Meta est devenue en début d'année la première grande entreprise technologique à annoncer une deuxième série de licenciements massifs, après avoir mis à la porte plus de 11 000 employés à l'automne. Ces licenciements ont ramené les effectifs de l'entreprise au niveau où ils se trouvaient vers la mi-2021, après une vague d'embauches qui a doublé la main-d'œuvre depuis 2020. Plusieurs employés travaillant dans des équipes telles que le marketing, le recrutement, l'ingénierie et la communication d'entreprise se sont rendus sur LinkedIn pour annoncer qu'ils étaient licenciés.Les actions de Meta ont légèrement augmenté dans un marché globalement plus faible. Leur valeur a plus que doublé cette année et elles figurent parmi les plus performantes de l'indice S&P 500 (.SPX), grâce aux mesures de réduction des coûts et à l'accent mis par Meta sur l'intelligence artificielle.En mars dernier, Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a déclaré que l'essentiel des licenciements de la deuxième vague de licenciements de l'entreprise se déroulerait en trois « moments » sur plusieurs mois, et s'achèverait en grande partie en mai 2023. Il a ajouté que certaines vagues plus modestes pourraient se poursuivre par la suite.Dans l'ensemble, les réductions ont surtout touché les postes non liés à l'ingénierie, renforçant ainsi la primauté de ceux qui écrivent le code chez Meta. Zuckerberg s'est engagé en mars à restructurer « substantiellement » les équipes commerciales et à revenir à un « ratio plus optimal entre les ingénieurs et les autres fonctions.Même parmi les réductions visant spécifiquement les équipes technologiques, l'entreprise a éliminé le plus sévèrement les fonctions non techniques telles que la conception de contenu et la recherche sur l'expérience utilisateur, selon les dirigeants qui se sont exprimés lors d'une réunion publique organisée par l'entreprise après le licenciement.Environ 4 000 employés ont perdu leur emploi lors des licenciements d'avril, a déclaré Zuckerberg lors de la réunion publique, à la suite d'un coup moins important porté aux équipes de recrutement en mars. L'entreprise de médias sociaux a déclaré que les dernières coupes devraient affecter environ 490 employés à son siège international de Dublin, soit près de 20 % de sa main-d'œuvre irlandaise. Deux cadres supérieurs du marché clé qu'est l'Inde (le directeur du marketing Avinash Pant et Saket Jha Saurabh, directeur et responsable des partenariats avec les médias) ont également été licenciés.Les licenciements de Meta font suite à des mois de baisse de la croissance des revenus en raison d'une inflation élevée et d'un recul de la publicité numérique en raison du boom pandémique du commerce électronique. L'entreprise a également injecté des milliards de dollars dans son unité Reality Labs, orientée vers le métavers, qui a perdu 13,7 milliards de dollars en 2022, et dans un projet visant à remettre son infrastructure en état pour soutenir le travail sur l'intelligence artificielle.Sources : Meta, Mark ZuckerbergÀ votre avis, quel sera l’impact de cess licenciements sur la culture d’entreprise et la stratégie de Meta ?Meta peut-elle restaurer la confiance et la motivation de ses employés ? Comment ?Quelle est la responsabilité de Zuckerberg dans la gestion de la crise chez Meta ?