La rémunération totale médiane chez Google en 2022 était de 279 802 $. Mais quels postes ont été les mieux payés ? On pourrait s'en faire une idée maintenant. Le média US Business Insider a obtenu une feuille de calcul interne partagée entre les employés de Google. La feuille comprend des données sur les salaires de plus de 12 000 employés basés aux États-Unis en 2022 et couvre divers postes, y compris les ingénieurs logiciels et les business analysts. Elle inclut également des données sur les actions et les primes, qui peuvent augmenter considérablement la rémunération totale d'un employé.Si de nombreuses offres d'emploi de Google indiquent les salaires de base que les employés peuvent gagner, les données internes divulguées montrent qu'ils peuvent gagner encore plus en tenant compte des actions et des bonus.Cette feuille de calcul offre un meilleur aperçu de ce que le géant de la technologie paie à son personnel, mais avec certaines limitations : les données concernent uniquement les postes basés aux États-Unis et incluent des informations soumises volontairement par les employés. Les données n'incluent pas non plus les salaires des employés d'autres filiales d'Alphabet, tels que Waymo et Verily, spécialisées respectivement dans la conduite autonome et dans la recherche sur les sciences de la vie.Les graphiques présentés ici ont été créés à partir des valeurs maximales de salaire de base, d'actions et de bonus qui ont été soumises pour chaque rôle. Le premier montre par exemple qu'un ingénieur logiciel peut toucher un salaire annuel de base allant jusqu'à 718 000 $. Tout naturellement, les employés ayant plus d'ancienneté dans l'entreprise et travaillant à des niveaux plus élevés avaient tendance à avoir des salaires plus élevés. Par exemple, l'ingénieur logiciel touchant 718 000$ comme salaire de base a déclaré être un employé de niveau 7. Notons toutefois que la plupart des ingénieurs logiciels sur la feuille de calcul ont déclaré gagner entre 100 000 $ et 375 000 $ comme salaire de base.Les deux graphiques suivants indiquent les rôles étant les plus rémunérés en termes d'actions et de bonus. Et là encore, ce sont les postes d'ingénieurs logiciels et de la filière IT en général qui arrivent en tête.Ce n'est pas le premier rapport qui indique que les métiers d'ingénierie logicielle et de la filière IT en général sont les mieux payés.Aux Etats-Unis, en particulier, cela semble le cas. C'est la raison pour laquelle, dans les universités, les étudiants se ruent vers les filières informatiques . Attirés par la perspective d'emplois bien rémunérés et de haut niveau, ils se précipitent en nombre record vers l'informatique, au point où les classes sont surchargées et les professeurs débordés. Même des étudiants sans expérience en informatique se précipiteraient également vers ces filières à cause des gros salaires annoncés dans la tech.En France, en attendant des études officielles pour le confirmer ou pas, s'il n'y en a pas déjà, les salaires semblent être plus élevés dans le secteur de l'IT. Et un rapport publié l'année dernière indiquait même de fortes hausses de salaire par rapport aux niveaux d'avant la pandémie de la COVID-19. Selon ledit rapport, le marché français du recrutement informatique est reparti à la hausse en 2021. La demande et les embauches de profils qualifiés ont rebondi, au même titre que les salaires, qui ont fini par dépasser les niveaux d’avant-crise.Un peu partout dans le monde, avec la révolution technologique en cours favorisée par le cloud, l'intelligence artificielle, entre autres, les demandes de profils IT sont en hausse. Est-ce un indicateur du fait que les emplois de la filière IT sont les mieux rémunérés actuellement ?Etes-vous d'accord avec le fait que les emplois de la filière IT sont les mieux payés ?Si oui, pensez-vous que cette tendance va durer ?Qu'en est-il en France, en Belgique, au Canada, etc. ?