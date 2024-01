Impact du licenciement silencieux sur l'innovation et la réputation d'Amazon

Éthique et impacts sur les employés hautement qualifiés

Les experts avertissent que cette pratique pourrait être utilisée pour réduire secrètement les coûts de main-d'œuvre après le boom de l'embauche pendant la pandémie. D'autres entreprises technologiques, telles que Meta , ont par ailleurs été accusées de licenciements discrets. Des consultants soulignent que cette approche, bien que moralement douteuse, peut être contre-productive, entraînant la perte de talents clés et des risques juridiques. Certains estiment que la pression économique pousse les entreprises à réduire leurs effectifs, mais plaident en faveur de procédures appropriées pour éviter des conséquences coûteuses.Justin Garrison, qui a travaillé chez AWS pendant quatre ans, a exposé ses affirmations dans un récent post, illustrant comment, selon lui, la détérioration des conditions de travail et la reconversion continuelle des équipes de développement au sein de l'entreprise sont des méthodes passives par lesquelles les entreprises peuvent pousser les employés à démissionner.En 2023, Amazon a procédé au licenciement de plus de 27 000 employés, représentant toutefois un pourcentage de 1,7 % par rapport à sa vaste main-d'œuvre de 1,6 million de personnes. La majorité de ces suppressions d'emploi ont été observées dans le secteur de la vente au détail, où se concentre la majeure partie des effectifs d'Amazon. Les licenciements au sein d'AWS ont principalement touché des secteurs non rentables ou à marges plus faibles.Cependant, licencier publiquement un tel nombre de personnes, bien que relativement faible en pourcentage, n'est pas favorable sur le plan commercial, du moins à court terme. L'année a débuté avec une faiblesse d'action préexistante, antérieure aux licenciements massifs, pendant une période où les dépenses opérationnelles étaient élevées. Bien que des initiatives de retour au bureau (RTO) aient été annoncées, aucune modification significative n'a été constatée.C'est ainsi que la stratégie de la RTO a été mise en œuvre, entraînant un départ massif des employés. Ceux qui ne partaient pas immédiatement cherchaient activement un nouvel emploi ou, au minimum, attendaient leur prochain versement de RSU.« On m'avait assuré que cela n'aurait aucun impact sur moi ni sur les équipes avec lesquelles je collaborais. Cependant, au cours de l'été, la situation a évolué. La couverture médiatique négative liée aux licenciements s'est révélée préjudiciable. Pour réduire efficacement les dépenses opérationnelles, la décision a été prise de se débarrasser des employés coûteux. La méthode choisie pour inciter ces employés à partir sans indemnités de départ ni licenciement massif a été de les rendre malheureux et de les licencier en silence.« Dans mon petit cercle de personnes, il n'y avait pas un seul manager de niveau L7 qui ne voulait pas partir. D'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agissait principalement d'une question de rémunération. Les contributeurs indépendants (CI) et les managers de niveau L7 ou supérieur gagnent généralement entre 400 et 800 000 dollars et, pour cette somme, ils sont prêts à supporter certains inconvénients. Étant donné que la rémunération d'Amazon est composée d'environ 40 % d'actions, ils ne gagnent autant d'argent que tant que les actions restent à la hausse », Justin Garrison.En poursuivant sa stratégie de réduction des coûts d'exploitation, Amazon observe une augmentation de ses bénéfices et une hausse de la valeur de ses actions. Cependant, cela se fait au détriment de l'épuisement des travailleurs. Étant donné la conjoncture économique, les clients cherchent à minimiser leurs propres dépenses en accordant une valeur moindre à chaque dollar dépensé pour AWS par rapport à l'année précédente. Bien que toutes les tendances soient encore à la hausse et vers la droite, la croissance montre des signes de ralentissement.Les clients ne se tournent plus vers le cloud uniquement pour les machines virtuelles et les réseaux excessivement coûteux. Ils recherchent des niveaux d'abstraction plus élevés, un domaine dans lequel AWS a toujours eu du mal à exceller. Ajoutons