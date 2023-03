Meta construit l'avenir de la connexion humaine, et aujourd'hui, je veux partager quelques mises à jour sur notre année d'efficacité qui nous aideront à le faire. Les objectifs de ce travail sont : (1) faire de nous une meilleure entreprise technologique et (2) améliorer notre performance financière dans un environnement difficile afin que nous puissions exécuter notre vision à long terme.



Notre travail d'efficacité comporte plusieurs flux de travail parallèles pour améliorer l'efficacité organisationnelle, augmenter considérablement la productivité et les outils des développeurs, optimiser le travail distribué, éliminer les processus inutiles, etc. J'ai essayé d'être ouvert sur tout le travail en cours, et bien que je sache que beaucoup d'entre vous sont stimulés par cela, je reconnais également que l'idée de changements organisationnels à venir crée de l'incertitude et du stress. J'espère apporter ces changements d'organisation le plus tôt possible dans l'année afin que nous puissions surmonter cette période d'incertitude et nous concentrer sur le travail critique à venir.



Voici le calendrier auquel vous devez vous attendre : au cours des deux prochains mois, les dirigeants d'organisation annonceront des plans de restructuration axés sur l'aplanissement de nos organisations, l'annulation de projets moins prioritaires et la réduction de nos taux d'embauche. Avec moins d'embauches, j'ai pris la décision difficile de réduire davantage la taille de notre équipe de recrutement. Nous informerons demain les membres de l'équipe de recrutement s'ils sont concernés. Nous prévoyons d'annoncer des restructurations et des licenciements dans nos groupes technologiques fin avril, puis dans nos groupes commerciaux fin mai. Dans un petit nombre de cas, il peut s'écouler jusqu'à la fin de l'année pour achever ces changements. Nos calendriers pour les équipes internationales seront également différents et les dirigeants locaux donneront plus de détails. Dans l'ensemble, nous prévoyons de réduire la taille de notre équipe d'environ 10 000 personnes et de fermer environ 5 000 postes vacants supplémentaires où nous n'avons pas encore embauchés.



Ce sera difficile et il n'y a pas moyen de contourner cela. Cela signifie dire au revoir à des collègues talentueux et passionnés qui ont fait partie de notre succès. Ils se sont dévoués à notre mission et je leur suis personnellement reconnaissant pour tous leurs efforts. Nous soutiendrons les gens de la même manière que nous l'avons fait auparavant et traiterons chacun avec la gratitude qu'il mérite.



Après la restructuration, nous prévoyons de lever le gel des embauches et des transferts dans chaque groupe. D'autres délais d'efficacité pertinents incluent le ciblage de cet été pour compléter notre analyse de notre année de travail hybride d'apprentissage afin que nous puissions affiner davantage notre modèle de travail distribué. Nous visons également à avoir un flux constant d'améliorations de la productivité des développeurs et des améliorations des processus tout au long de l'année.



Comme j'ai parlé d'efficacité cette année, j'ai dit qu'une partie de notre travail consistera à supprimer des emplois - et cela servira à la fois à construire une entreprise plus légère et plus technique et à améliorer nos performances commerciales pour permettre notre vision à long terme. Je comprends que cette mise à jour puisse encore sembler surprenante, alors j'aimerais exposer un contexte plus large sur notre vision, notre culture et notre philosophie de fonctionnement.



Construire une meilleure entreprise technologique



Chaque jour, Meta crée de nouvelles façons pour les gens de se sentir plus proches. Il s'agit d'un besoin humain fondamental qui peut être plus important que jamais dans le monde complexe d'aujourd'hui. Un jour, nous espérons permettre à chaque personne de ressentir un sentiment de connexion aussi fort que celui que vous ressentez lorsque vous êtes physiquement avec quelqu'un que vous aimez.



Nous effectuons un travail de premier plan sur un large éventail de technologies de pointe, puis nous transformons cela en produits inspirants qui améliorent la vie des gens. Nous le faisons avec l'IA pour vous aider à vous exprimer de manière créative et à découvrir de nouveaux contenus, avec le métavers pour offrir un sentiment réaliste de présence, avec de nouveaux formats de médias pour créer des expériences plus riches, avec le chiffrement pour vous permettre de communiquer en privé de plus en plus de façons, et avec des outils commerciaux pour aider à atteindre les clients, créer des opportunités et développer l'économie.



En termes simples : si vous voulez inventer l'avenir ou appliquer les meilleures idées pour atteindre les gens à grande échelle, alors Meta est le meilleur endroit pour le faire.



Dans cet esprit, voici quelques-uns des principes culturels qui guident notre travail d'efficacité pour faire de Meta une entreprise technologique encore plus forte*:



Plus plat est plus rapide



Il est bien entendu que chaque couche d'une hiérarchie ajoute de la latence et de l'aversion au risque dans le flux d'informations et la prise de décision. Chaque responsable examine généralement le travail et peaufine certaines aspérités avant de l'envoyer plus haut dans la chaîne.



