Je pense qu'il y aura un certain nombre de transformations qui feront que certaines tâches ne seront plus effectuées de la même manière qu'aujourd'hui. Certaines choses pourraient être automatisées, mais je ne sais pas. Je pense simplement que la limite de l'ingéniosité humaine, je ne la connais pas.



Elle est soit illimitée, soit extrêmement élevée. Et je ne pense pas que nous soyons encore près de réaliser ce potentiel. Je suis donc beaucoup plus optimiste en ce qui concerne les licenciements et ce genre de choses.



En fait, je pense que cela est davantage dû au fait que les entreprises ont essayé de gérer COVID dans le cadre de la pandémie. Je veux dire que c'était une sorte de vague bizarre où, vous savez, au début, nous avons vu le commerce électronique monter en flèche et on s'est dit, c'est logique, parce que beaucoup de gens ne sortent pas et ne font pas d'achats physiques.



Mais faire une conjecture était vraiment difficile. Est-ce que la tendance allait continuer ? Est-ce que tout ce commerce électronique est meilleur que le shopping physique ou quel serait l'équilibre après ? Je pense que dans l'ensemble de l'économie, beaucoup d'entreprises ont surconsommé et lorsque les choses sont revenues à la normale, beaucoup d'entre elles se sont rendu compte qu'elles n'étaient pas dans une bonne situation financière parce qu'elles avaient surconsommé.



L'IA n'a pas eu d'impact sur les licenciements, du moins pour Meta

Nous nous sommes séparés d'un grand nombre de personnes talentueuses auxquelles nous tenions, mais d'une certaine manière, l'allègement des effectifs rend les entreprises plus efficaces. Nous l'avons fait l'année dernière, mais je pense que certaines entreprises sont encore dans ce mode de pensée. Nous pensons à l'efficacité de nos activités, à la qualité de notre travail, à l'efficacité et à l'allègement que nous devrions avoir.



