailler 70 heures par semaine »

0 0

Il est au courant le mec qu'on travaille pas 70H par semaine pour s'en sortir en occident? Il est au courant que c'est parce que les économies jouent sur les monnaies et d'autres leviers et que les économies occidentales ont décidé d'asservir les économies dit "du tiers monde" pour s'assurer qu'elles resteront à leur place. Parce que je suis désolé mais si vraiment on mettait au même niveau de coût tout les pays du monde, c'est clair que l'inde nous écraserait facilement dans la plupart des domaines car en général les travailleurs indiens travaillent plus que nous. Mais on s'arrange pour qu'ils soient obligé de travailler beaucoup plus que nous pour qu'ils soient soit disant aussi productif que nous....réveillez vous et vous comprendrez que tout cela n'est qu'une vaste arnaque des pays occidentaux pour continuer à assurer notre suprématie sur ces pays de "sous-développés" et qu'au final tout cela n'est qu'un combat entre gros capitalistes qui utilisent leur peuples pour gagner la guerre économique...