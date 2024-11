Do you know why India is so successful ?? Because they have people like sir Narayana Murthy, co-founder of Infosys.



Listen to this man !



pic.twitter.com/2kx80dF9MP — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) November 16, 2024

Everyone trolled Narayana Murthy when he talked about 70 hours per week; now how many people would troll Elon Musk and Vivek for 80+ hours per week? pic.twitter.com/WWTrbbcc1H — Mehul Fanawala (@MehulFanawala) November 14, 2024

Travailler plus n’implique pas plus de productivité, d’après plusieurs rapports

My thoughts on the debate for 70 hours per week, if anybody is trying it they will just become less productive every week going forward.

Some weeks it's fine unless necessary.

Remember it's not just spending 70 hours in office, we have to be productive too. pic.twitter.com/lUsmJOsfHk — Krish Naik (@Krishnaik06) November 15, 2024

« Je ne crois pas en l’équilibre entre vies professionnelle et personnelle. C’est une notion qui peut attendre dans un pays pauvre comme le nôtre. Les jeunes devraient travailler six jours et demi par semaine. J’étais un peu déçu en 1986 lorsque nous sommes passés du format 6 jours par semaine à 5 jours. Mon point de vue reste le même sur cette question et je l’emporterai dans ma tombe », déclare-t-il lors d’un récent entretien sur une chaîne de télévision locale. Ce dernier souligne d’ailleurs qu’il a lui-même travaillé six jours et demi par semaine jusqu’à sa retraite, soit 14 heures et dix minutes par jour.Le fondateur d'Infosys pense que les jeunes constituent la majorité de la population indienne et qu'à ce titre, ils doivent assumer la responsabilité du progrès de l'Inde. Il ajoute dans une précédente prise de position que le gouvernement ne peut rien faire si les gens ne sont pas prêts à fournir cet effort supplémentaire et que « tout gouvernement est aussi bon que la culture du son peuple. »L'appel de Murthy en faveur d'un changement culturel dans l'éthique du travail en Inde trouve un écho chez de nombreuses personnes qui pensent qu'une approche plus engagée et plus disciplinée est nécessaire pour amener l'Inde à un niveau de développement supérieur. Dans un contexte de polarisation des opinions sur la question, Murthy est notamment soutenu par Bhavish Aggarwal, fondateur et PDG d'Ola Electric. Ce dernier a souligné que l'époque actuelle exigeait beaucoup de dévouement et un engagement collectif pour construire une Inde plus forte en une seule génération, à l'image des progrès réalisés par d'autres nations sur plusieurs années.« Travailler plus ne signifie pas travailler mieux. La productivité diminue considérablement avec l'allongement de la durée du travail et s'effondre complètement à partir de 55 heures par semaine. En moyenne, une personne travaillant 70 heures par semaine n'obtient pas plus de résultats qu'un collègue travaillant 15 heures de moins », souligne un internaute.« L'appel à une semaine de travail de 70 heures n'est pas seulement malavisé, il est cruel. Exploiter les jeunes talents avec ces exigences n'est rien d'autre qu'un abus. Nous ne le tolérerons pas. La qualité du travail vient du respect, pas de l'épuisement. Il est temps de se réveiller », lit-on.« Pourquoi devrait-on obliger les gens à travailler plus longtemps qu'ils ne le font déjà ? La productivité des employés augmente depuis dix ans, les augmentations de salaire ne sont pas proportionnelles au rendement du travail, il y a autre chose à faire dans la vie que de se casser le dos pour une entreprise. En réalité, Murthy veut que les gens travaillent plus pour augmenter le rythme auquel ils rendent les milliardaires comme lui encore plus riches. Sa proposition est vraiment scandaleuse », estiment certains internautes.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous d'une semaine de travail de 70 heures ? Ce projet est-il réaliste ?Une telle culture du travail améliora-t-elle la productivité comme le prétend le fondateur d'Infosys ?Quels pourraient être les impacts de cette culture du travail sur les travailleurs, notamment les jeunes talents ?Selon vous, cette culture du travail est-elle la bienvenue en France ? Êtes-vous prêt à faire des semaines de travail de 70h ?Que pensez-vous des critiques sur la prétendue répartition inégale des richesses malgré l'augmentation de la productivité ?