L'IA menace les emplois en col blanc dans divers secteurs, selon une enquête

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, estime que la vague de licenciements survenue jusqu'à présent en 2024 est en grande partie due au fait que les entreprises cherchent à alléger leurs effectifs après le boom de l'embauche dû à la pandémie. S'exprimant dans le podcast Morning Brew Daily la semaine dernière, Zuckerberg a suggéré que de nombreuses organisations ont accéléré le recrutement au début de la pandémie de COVID-19 en 2020 et ont continué à augmenter leurs effectifs pendant les années fastes de 2021, mais que cela s'est retourné contre beaucoup d'entre elles.Il lui a été demandé : Vous savez, les gens sont très inquiets à l'idée d'être remplacés, surtout avec tous les licenciements dans le secteur de la technologie de ces dernières années. Par ailleurs, les entreprises investissent massivement dans l'IA. De votre point de vue, en tant que personne qui construit littéralement ces systèmes, disons que je suis un col blanc moyen travaillant dans les services professionnels en tant que comptable, dois-je m'inquiéter ? Devrais-je changer de carrière pour devenir un robot de conversation, un ingénieur d'assistance ou autre ?Et Mark Zuckerberg de s'essayer à l'humour au début : « Je ne suis pas encore sûre de faire évoluer ma carrière ».À propos des licenciements chez Meta en particulier, Zuckerberg a déclaré que, bien que la décision de réduire le personnel ait été difficile, elle a apporté des avantages significatifs en termes de revenus et de culture d'une main-d'œuvre qui est maintenant plus légère et plus agile.Meta a supprimé des milliers d'employés entre novembre 2022 et mai 2023 au cours de quatre séries distinctes de licenciements. L'incertitude économique a été un facteur clé dans la décision de réduire les effectifs de l'entreprise, a déclaré la grande enseigne de la technologie à l'époque.L'unité métavers de l'entreprise, en particulier, a été durement touchée par les licenciements.La question de savoir si l'intelligence artificielle a été un facteur contribuant à la récente vague de licenciements a été récurrente ces dernières semaines. Une série d'entreprises, dont SAP et Cisco, ont annoncé des licenciements dans le contexte d'une focalisation accrue sur le développement de l'IA générative.SAP, en particulier, a révélé que ses suppressions d'emplois seraient dues à l'automatisation de certains rôles. La grande enseigne allemande du logiciel n'est pas la première à indiquer que l'IA et l'automatisation ont été à l'origine des suppressions d'emplois au cours de l'année écoulée.BT et IBM ont tous deux annoncé des réductions d'effectifs dues à l'IA, suscitant des inquiétudes quant à une vague imminente de licenciements liés à l'IA.Dans le cas de Meta, Zuckerberg a laissé entendre que l'entreprise n'avait pas tenu compte de l'IA dans sa décision de réduire le personnel :Zuckerberg a confirmé que l’entreprise investissait massivement dans l’IA, notamment pour développer son projet de métavers, et qu’elle avait besoin de plus de talents dans ce domaine. Il a toutefois reconnu que l’IA pouvait automatiser certaines tâches et rendre certains emplois obsolètes, mais il a estimé que cela créait aussi de nouvelles opportunités et de nouveaux besoins.« Je pense que l’IA va être l’une des plus grandes forces de création d’emplois au cours des prochaines décennies », a-t-il conclu.« Comme le montre la figure 4, les précédentes vagues d'automatisation ont surtout touché les professions à bas salaires (indiquées par des barres bleues). La vague d'automatisation par l’IA générative est unique en ce sens que les cols bleus pourraient être les moins touchés. Cela s'explique à la fois par l'augmentation de la demande de ces travailleurs en raison de la croissance des catégories de biens et de services haut de gamme et l'incapacité de l’intelligence artificielle générative à effectuer des tâches physiques. En fait, les professions les plus exposées à l'intelligence artificielle générative sont les professions libérales à haut salaire (illustrées par des barres jaunes) », soulignent les résultats de l’enquête.Les résultats de cette enquête font suite à la publication des résultats d’une étude de l’OIT sur la question et selon laquelle « Environ 21 millions d’emplois occupés par des femmes et 9 millions d’emplois occupés par des hommes sont susceptibles d’être remplacés par l’intelligence artificielle. » Ce dernier précise pour ce qui est de la filière des technologies de l’information les programmeurs d’applications font partie des professions menacées par l’automatisation.La startup Magic AI, basée à San Francisco, a levé 117 millions de dollars en financement de série B pour poursuivre le développement de son système d'IA avancé visant à automatiser le développement de logiciels. La levée de fonds a été menée par NFDG Ventures de Nat Friedman et Daniel Gross, avec une participation supplémentaire de CapitalG et Elad Gil. Cela porte le financement total de Magic à ce jour à plus de 145 millions de dollars.Fondée en 2022 par Eric Steinberger et Sebastian De Ro, la startup se crée une niche en se concentrant sur le développement d'un ingénieur logiciel IA capable d'aider à des tâches de codage complexes et qui agira plus comme un collègue de travail que comme un simple outil de "copilotage".Les fondateurs estiment qu'en plus de stimuler la productivité pratique du codage, l'avancement des outils de génération de code intelligents peut également ouvrir la voie à une intelligence artificielle générale plus étendue. Leur vision s'étend même à la création de systèmes d'intelligence artificielle générale largement capables de s'aligner sur les valeurs humaines - des systèmes capables d'accélérer le progrès global en aidant l'humanité à relever les défis les plus complexes. La levée de fonds de 23 millions de dollars en série A l'été dernier a constitué une étape majeure dans la réalisation de cette mission ambitieuse.Le traitement de fenêtres contextuelles exceptionnellement grandes est au cœur de la stratégie technique de Magic. L'année dernière, l'entreprise a dévoilé son architecture de réseau de mémoire à long terme (LTM Net) et le modèle LTM-1 correspondant avec une fenêtre de contexte de 5 millions. À titre de comparaison, la plupart des modèles de langage fonctionnent sur des contextes beaucoup plus limités, généralement inférieurs à 32k tokens. Le puissant modèle GPT-4 Turbo d'OpenAI est de 128k tokens et Claude 2.1 d'Anthropic de 200k.Source : interview de Mark ZuckerbergQue pensez-vous de la vision de Mark Zuckerberg sur les licenciements dans la tech en 2024 ?Pensez-vous que l’intelligence artificielle va créer ou détruire des emplois dans le futur ?Quel est le rôle des entreprises de la tech dans la société ? Ont-elles trop de pouvoir ou de responsabilité ?