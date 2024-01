Google supprime des centaines d'emplois dans l'ingénierie et dans d'autres divisions, afin de réduire ses dépenses et de se concentrer sur l'IA

Google a indiqué qu'il allait licencier des centaines de personnes dans son unité Voice Assistant, tandis que quelques centaines de postes seront supprimés dans l'équipe matérielle responsable de Pixel, Nest et Fitbit, la majorité des personnes de l'équipe de réalité augmentée (AR) étant renvoyées. Des centaines de postes au sein de l'équipe centrale d'ingénierie du géant de la recherche seront également touchés, a indiqué l'entreprise.Google a racheté la société de suivi de santé et de fitness Fitbit pour 2,1 milliards de dollars en 2021, mais a continué à lancer de nouvelles versions de sa Pixel Watch, un produit qui fait concurrence à certains appareils de Fitbit ainsi qu'à l'Apple Watch.", a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué.Le porte-parole n'a pas précisé le nombre de postes concernés. On ne sait pas encore combien de personnes font partie de l'équipe chargée du logiciel Google Assistant et d'autres équipes.La réorganisation de certaines équipes intervient à un moment où des entreprises comme Microsoft et Google misent sur l'adoption croissante de la technologie d'intelligence artificielle générative (IA) suite au succès du ChatGPT d'OpenAI.L'année dernière, Google a annoncé son intention d'ajouter des capacités d'IA générative à son assistant virtuel. L'IA permettrait à l'assistant de faire des choses comme aider les gens à planifier un voyage ou à suivre leurs courriels, puis de poser des questions de suivi.En janvier 2023, Alphabet a annoncé son intention de supprimer 12 000 emplois, soit 6 % de sa main-d'œuvre mondiale.En septembre 2023, Alphabet comptait 182 381 employés dans le monde.GoogleQuelle lecture faites-vous de cette situation ?