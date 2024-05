63 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles attendaient davantage des employés qu'ils passent des journées au bureau.

34 % ont déclaré qu'un retour obligatoire avait déjà été mis en place.

13 % ont déclaré que les conséquences pour les employés qui ne respectent pas les exigences sur place se sont intensifiées.

Motiver les employés plutôt que de les obliger à revenir au bureau en leur donnant le sentiment d'être capables, autonomes et connectés grâce à leur espace de travail et à leur politique hybride. Envisager de concentrer la présence des employés sur place autour d'activités régulières spécifiques (par exemple, brainstorming) et d'événements occasionnels (par exemple, offsites). Permettre aux salariés de définir leurs besoins en matière de RTO ; les salariés qui ont le sentiment que leurs besoins sont pris en compte font preuve d'un plus grand engagement et d'une meilleure performance au travail. Fournir une raison claire derrière les exigences de travail sur site ; les salariés qui comprennent pourquoi leur employeur veut qu'ils viennent au bureau font preuve d'un plus grand engagement, d'un effort discrétionnaire et d'une plus grande fidélisation.

La même enquête de Gartner menée auprès de plus de 3 500 employés en novembre 2023 a révélé que 19 % des non-cadres ont déclaré qu'ils quitteraient leur organisation en raison d'un mandat de RTO.Une enquête Gartner de septembre 2023 auprès de 170 responsables des ressources humaines a révélé que les organisations augmentent les exigences sur site :« Alors que 58 % des cadres ayant reçu l'ordre de retourner au bureau ont déclaré que leur organisation avait fourni une raison convaincante pour cette décision, de nombreux cadres supérieurs ne sont pas disposés à retourner au bureau », a déclaré Caroline Ogawa, directrice de la pratique RH chez Gartner. « Une enquête réalisée par Gartner en avril 2024 auprès de 64 responsables des ressources humaines a révélé que 64 % d'entre eux craignent que les exigences en matière de travail sur site n'augmentent le taux d'attrition. »Obliger les employés à revenir au bureau a des conséquences importantes sur l'attraction et la fidélisation des talents. Une enquête de Gartner réalisée en janvier 2024 auprès de près de 3 000 candidats a révélé que 36 % des demandeurs d'emploi de haut niveau qui ont été confrontés à une obligation de retour au bureau chez leur employeur actuel ont déclaré que ce facteur avait influencé leur décision de quitter leur emploi. Un tiers d'entre eux ont déclaré avoir interrompu un processus d'embauche au cours de l'année écoulée parce qu'ils s'attendaient à ce que les employés reviennent dans un espace de travail physique.« Il est devenu plus difficile de conserver les talents clés en raison de la méfiance entre les employés et les employeurs, de l'épuisement et du désengagement des employés, et de la concurrence plus féroce sur le marché du travail », a déclaré Caitlin Duffy, directrice principale de la pratique RH chez Gartner. « Les mandats de RTO influençant la recherche d'emploi et la loyauté des candidats et des employés de haut niveau, les organisations qui obligent les travailleurs à venir au bureau risquent d'affaiblir leur équipe de direction et de compliquer la planification de la succession. »Gartner a identifié quatre meilleures pratiques pour les responsables des ressources humaines qui cherchent à formaliser les exigences en matière de présence au bureau pour les travailleurs à distance, tout en conservant les employés et en maximisant les résultats pour les talents et l'entreprise :