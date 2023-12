Selon un récent rapport de The Information, Google envisage une réduction substantielle de ses effectifs, qui pourrait concerner jusqu'à 30 000 employés, dans le cadre d'un mouvement stratégique visant à intégrer l'IA dans divers aspects de ses processus d'entreprise.La restructuration proposée devrait avoir un impact principalement sur le service de vente de publicités de Google, où l'entreprise explore les avantages de l'utilisation de l'IA pour l'efficacité opérationnelle.L'adoption de l'IA dans ce domaine pourrait déclencher un bouleversement considérable au sein de Google, car le rapport souligne l'impact transformateur de l'IA sur les flux de revenus associés à la publicité numérique, en diminuant potentiellement la nécessité d'une intervention humaine dans ces tâches.L'expérimentation de Google en matière d'IA va au-delà de la vente de publicité et englobe également son service d'assistance à la clientèle. L'intégration de l'IA dans le service d'assistance à la clientèle devrait influencer directement les aspects centrés sur l'humain des opérations de l'entreprise. Ce changement stratégique s'inscrit dans la lignée des précédentes réductions d'effectifs opérées par Google au début de l'année, qui ont attiré l'attention et ont fait l'objet d'un examen minutieux.En abordant les changements en cours, le PDG de Google, Sundar Pichai, a reconnu la nécessité de réorienter l'entreprise, en soulignant les défis posés par l'évolution du paysage et les coûts associés en termes de suppressions d'emplois.Notamment, Google a déjà licencié environ 12 000 employés, une mesure que M. Pichai a jugée essentielle pour l'adaptabilité de l'entreprise et sa capacité à investir dans des domaines émergents dans un environnement mondial en pleine transformation.The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?