Au cours de notre année de l'efficacité, nous allons rendre notre organisation plus plate en supprimant plusieurs niveaux de gestion. Dans ce cadre, nous demanderons à de nombreux managers de devenir contributeurs individuels. Nous aurons également des contributeurs individuels qui rapporteront à presque tous les niveaux - pas seulement au bas - afin que le flux d'informations entre les personnes effectuant le travail et la direction soit plus rapide.



Bien sûr, il y a des compromis. Nous croyons toujours que la gestion de chaque personne est très importante, donc en général, nous ne voulons pas que les gestionnaires aient plus de 10 subordonnés directs. Aujourd'hui, nombre de nos managers n'ont que quelques subordonnés directs. Il était logique d'optimiser la montée en puissance de nouveaux managers et de maintenir la capacité tampon lorsque nous développions notre organisation plus rapidement, mais maintenant que nous ne prévoyons pas d'augmenter les effectifs aussi rapidement, il est plus logique d'utiliser pleinement la capacité de chaque manager et les couches de défragmentation comme autant que possible.



Plus maigre c'est mieux



Depuis que nous avons réduit nos effectifs l'an dernier, un résultat surprenant est que beaucoup de choses sont allées plus vite. Rétrospectivement, j'ai sous-estimé les coûts indirects des projets moins prioritaires.



Il est tentant de penser qu'un projet est net positif tant qu'il génère plus de valeur que ses coûts directs. Mais ce projet a besoin d'un leader, alors peut-être prenons-nous quelqu'un de formidable dans une autre équipe ou peut-être prenons-nous un excellent ingénieur et le mettons dans un rôle de gestion, ce qui à la fois diffuse les talents et crée plus de niveaux de gestion. Cette équipe de projet a besoin d'espace, et peut-être fait-elle basculer son groupe de produits dans son ensemble sur plusieurs étages ou plusieurs fuseaux horaires, ce qui rend désormais la communication plus difficile pour tout le monde. Cette équipe de projet a besoin d'ordinateurs portables et d'avantages RH et peut vouloir recruter plus d'ingénieurs, ce qui nous amène à embaucher encore plus de personnel informatique, RH et de recrutement, et maintenant ces organisations se développent et deviennent également moins efficaces et réactives aux équipes plus prioritaires. Peut-être que le projet a chevauché le travail d'une autre équipe ou peut-être qu'il a construit un système technique sur mesure alors qu'il aurait dû utiliser l'infrastructure générale que nous avions déjà construite, alors maintenant, il faudra se concentrer sur le leadership pour dédupliquer cet effort. Les coûts indirects s'accumulent et il est facile de les sous-estimer.



Une organisation allégée exécutera ses priorités les plus élevées plus rapidement. Les gens seront plus productifs et leur travail sera plus amusant et épanouissant. Nous deviendrons un aimant encore plus grand pour les personnes les plus talentueuses. C'est pourquoi, au cours de notre Année de l'efficacité, nous nous concentrons sur l'annulation des projets redondants ou moins prioritaires et sur la rationalisation de chaque organisation.



Garder la technologie au centre de nos préoccupations



Nous sommes une entreprise technologique et notre résultat ultime est ce que nous construisons pour les gens. Tout le reste que nous faisons est au service de cela.



Au fur et à mesure de notre croissance, nous avons embauché de nombreux experts de premier plan dans des domaines autres que l'ingénierie. Cela nous aide à créer de meilleurs produits, mais avec de nombreuses nouvelles équipes, il faut une concentration intentionnelle pour s'assurer que notre entreprise reste principalement des technologues.



Au fur et à mesure que nous ajoutons différents groupes, nos équipes produit embauchent naturellement plus de rôles pour gérer toutes les interactions avec ces autres groupes. Si nous ne rééquilibrions les équipes produit que vers l'ingénierie, ces équipes produits plus légères seraient submergées par le volume d'interactions d'autres groupes.



Dans le cadre de l'année de l'efficacité, nous nous concentrons sur le retour à un ratio plus optimal d'ingénieurs pour d'autres rôles. Il est important que tous les groupes deviennent plus légers et plus efficaces pour permettre à nos groupes technologiques d'être aussi légers et efficaces que possible. Nous veillerons à continuer de respecter toutes nos obligations critiques et légales à mesure que nous trouverons des moyens de fonctionner plus efficacement.



Investir dans des outils pour gagner en efficacité



Nous nous concentrons sur le long terme. Cela signifie investir dans des outils qui nous rendront plus efficaces sur de nombreuses années, pas seulement cette année - qu'il s'agisse de créer des outils d'IA pour aider les ingénieurs à écrire un meilleur code plus rapidement, nous permettant d'automatiser les charges de travail au fil du temps ou d'identifier les processus obsolètes que nous pouvons supprimer progressivement.



Notre travail d'outillage de développement est en cours et donne de bons résultats. Par exemple, Buck2 est notre nouveau système de build open source qui compile les builds environ 50% plus rapidement afin que les ingénieurs puissent passer plus de temps à itérer et moins de temps à attendre. Notre analyse a révélé que les ingénieurs dont les builds étaient accélérés par Buck2 produisaient souvent beaucoup plus de code.