à cela le retard d'Amazon dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), et la croissance efficace pour l'entreprise passe par une réduction des coûts, le plus important étant celui du personnel.De nombreuses équipes chez Amazon ont gelé les embauches pendant plus d'un an et, actuellement, elles se séparent des employés existants. Ce changement a transformé Amazon d'un leader en suiveur, une évolution qui, selon des analystes, ne se déroule pas de manière favorable. Amazon n'a pas investi dans la recherche sur l'IA à la manière de Google sur une décennie. Son partenariat avec des entreprises externes n'égale pas celui de Microsoft. Les services à forte marge qui ont formé la base d'AWS, tels que la sortie du réseau, sont désormais proposés gratuitement par ses concurrents.Bien qu'Amazon ait une expertise reconnue dans la résolution des problèmes réels liés à la gestion d'un immense magasin en ligne et d'une logistique complexe, l'intelligence artificielle générative n'a été perçue comme un défi nécessitant des corrections approfondies que récemment, lorsque cela a commencé à affecter ses contrats commerciaux.D'autres entreprises du secteur technologique semblent adopter des licenciements discrets pour ajuster leurs effectifs. Un exemple notable est Meta, qui a été accusée de réduire secrètement son personnel en invoquant des réorganisations départementales, tout en imposant une période limitée aux employés pour postuler à d'autres postes au sein de l'entreprise. Dans certains secteurs, un faible ratio d'effectifs est même devenu un indicateur clé de performance.Le recours au licenciement silencieux, en particulier lorsqu'il touche des employés hautement qualifiés et bien rémunérés, comme les ingénieurs en informatique, soulève des préoccupations éthiques et professionnelles significatives. Cette pratique semble être motivée par le désir de réduire les coûts sans générer de répercussions négatives immédiates sur l'image de l'entreprise, mais elle comporte plusieurs aspects critiquables.Tout d'abord, le licenciement silencieux manque de transparence et de communication ouverte, ce qui peut générer un climat de méfiance et d'insécurité au sein de l'entreprise. Les employés qui se sentent bloqués dans un environnement professionnel où l'incertitude règne peuvent perdre leur engagement et leur motivation, affectant ainsi la productivité globale de l'équipe.De plus, cette méthode de licenciement peut entraîner la perte de compétences essentielles pour l'entreprise. Les employés hautement qualifiés possèdent souvent des connaissances spécialisées et une expérience approfondie, et leur départ silencieux peut conduire à une déperdition de savoir-faire précieux. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité des projets en cours et sur la capacité de l'entreprise à innover.Le licenciement silencieux met également en lumière des problèmes de gestion interne. Lorsqu'une entreprise choisit cette approche plutôt que d'aborder ouvertement les défis et les changements nécessaires, elle peut créer un climat de peur et de mécontentement parmi ses employés. Cela peut à terme nuire à la réputation de l'entreprise en tant qu'employeur attractif, compromettant sa capacité à attirer et à retenir les meilleurs talents.En fin de compte, le licenciement silencieux, en ciblant spécifiquement les employés hautement qualifiés, semble être une stratégie à court terme qui peut avoir des conséquences néfastes à long terme. Plutôt que d'adopter une approche secrète et potentiellement préjudiciable, les entreprises devraient privilégier une communication ouverte, la transparence et des stratégies de gestion des effectifs qui respectent la dignité des employés et contribuent à la pérennité de l'entreprise sur le long terme.Source : Justin Garrison's blog post Quel est votre avis sur le sujet ?Comment le recours aux licenciements silencieux affecte-t-il l'image d'Amazon en tant qu'employeur attrayant pour les talents hautement qualifiés ? Quels sont les risques pour sa réputation à long terme ?Quelle est votre opinion sur le fait que certains dirigeants d'entreprises adoptent des stratégies visant à placer les employés dans des situations difficiles dans le but de parvenir à un licenciement discret ? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ?