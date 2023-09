Les Français ont des opinions contrastées quant à leur environnement de travail idéal. Si la plupart des répondants sont d’accord pour dire que l’open space n’est pas le lieu optimal (seulement 9% le préfèrent), 37% préfèrent travailler dans un bureau personnel ou partagé, 20% à distance de chez eux, tandis qu’ils sont 15% à préférer opter pour des lieux de travail différents selon les jours.Parmi ceux qui préfèrent le télétravail, 63% mettent en avant les économies de temps et d'argent résultant de l'absence de trajet jusqu'à leur lieu de travail. 37% affirment aussi qu’il est trop distrayant de travailler dans un bureau, et de fait, se sentent moins productifs. Enfin, pour 30%, c’est aussi un excellent moyen d’effectuer plusieurs tâches domestiques pendant leur journée de travail.65% des Français interrogés estiment1 que leurs horaires et environnement de travail actuels correspondent à leurs préférences en matière de travail. Pour le tiers restant, 68 % aimeraient travailler à distance au moins certains jours de la semaine, voire tous, mais ils doivent se rendre sur leur lieu de travail jusqu’à 5 jours par semaine.De manière générale, les Français sont des lève-tôt efficaces : 56% des travailleurs interrogés se sentent plus productif entre 7h et 10h du matin, et 36% de 10h à midi. Pour autant, 32% d’entre eux se sentent créatifs et inspirés pendant la journée, aux horaires de travail « classiques ».Au travail, 23% des répondants Français estiment qu'ils sont productifs en moyenne entre 26 et 30 heures par semaine, contre 16% entre 31 et 35 heures. Par ailleurs, 71% des travailleurs interrogés affirment qu’ils pourraient exécuter la même charge de travail par semaine en 4 jours ouvrables au lieu de 52, toutes générations confondues.Le travail chez soi ne sonne pas nécessairement la fin des échanges entre collaborateurs puisque seulement 18% des Français interrogés préfèrent travailler exclusivement seuls. En revanche, 48% aimeraient collaborer de temps en temps avec des collègues.21% des travailleurs estiment n’avoir besoin de réunion avec des collègues qu’au cas par cas et si le projet en cours l’exige véritablement, et pour 18%, la préférence pour les réunions en personne est de moins d'une réunion par jour et jusqu'à quelques fois par semaine. Les diverses applications de réunion virtuelles n’ont plus la côte auprès des Français : 41% des répondants préfèrent les réunions en personne sur leur lieu de travail, et 31% par téléphone, contre 27% en visio.», ajoute Franck Thomas, Responsable France de Fiverr.Pour le compte de Fiverr, la société indépendante d'études de marché Censuswide a mené l'enquête auprès de 9 129 employés et freelances (18+) en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, aux Pays-Bas, en France et en Australie au cours de la période allant du 18.08.2023 au 01.09.2023. Censuswide adhère aux principes ESOMAR et emploie des membres de la Market Research Society et est membre du British Polling Council.Fiverr se donne pour mission de révolutionner la façon dont le monde travaille ensemble et de démocratiser l’accès aux talents et de permettre à chacun d’accéder aux opportunités qui feront progresser son activité, sa marque ou ses rêves. Des petites entreprises aux sociétés Fortune 500, plus de 4 millions de clients à travers le monde ont travaillé avec des freelances sur la plateforme Fiverr l’an dernier, s’assurant ainsi que leurs collaborateurs demeurent flexibles, adaptatifs et agiles. Grâce à Fiverr Talent Cloud, les entreprises peuvent facilement compléter leurs équipes à partir d’un pool de professionnels qualifiés couvrant plus de 160 pays dans plus de 550 catégories, allant de la programmation au design 3D, du marketing digital à la création de contenu, de l’animation vidéo à l’architecture.Source : Fiverr Trouvez-vous cette étude crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la semaine de 4 jours ?