Le temps en personne aide à établir des relations et à en faire plus



Nous sommes attachés au travail distribué. Cela signifie que nous nous engageons également à affiner continuellement notre modèle pour que cela fonctionne aussi efficacement que possible.



Notre première analyse des données de performance suggère que les ingénieurs qui ont rejoint Meta en personne, puis ont été transférés à distance ou sont restés en personne ont obtenu de meilleurs résultats en moyenne que les personnes qui ont rejoint Meta à distance. Cette analyse montre également que les ingénieurs en début de carrière réussissent mieux en moyenne lorsqu'ils travaillent en personne avec des coéquipiers au moins trois jours par semaine. Cela nécessite une étude plus approfondie, mais notre hypothèse est qu'il est encore plus facile d'établir la confiance en personne et que ces relations nous aident à travailler plus efficacement.



Dans le cadre de notre Année de l'efficacité, nous nous efforçons de mieux comprendre cela et de trouver des moyens de nous assurer que les gens établissent les liens nécessaires pour travailler efficacement. En attendant, je vous encourage tous à trouver plus d'occasions de travailler avec vos collègues en personne.



Améliorer la performance des entreprises dans un environnement économique difficile



En plus de nous aider à bâtir une meilleure entreprise technologique, notre autre objectif pour l'Année de l'efficacité est d'améliorer nos performances commerciales compte tenu de la nouvelle réalité économique. La rentabilité permet l'innovation. Exploiter notre entreprise plus efficacement nous donnera les ressources et la confiance nécessaires pour réaliser notre vision à long terme en produisant des résultats financiers durables qui font de nous une entreprise attrayante pour travailler et dans laquelle investir.



Lorsque j'ai écrit ma première lettre aux investisseurs lors de notre introduction en bourse, j'ai décrit un principe de base qui est toujours vrai aujourd'hui : « nous ne construisons pas de meilleurs services pour gagner de l'argent ; nous gagnons de l'argent pour construire de meilleurs services ».



Pendant la majeure partie de notre histoire, nous avons connu une croissance rapide des revenus année après année et avons eu les ressources nécessaires pour investir dans de nombreux nouveaux produits. Mais l'année dernière a été une leçon d'humilité. L'économie mondiale a changé, les pressions concurrentielles se sont accrues et notre croissance a considérablement ralenti. Nous avons réduit nos budgets, réduit notre empreinte immobilière et pris la difficile décision de licencier 13 % de nos effectifs.



À ce stade, je pense que nous devrions nous préparer à la possibilité que cette nouvelle réalité économique se poursuive pendant de nombreuses années. Des taux d'intérêt plus élevés entraînent une économie plus maigre, une plus grande instabilité géopolitique entraîne une plus grande volatilité et une réglementation accrue entraîne un ralentissement de la croissance et une augmentation des coûts de l'innovation. Compte tenu de ces perspectives, nous devrons fonctionner plus efficacement que lors de notre précédente réduction des effectifs pour assurer le succès.



Face à cette nouvelle réalité, la plupart des entreprises vont revoir à la baisse leur vision et leurs investissements à long terme. Mais nous avons la possibilité d'être plus audacieux et de prendre des décisions que d'autres entreprises ne peuvent pas. Nous avons donc élaboré un plan financier qui nous permet d'investir massivement dans l'avenir tout en produisant des résultats durables tant que nous gérons chaque équipe plus efficacement. Les changements que nous apportons nous permettront de respecter ce plan financier.



Je crois que nous travaillons sur certaines des technologies les plus transformatrices que notre industrie ait jamais vues. Notre investissement le plus important consiste à faire progresser l'IA et à l'intégrer à chacun de nos produits. Nous avons l'infrastructure pour le faire à une échelle sans précédent et je pense que les expériences que cela permettra seront incroyables. Notre travail de pointe pour construire le métavers et façonner la prochaine génération de plates-formes informatiques reste également essentiel pour définir l'avenir de la connexion sociale. Et nos applications se développent et continuent de connecter près de la moitié de la population mondiale de nouvelles façons. Ce travail est incroyablement important et les enjeux sont élevés. Le plan financier que nous avons établi nous met en position de le livrer.



Regarder vers l'avant



Je reconnais que le partage des plans de restructuration et de licenciements des mois à l'avance crée une période difficile. Mais l'automne dernier, nous avons entendu des commentaires selon lesquels vous vouliez plus de transparence plus tôt dans tout plan de restructuration, c'est donc ce que j'essaie de fournir ici. J'espère que vous donner un calendrier et des principes sur ce à quoi vous attendre nous aidera à traverser les deux prochains mois, puis à aller de l'avant alors que nous mettons en œuvre ces changements qui, je pense, auront un impact très positif sur notre façon de travailler.



En ce qui concerne la façon dont nous devrions fonctionner pendant cette période, j'encourage chacun d'entre vous à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Autrement dit, faites un excellent travail et soutenez vos coéquipiers. Notre communauté est extrêmement résiliente. Le changement n'est jamais facile, mais je sais que nous allons surmonter cela et en sortir une entreprise encore plus forte qui peut créer de meilleurs produits plus rapidement et vous permettre de faire le meilleur travail de votre carrière.