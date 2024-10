'Breaking the trust' | 500 Amazon Web Services workers sign open letter to CEO challenging RTO mandatehttps://t.co/9x6khydQHb — Remote Work Alliance (@joinremotework) October 31, 2024

En toile de fond, c’est la question de savoir qui des employés en télétravail ou de ceux au bureau qui sont les plus productifs

Microsoft a annoncé au personnel qu'il n'y aura pas de retour au bureau à la manière d'Amazon si la productivité ne baisse pas

Les employés d'Amazon devront être au bureau cinq jours par semaine à partir de l'année prochaine. Le PDG Andy Jassy a expliqué dans un mémo envoyé au début du mois de septembre au personnel que l'entreprise a pris cette décision pour favoriser une culture de la collaboration. Précédemment, Amazon exigeait que les employés soient présents au bureau au moins trois jours par semaine. Jassy a déclaré que les 15 derniers mois au cours desquels le personnel est retourné au bureau au moins trois jours par semaine ont renforcé la conviction de l'entreprise quant aux avantages de cette mesure.Dans bien de pays au monde, la journée de travail a une durée de 8 heures. Pour un employé de bureau, on arrive au lieu de service, s’installe sur un siège devant un ordinateur et se lance dans ses activités. Mais, lesquelles ? De quoi s’agit-il dans la réalité ? De « 8 heures de travail » ou « 8 heures au travail » ? En d’autres termes, pour combien de temps les travailleurs sont-ils productifs sur une journée de travail ? Dans une publication parue en 2017, Invitation Digital Ltd – une firme de marketing basée au Royaume-Uni – répond aux questions.L’étude d’Invitation Digital Ltd a porté sur près de 2000 (1989 pour être exact) employés de bureau (à temps plein) âgés de plus de 18 ans et disséminés sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni. En réponse à la question de savoir s’ils se considèrent productifs tout au long d’une journée de travail, la grande majorité (soit 79 %) avait répondu non. D’après les résultats de l’étude, seul le cinquième (donc les 21 % restants) a répondu par l’affirmative. Le sondage avait ensuite révélé que la durée moyenne de productivité sur le lieu de service est de 2 h 53 min, soit moins de 3 h.D’après l’enquête, si les travailleurs se retrouvaient avec moins de 3 h de productivité sur une journée de travail c’est parce qu’ils étaient la plupart du temps distraits par des activités comme : surfer sur les réseaux sociaux – 47 % (des répondants au sondage) ; lire les sites Web d'actualités – 45 % ; discuter des activités en dehors du travail avec des collègues – 38 % ; préparation de boissons chaudes – 31 % ; pauses cigarettes – 28 % ; messagerie texte et messagerie instantanée – 27 % ; manger par petits bouts – 25 % ; faire de la nourriture au bureau – 24 % ; téléphoner à son partenaire/à ses amis – 24 % ; recherche d'un nouvel emploi – 19 %. Bref, un ensemble de facteurs aisément applicables à la situation de tiers en télétravail.87 % des participants de l’enquête de Microsoft disent être plus productifs en télétravail. La publication du géant technologique fait suite à une étude d’une équipe de l’université du Texas qui souligne que le travail à distance a zéro impact négatif sur la productivité des travailleurs. Ce serait même plutôt le contraire. L'équipe de l'université du Texas a travaillé sur des données d’un logiciel fourni par une grande entreprise pétrolière et gazière de Houston. Pendant la période d'étude (de janvier 2017 à décembre 2018), l'entreprise a été contrainte de fermer ses bureaux en raison des inondations provoquées par l'ouragan Harvey, ce qui a obligé les employés à travailler à distance pendant une période prolongée.Les chercheurs ont examiné les données technologiques des employés (le nombre total d'heures travaillées par employé, le temps de travail actif total, l'utilisation du clavier par minute active, l'utilisation de la souris par minute active, les mots tapés par heure et le nombre d'erreurs typographiques par mot tapé) avant, pendant et après l'ouragan Harvey. Ils ont constaté que, bien que l'utilisation totale des ordinateurs ait diminué pendant l'ouragan, les comportements professionnels des employés pendant la période de sept mois de travail à distance sont revenus aux niveaux d'avant l'ouragan. Cette conclusion suggère que le travail à distance n'a pas d'impact négatif sur la productivité des personnes lancées sur la formule télétravail.Microsoft n'imposera pas de nouvelle obligation de retour au bureau à moins que la direction ne conclue à une baisse de la productivité, selon des rapports qui font état de ce qu’un cadre de l’entreprise a déclaré un cadre de haut niveau aux travailleurs. Le tableau n’est toutefois pas étonnant étant donné que le géant technologique a pris position sur la question en soulignant par le passé que ce qui compte c’est le résultat fourni par les employés en télétravail. L’évocation du cas Amazon ravive néanmoins le débat sur la comparaison de la productivité des employés en télétravail et au bureau.Selon des sources anonymes, le vice-président exécutif Scott Guthrie a récemment déclaré au personnel de son groupe Cloud et IA de Microsoft, qui comprend Azure, qu'un changement de politique n'est pas à l'ordre du jour pour le moment tant que les travailleurs restent productifs. Le géant des logiciels et de l'informatique en nuage permet actuellement à ses employés de travailler à distance, et de nombreux nouveaux embauchés se sont vus promettre la possibilité de travailler à domicile au moins la moitié de la semaine. Le tableau contraste avec la situation chez Amazon qui impose désormais le retour au bureau 5 jours par semaine.Source : lettre (pièce jointe)Partagez-vous l'avis selon lequel le plus important est le résultat fourni par les employés en télétravail ?Que pensez-vous de ces tendances ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?Partagez-vous de l’argument des employeurs selon lequel les employés en télétravail sont moins productifs ?Télétravail ou bureau : dans quelle situation êtes-vous le plus productif ? Pour quelles raisons ?