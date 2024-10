Depuis 2015, alors que les employés demandent plus de flexibilité dans leurs horaires de travail et un meilleur alignement entre leurs convictions personnelles et l'objectif de l'organisation, les dirigeants qui réussissent se sont bien adaptés à cette dynamique changeante de la main-d'œuvre. Les dirigeants qui prospèrent sont ceux qui placent les personnes au cœur de leur stratégie de croissance et font évoluer leur contrat social pour répondre aux attentes changeantes des talents actuels et futurs.



Nhlamu Dlomu, Responsable mondial des ressources humaines chez KPMG International : "Les résultats de cette année mettent en évidence le fossé qui se creuse entre les attentes des chefs d'entreprise et celles de leurs employés. Le monde change rapidement et la proposition de valeur pour les employés évolue avec lui. Les dirigeants qui réussiront demain seront ceux qui comprendront que leur dilemme en matière de talents ne peut être résolu qu'en investissant dans les talents, en les cultivant et en les soutenant par le biais d'un « contrat social » qui comprend que les employés d'aujourd'hui ne se contentent pas de désirer, mais attendent un environnement de travail plus agile et plus flexible, ainsi qu'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée - en particulier au milieu d'une crise généralisée du coût de la vie".

Amazon est l'une des dernières grandes entreprises à date à ordonner à son personnel de retourner au bureau cinq jours par semaine. À l'instar des patrons de JPMorgan, Boots et Goldman Sachs, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a cité le renforcement de la culture d'entreprise comme l'une des principales raisons qui l'ont poussé à faire passer ses exigences en matière de présence au bureau de trois jours à un temps plein.Néanmoins, un récent rapport de la firme PwC souligne que ce type d’exigence et le motif cité relèvent du mythe. ", conclut le rapport qui conseille plutôt aux dirigeants d’entreprises "De leurs côtés, les employés d'Amazon ont exprimé leurs mécontentements et leurs résistances à cette politique de retour au bureau de l'entreprise. Certains ont même préparé leur départ. Un employé de l’entreprise avait notamment déclaré : "".Grosso modo, le tableau ravive le débat sur la comparaison de la productivité des employés en télétravail et au bureau. Cette situation confirme également que les chefs d'entreprise sont convaincus de leurs politiques de retours au bureau à temps plein. Un nouveau rapport de KPMG révèle que 79 % des chefs d'entreprise intérrogés affirment que le travail à distance disparaîtra dans 3 ans ou moins et qu'ils s'en assureront en refusant les augmentations de salaire et les promotions.Les 53 % d'Américains qui travaillent à domicile au moins une partie du temps risquent de connaître un réveil brutal. Dans une nouvelle enquête de KPMG, 79 % des chefs d'entreprise américains prévoient que les fonctions qui étaient exercées au bureau avant la pandémie seront de nouveau exercées à plein temps au cours des trois prochaines années. Il y a quelques mois, ils n'étaient que 34 % à le penser.Les chefs d'entreprise interrogés ont peut-être été encouragés par le ralentissement du marché de l'emploi et par une récente vague de mandats de retour au bureau de la part de grands employeurs du secteur des technologies. Cette vague se poursuit. Après la fin de l'enquête en août, Amazon a annoncé que la plupart de ses employés seraient tenus de travailler au bureau cinq jours par semaine à partir de l'année prochaine.Les chefs d'entreprise interrogés dans le cadre de l'enquête de KPMG sont en mesure de réaliser leurs propres prédictions en matière de retour au bureau et, apparemment, nombre d'entre eux ont l'intention de le faire. 86 % d'entre eux ont déclaré qu'ils récompenseraient les employés au bureau par des affectations, des augmentations et des promotions. Cela suggère qu'ils ont l'intention de ne pas accorder ces mêmes avantages aux employés qui choisissent de travailler à domicile.Cependant, à une époque où la grande majorité des chefs d'entreprise semblent prêts à enfoncer un pieu dans le cœur du travail à distance et du travail hybride, le travail à domicile reste extrêmement populaire parmi les employés, y compris les cadres supérieurs. C'est ce qui ressort, entre autres, des réactions suscitées jusqu'à présent par le mandat de retour au bureau d'Amazon. Certains employés se sont rendus directement sur LinkedIn pour se déclarer "".Voici un extrait du rapport de KPMG :Bien entendu, c'est la véritable motivation qui se cache derrière certains ordres de retour au bureau. Le départ tout à fait prévisible d'une large cohorte d'employés qui ne veulent ou ne peuvent pas travailler au bureau cinq jours par semaine est un moyen indolore de réduire le nombre d'employés sans les tracas des licenciements.Mais ce n'est probablement pas le cas des PDG interrogés dans le cadre de l'enquête de KPMG. Il semble improbable qu'ils aient prédit la disparition du travail à distance dans le but de réduire leurs effectifs dans les années à venir. Apparemment, ils détestent vraiment que les gens travaillent en dehors du bureau, ne serait-ce qu'un jour par semaine. Elles le détestent tellement qu'elles sont prêtes à punir les employés qui le font en leur refusant des augmentations et des promotions. À tel point que, comme le PDG d'Amazon Andy Jassy, elles sont prêtes à voir certains de leurs meilleurs talents partir ailleurs.Qu'est-ce qui rend le travail à distance si désagréable pour un si grand nombre de chefs d'entreprise ? L'une des raisons serait qu'il est plus difficile de gérer les employés à distance que ceux que l'on voit tous les jours, et c'est peut-être vrai. Quelle que soit l'explication, le recul continu des options de travail à distance chez les grands employeurs crée une rare opportunité pour les startups et les petits employeurs de recruter des employés possédant des compétences recherchées.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Êtes-vous pour ou contre le "retour au bureau" ?Préférez-vous travailler au bureau, en télétravail, ou en travail hybride ?Quel est votre avis sur le sujet ?