Les travailleurs de secteur technologique ont été fortement perturbés au cours des deux dernières années, notamment en raison des licenciements massifs. Même les employés des géants de la technologie de la Silicon Valley - dont Meta, Apple et Google - ont dû faire face à des suppressions d'emplois. Depuis 2022, les entreprises technologiques de la région de la baie de San Francisco ont supprimé environ 40 000 emplois. Les travailleurs licenciés retournent sur un marché qui est moins favorable aux demandeurs d'emploi qu'il ne l'était auparavant. Entre-temps, ils doivent également faire face à la baisse des salaires.Women Impact Tech, une association américaine défend les intérêts des femmes travaillant dans la technologie, a examiné les données relatives aux emplois et aux salaires à l'échelle nationale entre 2020 et 2023 et a constaté une tendance inquiétante : les salaires sont en baisse. Les entreprises technologiques se serrent la ceinture, notamment en supprimant des emplois et des salaires, et les travailleurs ont du mal à trouver un emploi suffisamment rémunérateur pour vivre décemment dans la région de la baie de San Francisco. San Francisco serait la première ville où le coût de la vie est le plus élevé aux États-Unis.Selon le rapport, malgré les salaires élevés, la Silicon Valley a connu "la plus forte baisse de rémunération" par rapport aux autres pôles technologiques, avec une chute de 15 % entre 2022 et 2023. Et avec l'inflation, le pouvoir d'achat des travailleurs diminue. Le rapport cite l'exemple de Krista DeWeese, 47 ans, professionnelle expérimentée du marketing, qui gagnait plus de 100 000 dollars en rémunération totale il y a plus de dix ans. Ce montant a chuté de 15 % depuis qu'elle a été licenciée de Yahoo en 2016, et n'a pas augmenté depuis. Selon le rapport du WIT, des milliers d'autres travailleurs seraient dans le même cas.Les salaires des travailleurs sont en baisse alors que les rémunérations des PDG n'ont cessé d'augmenter. Par exemple, la rémunération de 162 millions de dollars reçue par Hock Tan, PDG de Broadcom, équivaut à 510 fois le salaire médian dans l'entreprise. Celle de Tim Cook a touché 672 fois le salaire médian chez Apple, soit une rémunération totale de 63,2 millions de dollars en 2023. Il convient de noter que la rémunération de Cook a connu une baisse de 36 % par rapport à l'année précédente. En outre, Elon Musk tente de convaincre les actionnaires de Tesla de valider sa rémunération record de 46 milliards de dollars.« J'ai l'impression que ma carrière a été figée dans le temps. Les choses sont restées au point mort. Cela fait longtemps que je ne suis pas partie en vacances. Je prends des douches plus courtes, je fais attention à ma consommation d'électricité et j'achète parfois mes courses au magasin à un dollar », a déclaré DeWeese. Paula Bratcher Ratliff, présidente de WIT, a déclaré que la baisse des salaires touche surtout les femmes, compte tenu de l'écart persistant entre les rémunérations des hommes et des femmes. Selon Ratliff, aux États-Unis, les femmes gagnent toujours entre 14 et 16 % de moins que leurs homologues masculins.« La région de la baie a été l'une des plus touchées. Les femmes représentent environ 28 % de l'ensemble de la main-d'œuvre dans le secteur de la technologie. Lorsque l'on constate une baisse globale de 15 % et que l'on parle d'équité salariale, les femmes n'ont pas beaucoup progressé », explique Ratliff. En outre, Vikki Pachera, recruteuse d'entreprises basée à Los Gatos et ancienne cadre dans le secteur de la technologie, a rapporté avoir observé des entreprises technologiques offrant "des rémunérations moins élevées", mais en échange d'une plus grande flexibilité, ce qui permet à certains travailleurs de travailler à distance.Ainsi, ces travailleurs peuvent s'installer dans les régions où le coût de la vie est moins élevé. « Certains de mes clients actuels offrent des salaires inférieurs à ceux du marché dans la région de la baie pour ces emplois à distance », affirme Pachera. Les commentaires de certains travailleurs semblent confirmer cette tendance. « Le coût de la vie est très élevé en Californie, mais dans le passé, les entreprises payaient le prix fort en raison de la concentration de travailleurs hautement qualifiés, qui venaient ici en raison de la concentration d'entreprises qui payaient bien. Mais le travail à domicile a tout changé », a écrit un critique.« Si les gens ne viennent pas au bureau, peu importe qu'ils soient à San Jose, à Atlanta ou à Mumbai, les entreprises n'ont plus de raison de payer la "prime californienne" », a-t-il ajouté. Mais selon Pachera, le travail à distance peut être une "arme à double tranchant". « Vous pouvez avoir la liberté soudainement, mais vous pouvez être en concurrence (avec d'autres personnes pour le poste) au niveau national, voire international ». Malgré la tendance à la baisse des salaires dans la capitale mondiale de la technologie, Ratliff ne pense pas qu'il s'agisse nécessairement d'un nivellement par le bas et s'attend à une amélioration.Par ailleurs, Dice, une plateforme d'offres d'emploi dans le domaine de la technologie, a constaté que la part des travailleurs américains de la technologie satisfaits de leur salaire a chuté de 56 % à 49 % d'une année sur l'autre. Selon les résultats d'une enquête menée par Dice, la rémunération moyenne dans la technologie aux États-Unis est restée relativement stable en 2023, tirée vers le haut et vers le bas par les tendances dans les différentes régions.« Les professionnels de la technologie ayant cinq ans ou moins d'expérience, ainsi que les talents travaillant dans les principaux pôles technologiques tels que la Silicon Valley, Seattle et Boston ont le plus ressenti cette stagnation salariale, tandis que les autres régions ont bénéficié d'une augmentation de la rémunération », indique le rapport. La Silicon Valley est toujours en tête de la liste de Dice des endroits où les salaires moyens dans la technologie sont les plus élevés en 2023.Toutefois, la moyenne de 142 000 dollars de la région est en baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. L'inflation rend cette baisse encore plus sensible. Selon le rapport, la baisse du salaire moyen dans le secteur technologique de la région de la baie de San Francisco intervient après des années de croissance régulière, mais elle s'inscrit dans la lignée des licenciements massifs et des réductions de coûts dans les entreprises technologiques depuis la fin de l'année 2022.Pendant la pandémie, les revenus publicitaires et les investissements numériques ont permis d'injecter de l'argent dans les grandes entreprises et les jeunes pousses en plein essor. Au début de l'année 2023, cependant, les dirigeants ont commencé à corriger le tir, et des milliers de travailleurs du secteur technologique ont perdu leur emploi au cours de l'année. Les entreprises s'orientent vers l'IA et proposent des salaires mirobolants aux talents en IA.Source : Women Impact Tech, rapport d'étude Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la stagnation, voire la baisse, des salaires dans le secteur technologique ?Pourquoi les salaires des travailleurs baissent alors que les rémunérations des PDG sont en hausse ?Que pensez-vous du rôle du travail à distance dans la baisse des salaires des travailleurs de la technologie ?