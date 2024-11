En septembre 2024, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a annoncé un nouveau plan de retour au bureau. Les employés d'Amazon devront être au bureau cinq jours par semaine à partir de l'année 2025. Le PDG Andy Jassy a expliqué que l'entreprise a pris cette décision pour favoriser une culture de la collaboration. Précédemment, Amazon exigeait que les employés soient présents au bureau au moins trois jours par semaine.Andy Jassy a déclaré que les 15 derniers mois au cours desquels le personnel est retourné au bureau au moins trois jours par semaine ont renforcé la conviction de l'entreprise quant aux avantages de cette mesure. La décision controversée et certains y voient une tentative d'obliger les gens à démissionner. Depuis lors, certains employés d'Amazon ont demandé que l'on repense l'approche qui devrait être mise en place à partir de janvier de l'année 2025.Le PDG d'Amazon a alors défendu le plan de retour au bureau de l'entreprise et nié les allégations selon lesquelles ce plan ferait partie d'un "licenciement déguisé".", aurait déclaré Andy Jassy, lors d'une réunion. "", a-t-il ajouté.Dans le message initial concernant le déménagement, Jassy a déclaré : "Il y a 17 mois, les employés d'Amazon sont retournés au bureau au moins trois jours par semaine, et le PDG a déclaré que cette période avait "". En octobre, plus de 500 employés de la division "cloud computing" auraient demandé à l'entreprise de revoir ses plans.Fait intéressant, les grandes entreprises ne vont pas toutes dans le sens d'Amazon. Chez Google par exemple, pour rassurer son personnel, les dirigeants ont déclaré que le plan hybride actuel resterait en place. Les employés du géant de la technologie craignaient de perdre leur horaire de travail hybride après qu'Amazon a exigé que son personnel retourne au bureau cinq jours par semaine. Mais Google estime que son système actuel fonctionnait et qu'aucun changement n'était prévu.: Andy Jassy, PDG d'AmazonPensez-vous que ce plan de retour au bureau d'Amazon est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?