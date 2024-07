Révélation sur les plus gros salaires de la big Tech (GAFAM) : Meta, Alphabet, Nvidia et Microsoft en tête de la générosité, pour les PDG, les plus gros gagnants sont chez Apple, Microsoft et Nvidia

Le Wall Street Journal et MyLogIQ ont mené une analyse pour découvrir le salaire médian de sept entreprises leaders dans le monde en 2023. Ces sept entreprises sont Apple, Meta, Nvidia, Microsoft, Tesla, Amazon et Alphabet. En mai 2024, ces entreprises ont ajouté à elles seules 1 400 milliards de dollars au marché mondial. Nvidia a contribué à plus de la moitié de cette augmentation. L'analyse se penche sur le salaire médian offert par ces géants de la technologie.Meta se classe au premier rang en termes de salaire médian, qui s'élevait à 379 050 dollars en 2023. Le salaire du PDG de Meta est de 24,4 millions de dollars. Le salaire médian de Meta est six fois plus élevé que le salaire médian national. Entre 2022 et 2023, le salaire médian a augmenté de 28 %, ce qui fait de Meta l'entreprise ayant le salaire médian le plus élevé.Meta est suivie par Alphabet, avec un salaire médian de 315 531 dollars et un salaire de 8,8 millions de dollars pour le PDG. L'entreprise offre à ses employés la possibilité de travailler à distance et ne les oblige à se rendre au bureau que trois fois par semaine.Nvidia a un salaire médian de 266 939 dollars. La rémunération totale de son PDG en 2023 s'élève à 34,2 millions de dollars. L'entreprise offre également à ses employés un ensemble de vacances, dont 22 semaines de congé parental rémunéré.Tesla offre à ses employés un salaire médian de 45 811 dollars, tandis qu'Amazon affiche un salaire médian de 36 274 dollars. Apple a le salaire total le plus élevé pour son PDG, qui s'élève à 63,2 millions de dollars, tandis que le salaire médian de ses employés est de 94 118 dollars.: Wall Street Journal, MyLogIQPensez-vous que ces chiffres sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?