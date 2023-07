Ces tendances sont une occasion additionnelle de se questionner sur la productivité réelle des employés en présentiel au bureau à temps plein

surfer sur les réseaux sociaux - 47 % (des répondants au sondage) ;

lire les sites Web d'actualités - 45 % ;

discuter des activités en dehors du travail avec des collègues - 38% ;

préparation de boissons chaudes - 31% ;

messagerie texte et messagerie instantanée – 27 % ;

manger par petits bouts - 25 % ;

faire de la nourriture au bureau - 24% ;

téléphoner à son partenaire/à ses amis - 24 % ;

recherche d'un nouvel emploi – 19%.

Surfer sur les réseaux sociaux - 44 minutes (passées à le faire pendant la journée de travail) ;

lire les sites Web d'actualités - 1 heure 5 minutes ;

discuter des activités en dehors du travail avec des collègues - 40 minutes ;

préparation de boissons chaudes - 17 minutes ;

pauses cigarettes - 23 minutes ;

messagerie texte et messagerie instantanée – 14 minutes ;

manger par petits bouts - 8 minutes ;

faire de la nourriture au bureau - 7 minutes ;

téléphoner à son partenaire/à ses amis - 18 minutes ;

recherche d'un nouvel emploi – 26 minutes.

Le récent sondage de Flex porte sur un échantillon de 4500 entreprises employant plus de 100 millions de personnes de par le monde. Ce dernier fait état de ce que les entreprises qui appliquent des politiques de travail flexibles se développent plus rapidement que celles qui exigent que les employés soient présents au bureau à temps plein. De façon plus précise, les entreprises qui offrent une flexibilité totale aux employés ont créé des emplois à un rythme deux fois supérieur à celui de celles qui exigent une présence des employés au bureau à temps plein.L’un des aspects qui fait le plus débat à propos de télétravail est celui de la productivité des travailleurs lancés sur cette formule. Ce dernier est cité par plusieurs dans ce lot comme l’un des avantages susceptibles de justifier des tendances comme celle mise en avant par le sondage de Flex. La question se posait déjà avant la survenue de la pandémie de coronavirus et revient sur la table avec acuité dans l’actuel contexte fait d’appels de retour au bureau par les grandes entreprises. Microsoft a initié un sondage sur un échantillon de 20 000 personnes dans des entreprises disséminées dans 11 pays pour y voir plus clair. Résultat : 87 % des participants à l’enquête disent être plus productifs en télétravail. Néanmoins, 88 % des dirigeants émettent des doutes quant à ce que leurs employés en télétravail puissent être plus productifs que dans un bureau.Les avis sont très divergents sur cet aspect avec d’un côté des études qui font état de ce que le travail à distance n’a pas d’impact négatif sur la productivité et des sorties de chefs d’entreprise selon lesquelles le travail « en équipe » au bureau permet l’atteinte de cimes de productivité que l’approche télétravail ne permet pas. Une étude d’Invitation Digital Ltd sur la productivité des employés au bureau remet en question l’actuel positionnement des employeurs fait de doutes en ce qui concerne la productivité des employés en télétravail. Le sondage a porté sur près de 2000 (1989 pour être exact) employés de bureau (à temps plein) âgés de plus de 18 ans et disséminés sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni. En réponse à la question de savoir s’ils se considèrent productifs tout au long d’une journée de travail, la grande majorité (soit 79 %) a répondu non. D’après les résultats de l’étude, seul le cinquième (donc les 21 % restants) a répondu par l’affirmative. Le sondage a ensuite révélé que la durée moyenne de productivité sur le lieu de service est de 2 h 53 mns, soit moins de 3 h.Les résultats du sondage avaient mis en avant le fait que les employés dans un bureau sont pour la plupart du temps distraits. Invitation Digital Ltd a publié une liste non exhaustive des activités qui meublent le temps de cette catégorie de travailleurs, ce, en deux versions : l’une avec les pourcentages de répondants par activités et l’autre avec les temps mis à la réaliser :65 % des participants à l’enquête d’Invitation Digital Ltd ont déclaré ne pas être en mesure de se passer de distractions sur une journée de travail. Plus de la moitié de ce lot de travailleurs a expliqué qu’il s’agit d’activités destinées à rendre leur journée de travail plus supportable.Source : Flex Télétravail ou présentiel au bureau à temps plein : de quel bord êtes-vous ? Pourquoi ?Partagez-vous l'avis selon lequel le travail « en équipe » au bureau permet l’atteinte de cimes de productivité que l’approche télétravail ne permet pasQue pensez-vous de ces tendances ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?Partagez-vous l’argument des employeurs selon lequel les employés en télétravail sont moins productifs ? Que pensez-vous de la mise en avant de cet argument pour justifier les appels de retour au bureau ?Télétravail ou bureau : dans quelle situation êtes-vous le plus productif ? Pour quelles raisons ?